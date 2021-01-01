Оккупация квартиры лилипутами

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:32

vsviridonskiy Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:32 by

Как-то раз мы разговорились на тему "несправедливости в жизни". Как же много мы ныли на этот счёт. Кто-то из нас давал по две горестной истории, пропитанной желчью и слезами, а кто-то давал и четыре, один человек дал пять (и это был я). Но больше всего таких историй дал нам Степан (имя изменено).Далее с его слов.***Иногда мне казалось, что я проклят такой вещью, как "несправедливые обвинения". Сколько себя помню, меня вечно обвиняли в том, чего я вообще не делал. Например, как-то раз в детстве мы с одноклассниками играли во дворе. В какой-то момент мимо прошла цыганка. Мои друзья тут же принялись её оскорблять. "Сорока золотая". "Ооо, у кого нагадала на золото, старая". "Эээй, дарагой, дай пагадаю". Её передразнивали и веселились. Лишь я молчал. Она остановилась. Осмотрела все наши улыбающиеся лица взглядом, а затем перевела его и на меня и сказала:- Нехорошим вы делом заняты, ой нехорошим.- А ты ещё прокляни нас, - пошутил Виктор (пусть будет так).- Прокляну я вас, прокляну, за такие слова-то. Только не всех. Вон того прокляну. И пускай вам всем стыдно будет, что из-за вашей ошибки ваш друг страдает, - сказала она, указывая золотым перстом на меня. Затем произнесла несколько странных слов и ушла, пока остальные продолжали веселиться.Естественно, что ей никто не поверил.А вот мне стало чертовски обидно. Я единственный, кто не говорил ей дурного слова, но, получается, что единственный кто "получил". Так, что ли? Эта обида была не так сильна и вскоре забылась. Но похожие истории со мной случались очень часто. В той же школе, как-то раз, мы все писали контрольную, когда мой сосед стал у меня списывать. По окончанию все сдали работы и разошлись, а на другой день меня вызвала к себе преподавательница и занесла запись в дневник: "Списывал у соседа. РОДИТЕЛИ, ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ". Жирным таким противным шрифтом.- Но это не я, это он списывал, - в кабинете мы были одни, и я не боялся этого сказать.- Ещё чего! Хочешь ещё двойку за враньё?- У нас тут не уроки честных манер, - огрызнулся ещё тогда я. - А я не списывал, ясно!Она сверкнула злобно глазами и прогнала меня. А моя обида пополнилась ещё одной историей.И такие истории преследовали меня всю свою жизнь. Временами я задавался вопросом: может меня тогда действительно прокляли? Может это из-за того неведомого проклятия, в которое я не поверил когда-то, теперь коплю и коплю в себе такие истории? Они случались в жизни у каждого, но обычные люди вспомнят их едва ли три. А вот я могу дать вам штук десять.Но апофеоз этого всего случился на третьем курсе. После всех пар я и несколько других знакомых одногруппников сели в автобус и разговорились на тему того, кто сколько выпивал и кто больше. Устроили небольшое соревнование даже. А на одной из остановок зашёл в автобус лилипут. Он небрежно окинул людей взглядом, особо задержал его на шумящих нас и сел впереди. И тогда Вальтоха (тут вообще все имена изменены) сказал:- О, гляньте, какое сжатие данных над тем персом провели."Сжатие данных", - это такой термин из информатики.Другие подхватили:- Просто отформатировать по-человечески не сумели. Вот таким и получился.- Да нет же. Мне кажется, что в него просто данных ещё не успели добавить.Шуток было много. И все - информационного характера. Каждая отвешивалась с громогласным таким гоготом. Чего греха таить - я тоже ржал как конь. Но шуток не отпускал.- Захлопнулись, - вконец не выдержал странный пассажир.- А не то что, маленький дядя? - С наглой такой ухмылочкой поинтересовался Вальтоха. В нашей компании он был единственным неадекватным человеком.Лилипут молча сверлил всех взглядом. Особенно, как мне казалось, он останавливался почему-то на мне.- Вот и молчи, - всё продолжал бесноваться знакомый. - А не то ротик у тебя маленький. Слов из него много не скажешь.Затем все дружно загоготали, а лилипут ушёл.Через несколько остановок все вышли, и остался лишь я один. А ещё через три вышел и я. А возле своего подъезда услыхал:- Ну теперь я знаю где ты живёшь, дылда.Я обернулся и увидел того самого лилипута. Видимо он всё это время шёл за мной.- Что? - Не понял я.- Карачун тебе, говорю, - и на этих словах он ушёл. Я же опять вспомнил про своё старое доброе "проклятье", обиделся и крикнул: "Я-то здесь при чём? Это вообще они ржали!". Лилипут, казалось, вообще не обратил на этот крик души никакого внимания. Я же, обиженный до глубины души, поднялся к себе.А на другой день меня разбудил шум снаружи. Под моим окном кто-то громко орал. Когда я выглянул, то чуть не поседел. Там, возле козырька, всё пространство заполонили лилипуты. Да, сейчас это может показаться смешным, но тогда смешно не было. Первая мысль: "За мной!". Следом за ней и обида. Горькая обида на свою несчастную судьбу. Опять повеселился кто-то другой, а расплачиваться мне. Да что же такое! Я даже по подоконику хлопнул от переполнявших меня чувств.Лилипуты тем временем меня давно заметили и кричали:- Выходи, дылда. Разговор есть.Я молча смотрел на них и не шелохнулся. Часть была вооружена. Многие имели биты, монтировки и цепи. И пускай эти люди были маленькими, но они были злыми. Судя по шатающимся голосам и походкам ещё и пьяны. Свяжешься с такими и пожалеешь.- Выходи, дылда, выходи, выходи… - поддержали товарища его, очевидно, приятели.Внутри всё взбурлило. Снова пробудилась обида: да почему я?! Проснулся сильный страх. Я стоял и представлял себе, как эта толпа метелит меня со всех сторон всеми этими инструментами и деталями. Представлял, как меня пинают. Как я потом, кровавый, пытаюсь доползти до телефона и вызвать «скорую». А может вызвать её заранее?Вместо этого я попытался вызвать полицию. Мне никто не ответил. Я ещё тогда разочарованно так подумал: "Так значит они меня берегут?". Когда мне в окно прилетела бутылка, то я, трясясь, приоткрыл его чуток и крикнул:- Ребят, вы из-за вчерашнего да? - Вопрос глупый - и так понятно, но я был чертовски напуган. - Давайте миром разойдёмся, хорошо?Следом за бутылкой прилетел ещё и камень. Теперь на стекле из пластика красовались уже две паутинки. Сердце у меня то колотилось как бешенное, будто говоря: "Ну теперь уже всё", то замирало и совершенно не двигаясь, притворяясь мёртвой массой. К чему теперь ему вообще работать? Теперь можно и отдыхать уже, раз такая ситуация.Тогда я сказал:- Это же не я вашего друга оскорблял! Я-то тут при чём?Вместо этого - дружный хохот, который предвещает твоё убийство. Пьяных было не уговорить.Я сидел дома и не мог никуда выйти, а снаружи меня приглашали куда-то выйти и о чём-то поговорить, швыряли мне в окна камни, а часа через два запели:- Дылду мы загоним в угол и задушим, и убьём. Дылда будет жить немного. Дылда знает что почём.Памятью я хорошей никогда не обладал, но песенку примерно запомнил.Всё это время меня и трясло, и знобило. Внутри бурлила то злость на весь несправедливый мир, то обида, то страх, а иногда мысли просто отключались, и я чувствовал только ток крови в голове и больше ничего. Должно быть организм отключил все резервы, чтобы не израсходовать себя раньше времени. За это время я пытался вызвать полицию раз десять, да всё без толку. Линия то была просто отключена, то просто звучали торопливые гудки, говорящие о том, что где-то есть дела поважнее твоей возможной смерти.Затем раздался стук в дверь.Сперва я подскочил чуть не до потолка и замер. Стук повторился. Следом за ним и голос:- Это сосед. Слушай, сосед, это к тебе орава полуросликов ломится, да?Я ответил, что нет.Тогда он сказал:- Капец вообще. И полиция не берёт. Эти орки щас тут точно кого-то кончат.Я сказал, что "ага".Сосед ушёл, а я продолжал трястись. Мою проблему это не решило. Затем я вспомнил, что у меня, собственно, есть ведь и друзья, из-за которых эта каша и началась. Я нашёл сотовый и набрал номер Ромки. Когда он взял, сказал:- Слушай, можешь полицию мне на адрес вызвать. У меня не берёт. Меня тут сейчас, по ходу, убивать будут.Когда он спросил, шутка ли это, то я в истерике на него наорал и сказал вызвать быстрее. Позже он перезвонил и сказал, что вызвал.Каким-то образом лилипуты попали в подъезд. Может они сломали домофон - не удивлюсь, - а может им кто-то открыл. Да и не важно это. Важно то, что очень скоро мне в дверь ломились битами и ломами множество разозлённых мелких существ и кричали открыть побыстрее. Затем вскрыли щиток и обесточили квартиру. Когда к ним вышел поговорить сосед, то я услышал вскрик, маты, торопливые шаги и столь же торопливое захлопывание соседней двери. Лилипуты уже не сдерживали себя.- Как мы дылду и в подъезде, обесчестили и съели. Опорочили и смыли. Дылда должен умереть.Вот ещё одна песенка этих бешеных шутов.Полиция всё не ехала и не ехала. К тому моменту я уже, можно сказать, смирился. В дверь то и дело долбили, и я лишь удивлялся тому, что она ещё держится.- Давайте я вам заплачу, ладно?Мой вопрос был задан тихо и едва слышно, но они услышали.- Ты мне вчера чё говорил?! Чё говорил?! - Очевидно кричал тот, из автобуса.- Я ничего не говорил! - вдруг взорвался я. Старые обиды вновь дали о себе знать. - Я просто сидел, а вы меня крайним сделали! Как и всё жизнь! Не делайте из себя шутов гороховых, смеяться потом будут.Над последней фразой я быстро пожалел. Когда донеслось: "Ну всё, слышь!" и дверь стала сотрясаться вдвойне сильнее, то я натурально завыл.- Извините...Но меня не слушали.- Простите.Дверь сотрясалась и сотрясалась.А затем донеслось:- Успокоились! Полиция!Лилипуты были так разгорячены близостью драки и алкоголя, что совсем спутали реальность. Из подъезда я услышал драку и стал смотреть в глазок, как стражи порядка пытаются скрутить бешенных карликов. Вскоре потасовка уже была и на улице. Только тогда всё стихло, когда раздался предупредительный в воздух. От хлопка я даже не вздрогнул - перегорел, хотя всегда трясся от громких звуков. Лилипутов сковали - кого наручниками, а кого и просто полиэтиленовыми пакетами (наручников не хватило) и усадили в «бобик». Увезли. А у меня с тех пор агорафобия, я на улице нормально ходить не могу. Всё время оглядываюсь и думаю: "Нет ли там старых знакомых". А ещё думаю о том, что если любого лилипута встречу, то сразу умру.***На этих словах мы захохотали, а Степан смолк и загрустил. Скоро мы разошлись, а вот историю я запомнил. Я вот, что думаю: с виду ситуация может быть забавной и весёлой, а вот если вдуматься в суть...

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