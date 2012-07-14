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Несерьезные истории

Знак свыше

Очередная история про моего друга Даника. В марте наш город закрыли на карантин. Да ладно город, но ограничили передвижение и машин, и пешеходов. Мы сидели дома тогда недели две. Кругом патрули, выходить нельзя. А погода в конце марта замечательная. Солнышко, птички поют, весной пахнет. Меня родители из дома не выпускали, типа погуляй на балконе. Мама работала на удалёнке, а папа как обычно. Он госслужащий. Мы с Даней списались в ВК, что в магазин отпросимся. Я тогда кое-как уговорил маму. Договорились с другом по времени, что у магазина во дворе встретимся в 18. 00. Ну я надел маску и пошёл в магазин за колой. Срочно мне тогда захотелось этот напиток. Подошёл к магазину и жду. Уже литр колы выпил, а Дани нет. Час точно прождал, звоню, а он не отвечает. Мама уже звонит, переживает. Ну я подумал, что в последний момент его не отпустили.

Пошёл домой. Часов в восемь мне пишет Даня, что он в туалете просидел два часа. Даже без телефона. Он уже оделся, а телефон положил в прихожей на тумбочку, решил на дорожку дела сделать. У них туалет снаружи и изнутри закрывается, снаружи кругленький такой замок. Зашёл он в туалет, а его кто-то закрыл. Родителей дома не было, только бабушка. Бабушка немного глухая, телевизор всегда громко включает. Вот она перед телевизором и уснула. Дверь выломать он, конечно, мог, но не стал. Стучал до последнего, надеялся, что бабушка услышит. А бабушка думала, что внук ушёл, и когда услышала стук из туалета, взяла скалку и открыла дверь. А там Даня в черной куртке и в черной маске, бабушка спросонья его не узнала. И огрела его скалкой, он, конечно, успел увернуться и получил по руке. Успокоил бабушку и спросил, зачем она его закрыла, но она не закрывала. Она спала у телевизора. Вот мы и подумали, а, может, это свыше знак был. Может, он мог заразиться этим коронавирусом или ещё что-то могло случиться.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57 by Serg2001Просмотров: 11Комментарии: 1
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Ключевые слова: Карантин туалет бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 20:58
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Это называется - притянуть мистику за уши, минус.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
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