Из недавнего

***

***

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 12:50

ebegen31 Просмотров: 121 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:50 by

Я гулял по Пальме, главному городу Балеарских островов, и осматривал местные достопримечательности, в частности, собор Санта-Мария. Когда уже подходил к собору, вдруг как-то автоматически заглянул на выставку современного искусства. Там были необычные картины и разные инсталляции, и я решил быстро обойти зал. Но в тот момент, когда я вошёл в здание, там случилось нечто странное. Просторный выставочный зал начинался сразу же за дверью, вдоль его стен располагались экспонаты, а в центре стояли скамейки. Наверное, для того, чтобы те, кому неохота ходить, могли осматривать выставку сидя. На скамейках было человек восемь, из них ближе всего ко входу - молодая женщина и девочка лет десяти. Я успел заметить, что они сидели вплотную друг к другу, склонив головы над одним телефоном и чему-то там улыбаясь. В ту же секунду, уже сделав от дверей несколько шагов, я вспомнил, что забыл надеть маску. Быстро отвернувшись к двери, я вытащил маску из сумки и, надевая её, вдруг услышал короткий девичий крик. В большом помещении, где было не так много людей и все разговаривали вполголоса, крик прозвучал довольно громко. Я повернулся и посмотрел на посетителей. Все, как и прежде, вели себя спокойно. Одновременно я увидел, что рядом с той женщиной больше нет девочки, а сама женщина сидит и совершенно спокойно смотрит в телефон, как будто она изначально была здесь одна. Может быть, девочка куда-то отошла? Решила поближе взглянуть на картины? Нет, в зале она отсутствовала. Но я отвернулся всего на пару секунд, как же она успела так быстро исчезнуть? Её словно ветром сдуло. Да ещё - странный крик, на который никто не обратил внимания... Всё это заставило меня испугаться, и в галерее я задержался лишь на пару минут.На Майорке я жил в городке Пагуэра. Мне он понравился тем, что это был именно город, а не просто нагромождение отелей. Уютные старые улочки, спускающиеся к морю, колоритные испанские особняки. Большая часть отелей располагалась ближе к берегу, здесь же находился оживленный бульвар с магазинами, барами и ресторанами. Вокруг - красивая природа: сразу за городом начинаются горы, а впереди - море. Вдоль тротуаров растут кактусы, оливковые деревья и платаны. Погода же все дни стояла прекрасная - примерно двадцать пять градусов и приятный свежий ветерок.Наш отель находился по местным меркам довольно далеко от берега, метрах в семистах. За нами было ещё только два отеля. Один - средних размеров, похожий на наш, и чуть дальше, за высокими деревьями, - другой, огромный, в десять этажей. Оба отеля были совершенно пустыми (последствия пандемии), что выглядело странно и даже несколько пугающе.В Германии шутят, что Майорка - это семнадцатая федеральная земля. И действительно, первое ощущение было такое, будто я вовсе не покидал пределы Германии. Немецкий язык - везде. В кафе, магазинах и отелях местные жители в любой момент готовы перейти на немецкий. Повсюду продается немецкая пресса, звучит немецкое радио, испанские вывески и объявления обязательно дублируются на немецком. Немцы чувствуют себя здесь как дома. Русскоговорящих очень мало, и чаще всего эти люди, как и я, давно и постоянно живут в Германии. Так здесь сложилось. Говорят, что на некоторых курортах Майорки много англичан.Люди преимущественно - от тридцати до шестидесяти лет, глубоко пожилых и совсем юных мало. Некоторые пары приехали с маленькими детьми. На острове есть места, где отдыхает только молодежь. Там большинство отдыхающих дни и ночи проводит в барах и на дискотеках, иногда не успевая даже толком посмотреть на море. Хуже всего, когда нетрезвые молодые люди приходят поздним вечером на пляж и, пользуясь безлюдностью и отсутствием сотрудников службы спасения, устраивают "пьяные" заплывы. Один из таких случаев, произошедший за несколько дней до моего прилёта на остров, закончился смертью двух девушек-сестёр, двадцати пяти и двадцати трёх лет.