Как малолетки чертей ловили

Новость отредактировал Летяга - 14-11-2021, 17:30

Причина: Стилистика и лексика автора сохранены.

Lettlefox Просмотров: 226 Комментарии: 8 +3 14-11-2021, 17:30 by

Случай произошел со мной пару лет назад на хеллоуин (31 октября). Шел я с работы со второй смены. Первый час ночи, поганый дождик моросит. Короче, погода - жуть, одним словом. Завернул я по дороге в ночник и купил литрушку чернилка (в бумажном пакете). Чернилко было слеганца бомжатницкое, но а что делать, ночь и все закрыто. Называлось шардоне и было КРАСНОЕ, очень важно! КРАСНОЕ! А на мне одета куртка БЕЛАЯ, очень важно! БЕЛАЯ!И вот по пути завернул я в местную заброшку ,дабы употребить всё чернилко с горла и в одно рыло. Стою в какой-то темной комнатухе, никуда не спешу, как вдруг тихохонько со скрипом отворяется дверь и сюда же заползают полутрезвые малолетки, штук пять. То ли готы, то ли сатанюги, ну эти, в общем, из ЭТИХ которые.А в помещении тьма полнейшая. И вот, значит, подсвечивают они телефонками заплеваный пол и рисуют там пентаграму. Духов решили вызывать. Чего они там творили, так РЕН-тв отдыхает...В общем, кульминационный момент, заклинание прочитано, малолетки хавальники завалили и стоят молча, гробовая тишина... Я слегка тоже насторожился, а бумажный пакет с чарлом булькнул, и оно чуток пролилось . Течет красное вино по моей бороде, по белой куртке. Стал я похож на какого-нить вампира. Ну малолетки услышали этот бульк и начали по стенам светить своими телефонками. Ну посветили на меня, ну увидели. Ну че? Легче стало? Короче, с криком "чихуа хуа твою волшебную мать" выбежали они через закрытую дверь.

Ключевые слова: Хеллоуин вино вампир подвал заброшка пентаграмма авторская история

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