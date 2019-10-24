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Несерьезные истории

Как малолетки чертей ловили

Случай произошел со мной пару лет назад на хеллоуин (31 октября). Шел я с работы со второй смены. Первый час ночи, поганый дождик моросит. Короче, погода - жуть, одним словом. Завернул я по дороге в ночник и купил литрушку чернилка (в бумажном пакете). Чернилко было слеганца бомжатницкое, но а что делать, ночь и все закрыто. Называлось шардоне и было КРАСНОЕ, очень важно! КРАСНОЕ! А на мне одета куртка БЕЛАЯ, очень важно! БЕЛАЯ!

И вот по пути завернул я в местную заброшку ,дабы употребить всё чернилко с горла и в одно рыло. Стою в какой-то темной комнатухе, никуда не спешу, как вдруг тихохонько со скрипом отворяется дверь и сюда же заползают полутрезвые малолетки, штук пять. То ли готы, то ли сатанюги, ну эти, в общем, из ЭТИХ которые.

А в помещении тьма полнейшая. И вот, значит, подсвечивают они телефонками заплеваный пол и рисуют там пентаграму. Духов решили вызывать. Чего они там творили, так РЕН-тв отдыхает...

В общем, кульминационный момент, заклинание прочитано, малолетки хавальники завалили и стоят молча, гробовая тишина... Я слегка тоже насторожился, а бумажный пакет с чарлом булькнул, и оно чуток пролилось . Течет красное вино по моей бороде, по белой куртке. Стал я похож на какого-нить вампира. Ну малолетки услышали этот бульк и начали по стенам светить своими телефонками. Ну посветили на меня, ну увидели. Ну че? Легче стало? Короче, с криком "чихуа хуа твою волшебную мать" выбежали они через закрытую дверь.


Новость отредактировал Летяга - 14-11-2021, 17:30
Причина: Стилистика и лексика автора сохранены.
14-11-2021, 17:30 by LettlefoxПросмотров: 226Комментарии: 8
+3

Ключевые слова: Хеллоуин вино вампир подвал заброшка пентаграмма авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сергей Скептик
Вчера, 00:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 138
Да, трусливые нынче сатанисты пошли)) И всё же Вы, автор, травмировали неокрепшую детскую психику. Ну ничего, на будущее постараемся бухло под цвет одежды подбирать crazy

+++
Зарегистрирован: 24.10.2019
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:43
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 725
Надо же иссохнуть, до дома не дотерпеть. Или там благоверная страшнее чертей.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: conjure one
Вчера, 11:54
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (8026|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 929
Духов решили вызывать. Чего они там творили, так РЕН-тв отдыхает..


Да, на такое можно смотреть только под синькой или, как вы её там назвали, под чернилами.

Цитата: зелёное яблочко
Надо же иссохнуть, до дома не дотерпеть. Или там благоверная страшнее чертей.


smeh А что, всякое бывает)))

+++ за историю
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#4 написал: Сергей Скептик
Вчера, 11:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 138
Цитата: зелёное яблочко
Надо же иссохнуть, до дома не дотерпеть. Или там благоверная страшнее чертей.


Лично моя будет поопаснее тех малолетних сатанистов))
Зарегистрирован: 24.10.2019
#5 написал: Lettlefox
Вчера, 14:56
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Сергей Скептик
Да, трусливые нынче сатанисты пошли)) И всё же Вы, автор, травмировали неокрепшую детскую психику. Ну ничего, на будущее постараемся бухло под цвет одежды подбирать crazy

+++

Пусть лучше дома сидят и уроки учат, гремлины несчастные, эх не догадался в темноте подкрасться и кааааак.... дать туфлем под копчик, вот бы трешу было, вот это был бы накал эмоций
Зарегистрирован: 13.11.2021
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:07
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 725
Цитата: conjure one
всякое бывает

Ясен пень 489
Цитата: Сергей Скептик
Лично моя будет поопаснее

Не буду оригинальна. И где вы их находите только?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#7 написал: Слепой стрелец
Вчера, 20:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 184
Рискнуть пить красное Шардене из пакета, ночью, да еще и в какой-то заброске - это будет сродни сатанинскому ритуалу smeh .
Зарегистрирован: 19.06.2020
#8 написал: Lettlefox
Сегодня, 00:36
0
Онлайн
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Слепой стрелец
Рискнуть пить красное Шардене из пакета, ночью, да еще и в какой-то заброске - это будет сродни сатанинскому ритуалу smeh .

ну дык хеллоуин же))))

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: conjure one
всякое бывает

Ясен пень 489
Цитата: Сергей Скептик
Лично моя будет поопаснее

Не буду оригинальна. И где вы их находите только?

Ээээ... кого?
Зарегистрирован: 13.11.2021
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