За нашим отелем находился сквер, состоящий из больших пальм. Сквозь пальмы была видна самая высокая часть города - несколько маленьких апарт-отелей, дома и сады местных жителей и дальше - каменистая гряда, на которой росли какие-то южные деревья. Терракотовое с зелёным. Когда примерно в час ночи в городе наступала тишина и горели лишь уличные фонари да пара прожекторов у отеля, пальмы таинственно стояли в свете этих прожекторов совершенно неподвижно, ни откуда не доносилось ни звука, а когда глаза привыкали к темноте, над пальмами можно было различить вершины гор на фоне ночного неба. Иногда начинал пиликать сверчок. На небе было много звёзд. То и дело над городом пролетали самолёты - туристы прибывали в Пальму и возвращались домой. Самолёты летели не очень высоко, но слышно их почему-то не было.Ближе к мистике. Утром и вечером нас кормили в ресторане отеля. Еды было много, самой разной. Что-то готовили прямо здесь и подавали, что называется, с огня. Между столиками бегали официанты, отзывчивые и любезные, в основном, молодые девушки. Была среди них и женщина, старше меня, наверное, лет пятидесяти. Худенькая, небольшого роста, с красивыми, но утомлёнными глазами. Со мной она всегда здоровалась особенно приветливо и часто подходила к моему столику, чтобы меня обслужить, что-то ещё поднести или убрать. Сотрудники отеля сносно объяснялись по-немецки, но ради неё я выучил несколько испанских слов и выражений. Один раз она не вышла на работу, и на следующий день я даже в шутку сказал: мол, мне вас вчера не хватало. Оказывается, у неё был выходной.В мой последний день этой женщины в отеле не было, ни во время завтрака, ни вечером на ужине. Я немного расстроился, потому что хотел сказать ей "до свидания" и заодно оставить какие-то деньги - в знак благодарности. Но грустить было некогда. Надо было уложить в чемодан оставшиеся вещи и поскорее лечь - такси в аэропорт должны были подать завтра в половине шестого. И вот я засыпаю, и мне всю ночь снится женщина-официантка. Сон был без какого-либо сюжета и даже без каких-то внятных действий. Она просто смотрела на меня и улыбалась (кстати, я ни разу не видел её без маски, а во сне, наконец, смог отчётливо разглядеть её лицо). Когда я проснулся, на улице ещё было совершенно темно. За окном - всё те же пальмы. Мне сразу же стало грустно, не знаю точно, отчего. Я как будто тосковал по той женщине, но не любовной тоской, а, как бы лучше выразиться... общечеловеческой. И ещё я сильно жалел о том, что, проснувшись, не мог вспомнить её лица, хотя во сне видел его так ясно. Было в этом лице что-то особенное и очень приятное - вот только не помню, что...А вот - история недельной давности, произошедшая уже после возвращения домой.Километрах в семнадцати от нашего города я приметил хороший сосновый лес. Сосны там высокие и стройные, почва плотная, ровная, без густой травы и упавших веток. Повсюду обильно растёт мох. В лесу можно гулять или собирать грибы. До ближайших сельских поселений - примерно три километра. Иду я, значит, в прошлое воскресенье по лесу, любуюсь бликами заходящего солнца на стволах сосен. У меня в руке - корзина, доверху наполненная грибами. Тихо, лишь иногда заскрипит какое-нибудь дерево или застучит дятел. Правда, слышно проезжающие по дороге машины, но звук этот отдалённый, как бы фоновый. Лес проглядывается далеко во все стороны - ведь у сосен ветви растут высоко от земли.Вдруг слышу - по лесу прокатился рёв. На минуту стало тихо, потом заревело снова. Где и на каком расстоянии находился источник звука, было трудно определить из-за эха. Вроде бы, метров пятьсот... Или, может быть, триста…Я не то чтобы сильно испугался, но всё равно быстрее пошёл в сторону дороги, туда, где на обочине стояла моя машина. Рёв периодически повторялся. Он становился громче, и это ни на что не было похоже: ни коровы, ни овцы, ни свиньи в бауэрских хозяйствах такие звуки не издают. Рёв был монотонный и низкий, и у меня уже возникло ощущение, что это ревёт не какое-то таинственное существо, а слышен Шум Земли, или трубы ангелов апокалипсиса, как иногда пишут в Интернете.Выходя на тропинку, ведущую к шоссе, я вдруг увидел с другой её стороны среди сосен - оленя. Он был довольно крупный, серовато-бурого цвета, с белым пятном на груди и большими ветвистыми рогами. Несколько поодаль от оленя я заметил другого, поменьше. Может быть, это олениха? Странно, ведь они здесь вроде бы не водятся...А потом я обнаружил между тропинкой и деревьями двойную сетчатую изгородь из тонкой проволоки. Оказывается, на этом участке леса расположен природный парк оленей. Их перекличка и оказалась тем самым "загадочным рёвом". Слава богу.

Ключевые слова: Майорка отдых галерея олень лес официантка сон авторская история

Другие, подобные истории: