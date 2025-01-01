К нам всегда можно

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Levvv Просмотров: 90 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:37 by

Эту историю мне приятель рассказал. Была у него на работе одна дама. Вполне себе обычная, но с не вполне обычным желанием. Очень она хотела побывать в морге на вскрытии.Анатомические театры в России появились в конце 17 века с легкой руки Петра I. Ну, тогда понятно. Ни тебе телевизора, ни кино, ни радио. Хоть какое развлечение. Ну а сейчас-то?В общем, как-то вечером, после корпоратива, хорошо приняв на грудь, пошла она домой. И дорога проходила аккурат мимо морга районной больницы. Как тут мимо пройти? Она и не прошла. Подошла к двери, позвонила в домофон, спросила: «К вам можно?» Низкий мужской голос ей ответил: «К нам всегда можно». Дверь открылась, она вошла и сбивчиво стала объяснять, что ей, собственно, нужно. Патологоанатом её внимательно выслушал и посмотрел, можно сказать, ласково. В это время другой сотрудник стоял чуть поодаль и стал набирать номер на своем мобильнике. До нашей дамы тут дошло, что он, скорее всего, хочет вызвать спецбригаду. Она тут же сорвалась и дала дёру.Больше желание поприсутствовать на вскрытии её не посещало.

Ключевые слова: Морг вскрытие желание авторская история

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