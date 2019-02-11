Пьянь и нечисть

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:05

Lettlefox Просмотров: 215 Комментарии: 3 +5 Вчера, 08:05 by

Глухой осенней ночью под каплями холодного моросящего дождя, бездомный голодный енот пролез сквозь дырку в заборе на территорию ликероводочного завода, долго бродил и прибился на КПП. Женщины дежурной смены пожалели бедолагу, накормили и оставили переночевать. Так и остался он жить в нехитро сколоченной будке, на складе готовой продукции. Его исправно подкармливали, и к людям он привык: свободно гулял по территории, и склад готовой продукции стал ему родным домом.Сторож со склада, старый алкаш Петрович, который только что вышел из отпуска, ничего про енота, конечно, не знал. Выпала ему тогда ночная смена. Отойдя от основной темы, скажу, что есть на таком предприятии понятие «допустимый процент боя и порчи готовой продукции», о чем Петрович хорошо знал и умело этим пользовался. Естественно, в очередной раз он «случайно» обнаружил пару разгерметизировавшихся пол-литровок и конечно же вмазался. Спал он на куче тряпья где-то в уголочке и проснулся от того, что справил малую нужду во сне. Стояли гробовая тишина и темнота. Подсвечивая телефоном впереди себя, он двинулся в дальний угол, чтобы окончательно справить нужду.Как известно, глаза енотов и котов светятся в темноте.Встав поудобнее к ящикам, на которых сидел крошка енот, он хотел было оголиться, как вдруг их взгляды (енота и Петровича) встретились... Расстегнуть пуговицы Петрович еще не успел, но нужда уже начала вытекать через колошину сама. Сердце Петровича замерло... Прямая кишка расслабилась, и нужда продолжила справляться через другую калошину.«Вот оно, - подумал Петрович, - началось... пришла ко мне пушистая...» Он хотел вспомнить хоть какое-нибудь заклинание против нечисти, но губы предательски шевелились только четырехэтажным матом... на древне-удмуртском языке с французским акцентом.В ужасе отпрыгнув назад, он толкнул стоящую сзади трехметровую колону ящиков со спиртным, пошатнул ее, колонна, колыхнувшись, сбросила с себя верхний ящик в свободный полет. Масса ящика 11 кг. Ускорение 9.8 м/с. Ящик стремительно приближался к Петровичу. И когда они встретились, Петрович сразу вспомнил родную речь. Получив ящиком с шампанским по голове (а как известно, шампанское сильно ударяет в голову) и резко присев на копчик, Петрович с криком "Итить твою браузерную мышь!" по-собачьи, на четвереньках, со скоростью чапаевского рысака поскакал туда, где, по его мнению, был выход.Он ошибся: выхода там не было. Там была бетонная стена. За те тридцать метров марафона, которые от нее отделяли, Петрович твердо поклялся не смешивать больше боярышник с тосолом, ну и конечно же обильнее закусывать. Встретившись роговым отсеком со стеной, склад на мгновение озарился искрами, а затем все так же быстро угасло...«Это мне шампанское в голову ударило», - подумал Петрович, чувствуя как ему за шиворот сыплется штукатурка.

Ключевые слова: Петрович енот сторож склад авторская история

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