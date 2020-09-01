Сама всё испортила

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:36 by

Даша вошла в дом, волоча за собой пустую корзинку.-Усь! А грибы-то где? – бабушка вышла из кухни, на ходу вытирая руки об фартук.-Да какие грибы, ба?! – Даша вытерла слёзы и села.-А чего ревёшь-то? Обидел кто? – заволновалась бабушка, - ну-ка, давай рассказывай!Даша глубоко вздохнула.- Мы с ребятами шли по лесу, как обычно, метрах в 10 друг от друга, вроде перекликались всё время, заблудилась я, в общем... аукала-аукала – никакого эффекта!Бабушка нахмурилась, но перебивать внучку не стала.- Ну, я решила пойти обратно к деревне и окончательно заблудилась: вроде лес знакомый, да только и понять не могу, в какую сторону мне надо. Время уже к обеду, я и устала, и проголодалась. Иду, вижу дерево стоит как-то особенно, отдельно от других как будто, и под деревом этим мох такой, даже на вид мягкий. Ну я присела передохнуть – что без толку по лесу-то шастать, если всё равно непонятно, куда надо идти?Сижу, думаю: «Вот бы сейчас поесть чего-нибудь». Вспомнила, как утром торопилась и мимо пирожков пробежала, - Даша кивнула на тарелку с пирогами, стоящую на столе, - даже не позавтракала и с собой не взяла. Смотрю: а передо мной стоит вот эта самая тарелка и пирожки горячие. Я подумала, что они мерещатся, а есть-то хочется очень; взяла один, попробовала. Пирожки как пирожки, вкусные очень, с черникой! Думаю, вот бы ещё молока стакан, и он, представляешь, стоит уже рядом с тарелкой.- И ты не удивилась?- Да, поудивлялась, конечно, но недолго. Думаю, раз пирожки с молоком тут просто так возникают, надо ещё что-нибудь попробовать. Шоколадку съела, потом пироженку, или две, ещё виноград и абрикосов целую тарелку. Через минут двадцать около меня было уже столько тарелок со всякими вкусностями, что я до крайней дотянуться не могла. Я тогда подумала, что хорошо бы здесь официант был, как в ресторане, и чтоб он мне разные тарелочки приносил по очереди, я в кино такое видела.- И чего?- Чего-чего? – Даша всхлипнула, - появился официант! Весь такой, в белой рубашечке с бабочкой, тарелки подносит и спрашивает, чего я желаю, а у самого глаза такие…- Какие?- Ну такие! Я сразу подумала, что он ко мне приставать начнёт, как Сенька тогда, на дискотеке, в клубе. Помнишь?Бабушка кивнула.- А потом мне подумалось: может он вообще маньяк… Мало ли что он в белой рубашке. Страшно так стало! А он ко мне всё поближе подбирается с очередной тарелкой… Ну, я эту тарелку подшибла, корзинку хвать и бежать от него подальше! Напролом через чащу бегу, оглядываюсь, а под деревом нет никого, и тарелок тоже нет. Я отбежала подальше оттуда, так, на всякий случай, а потом и лес узнала, к деревне вышла…- Ну и дурёха! Чего убежала-то?- Как чего? – Даша покраснела и уставилась в пол, - а если б он это… ну…- Не поняла ничего, да? Ты же сама всё испортила! Надо было просто подумать… - бабушка махнула рукой, - могла бы такое… Э-эх… Всегда, Дашенька, только о хорошем надо думать! А ты что? Маньяка себе какого-то придумала...Автор - Татьяна Викторова.

Ключевые слова: Лес грибы мысли пирожки официант маньяк бабушка дерево

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