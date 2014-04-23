Бог услышит

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:31

Ливерная колбаса Просмотров: 72 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:31 by

Проходила я мимо одной церкви в центре города и вижу: паркуется большая машина на стоянке, из машины выходит вполне довольная жизнью дама лет 45, муж ее тоже вышел, бодренький такой, открыл заднюю дверь, а оттуда горохом высыпали дети – трое по двое двойняшек, всего – шестеро, с разницей примерно в два-три года каждые. Первым двойняшкам лет 12, вторым – лет 8, третьим – примерно 6. Ну, мне так показалось. Дети – красавчики, все как один – вылитые мама-папа, и такие же жизнерадостные. Я от такого зрелища даже остановилась, потому что бывает со мной так, что я ничего не могу поделать с собственной бестактностью, а дама посмотрела на меня и чуть улыбнулась (с моей физиономии, видимо).Очень позитивная семья. Я не удержалась от любопытства и зашла за ними в церковь: вопросы у меня громоздились один за другим. А зачем им так много детей? А это точно ее дети? А может, она ЭКО сделала целых три раза?... Любопытство мое пересилило скромность, и все эти вопросы я высказала даме в лоб.Дама оправдала мои ожидания, поняв, что так просто я от нее не отстану, и по-быстрому рассказала мне свою историю:«Мы с мужем потеряли первого ребенка. Он утонул. Муж довольно быстро от горя оправился, а мне не могли помочь ни психологи, ни психиатры: я два раза пыталась вены порезать, но не смогла дело довести до конца, потому что я в обморок падаю при виде крови. Хотела я видеть своего малыша, и все. Представляла, как он сейчас в садик бы ходил, потом в школу бы пошел, потом в институт, потом девушку бы нашел, а потом бы бабушкой меня сделал. И прабабушкой. Не могла я принять смерть сына. Конечно, муж делал все, что нужно, чтобы я забеременела еще раз, но ничего у нас не получалось. И так год за годом. Я исхудала вся, работать не могла, только дома сидела и плакала дни напролет. Муж страдал, все страдали. Я была тогда неверующая, даже не крещеная. Поэтому все предложения от сочувствующих в церковь сходить и с батюшкой поговорить я даже слушать не хотела. До тех пор, пока церковь прямо у нашего подъезда не построили, а там батюшкой оказался душевный симпатичный интеллигент. Во всяком случае, он мне таким показался, когда мы с ним то на остановке, то в магазине начали сталкиваться почти каждый день. И когда он мне приветственно улыбнулся в очередную нашу незапланированную встречу, я все-таки пришла к нему в церковь – пообщаться. Спросить, что религия на мой счет думает.А батюшка мне и говорит:- Что ты от Бога хочешь?Тут я выпалила, как на духу:- Зачем он сына у меня забрал? Вернуть я сына хочу, чтобы он живой был и здоровый!...И сама поразилась, как нелепо мои слова прозвучали.Батюшка тогда и говорит:- Бог его к себе взял, значит, счел нужным сделать так. А ты прошлым молишься – Бога смущаешь. Не понимает он молитв твоих: как можно вернуть то, чего уже не вернешь? Ты молись о будущем. Что ты хочешь, чтобы он тебе в будущем дал?Меня как молнией пронзило. Ведь я-то счастья хочу. Обычного семейного счастья. Детей хочу, и не одного. Собачку даже, может быть, тоже хочу, маленькую такую. А дом – большой чтобы был, и чтобы вся семья туда дружно помещалась. И еще – чтобы у мужа прибыльно бизнес шел, и чтобы он тех высот достиг, о которых всегда мечтал.Вот об этом я и стала с легкой руки батюшки молиться. Осторожно начала, по чуть-чуть. Повеселела я вскоре. Ведь чем чаще я произносила свои желания вслух в молитве, тем больше сама верила в возможность их исполнения. Вскоре забеременела я первой двойней, потом – второй, и в третий раз тоже двойня получилась. И никакого ЭКО – Бог свидетель».

Ключевые слова: бог молитва дети

Другие, подобные истории: