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Несерьезные истории

Шутки старого колдуна

История эта написана со слов моего отца, а ему её рассказывали в детстве старики. Так как отцу уже более шестидесяти, то событиям этим, предположительно, более ста лет.

Я не знаю, кем был тот человек - колдуном, ведуном ли. У нас в селе всех, кто занимался чем-то подобным, называли колдунами.

События происходили в селе, откуда я родом. А километрах в 10 от него, в полях, находился хутор Оськино (сейчас от него уже и камня не осталось), и вот, в этом хуторе жил колдун - так все его называли. Пожилой уже, но бодрый мужчина, к тому же веселый был, любитель пошутить.

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Шёл однажды этот колдун домой откуда-то издалека, по делам своим ходил в какой-то другой населенный пункт. Не один десяток километров уже протопал, транспорта-то тогда не было. Дошёл до нашего села, до родного хутора ещё топать и топать, решил небольшую остановку сделать. Попил водички из колодца и сел со знакомым мужиком отдохнуть у его дома. Сидят на толстом бревне, что служило у двора лавочкой, разговаривают, шутки шутят. Договорились до того, что колдун говорит мужику:

- А хочешь, я сейчас вот в это бревно залезу?

Как же в него залезешь, если оно не полое? Обычное, крупное, крепкое бревно, без единой дырки. Мужик и отвечает:

- Ну давай, залезь!

И смотрит мужик, и своим глазам не верит - колдун действительно втискивается в это бревно, прямо в древесину, оно трещит! Колдун раз-раз и залез внутрь! Мужик рот открыл от удивления. Но тут мимо едет другой мужчина на лошади с телегой, везёт на телеге огромный стог сена. Увидел он эту картину и кричит мужику у бревна:

- Да вон же он, ты, что, не видишь, он за бревном ползёт, а не внутри!

У мужика видение с глаз спало, и увидел он, что колдун действительно за бревном лежит и смеётся.

Встал колдун и кричит мужику, что на телеге:

- Ты что в чужие дела лезешь? За собой смотри лучше - у тебя вон сено горит!

Видят мужики, что действительно телега с сеном горит. Тот, что на телеге был, спрыгнул, давай быстрее лошадь распрягать, чтобы не пострадала, а так как дело это не секундное - взял и второпях уздечки просто ножом перерезал, лошадь в сторону от телеги быстрее отвёл. И тут колдун засмеялся:

- Это тебе, чтобы не подсказывал!

Смотрят мужики - не горит никакое сено, и не было этого, а уздечки мужик своими руками просто так перерезал, получается.

Уж не знаю, что мужики тому колдуну за такие шутки сделали, об этом история умалчивает.

Автор - канал Мистика для Вас.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:46
Вчера, 22:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 104Комментарии: 0
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Ключевые слова: Колдун ведун хутор спор бревно телега с сеном пожар шутки

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