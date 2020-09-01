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Несерьезные истории

Сама всё испортила

Сама всё испортила


Даша вошла в дом, волоча за собой пустую корзинку.

-Усь! А грибы-то где? – бабушка вышла из кухни, на ходу вытирая руки об фартук.

-Да какие грибы, ба?! – Даша вытерла слёзы и села.

-А чего ревёшь-то? Обидел кто? – заволновалась бабушка, - ну-ка, давай рассказывай!

Даша глубоко вздохнула.

- Мы с ребятами шли по лесу, как обычно, метрах в 10 друг от друга, вроде перекликались всё время, заблудилась я, в общем... аукала-аукала – никакого эффекта!

Бабушка нахмурилась, но перебивать внучку не стала.

- Ну, я решила пойти обратно к деревне и окончательно заблудилась: вроде лес знакомый, да только и понять не могу, в какую сторону мне надо. Время уже к обеду, я и устала, и проголодалась. Иду, вижу дерево стоит как-то особенно, отдельно от других как будто, и под деревом этим мох такой, даже на вид мягкий. Ну я присела передохнуть – что без толку по лесу-то шастать, если всё равно непонятно, куда надо идти?

Сижу, думаю: «Вот бы сейчас поесть чего-нибудь». Вспомнила, как утром торопилась и мимо пирожков пробежала, - Даша кивнула на тарелку с пирогами, стоящую на столе, - даже не позавтракала и с собой не взяла. Смотрю: а передо мной стоит вот эта самая тарелка и пирожки горячие. Я подумала, что они мерещатся, а есть-то хочется очень; взяла один, попробовала. Пирожки как пирожки, вкусные очень, с черникой! Думаю, вот бы ещё молока стакан, и он, представляешь, стоит уже рядом с тарелкой.

- И ты не удивилась?

- Да, поудивлялась, конечно, но недолго. Думаю, раз пирожки с молоком тут просто так возникают, надо ещё что-нибудь попробовать. Шоколадку съела, потом пироженку, или две, ещё виноград и абрикосов целую тарелку. Через минут двадцать около меня было уже столько тарелок со всякими вкусностями, что я до крайней дотянуться не могла. Я тогда подумала, что хорошо бы здесь официант был, как в ресторане, и чтоб он мне разные тарелочки приносил по очереди, я в кино такое видела.

- И чего?

- Чего-чего? – Даша всхлипнула, - появился официант! Весь такой, в белой рубашечке с бабочкой, тарелки подносит и спрашивает, чего я желаю, а у самого глаза такие…

- Какие?

- Ну такие! Я сразу подумала, что он ко мне приставать начнёт, как Сенька тогда, на дискотеке, в клубе. Помнишь?

Бабушка кивнула.

- А потом мне подумалось: может он вообще маньяк… Мало ли что он в белой рубашке. Страшно так стало! А он ко мне всё поближе подбирается с очередной тарелкой… Ну, я эту тарелку подшибла, корзинку хвать и бежать от него подальше! Напролом через чащу бегу, оглядываюсь, а под деревом нет никого, и тарелок тоже нет. Я отбежала подальше оттуда, так, на всякий случай, а потом и лес узнала, к деревне вышла…

- Ну и дурёха! Чего убежала-то?

- Как чего? – Даша покраснела и уставилась в пол, - а если б он это… ну…

- Не поняла ничего, да? Ты же сама всё испортила! Надо было просто подумать… - бабушка махнула рукой, - могла бы такое… Э-эх… Всегда, Дашенька, только о хорошем надо думать! А ты что? Маньяка себе какого-то придумала...

Автор - Татьяна Викторова.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:36
Сегодня, 13:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лес грибы мысли пирожки официант маньяк бабушка дерево

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