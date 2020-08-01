Ночной гость "с того света"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:24

Причина: Изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 86 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:24 by

У Аллы погиб муж. Сразу после его ухода каждую ночь она стала слышать навязчивый стук в окно, а также странные звуки, похожие на подвывания. Когда женщина, превозмогая страх, пару раз выглядывала в окно, то никого там не видела, что и естественно - кто может находиться за окном четвертого этажа. Днем, обследовав все пространство за окном, Алла никаких оторвавшихся кабелей, проводов и иных предметов, которые могли стучать по стеклу, также не обнаружила. А стуки продолжались каждую ночь. И каждую ночь женщина умирала от страха. Подруге она говорила:- Это Пашка (муж) приходит, забрать меня хочет.Подруга, Наташа, относившаяся к данным рассказам с доброй долей скептицизма, в итоге решила остаться у Аллы с ночевкой, чтобы развеять ее страхи.Поздно ночью в окно комнаты действительно что-то стало стучать. Наташа встала, включила свет и отдернула штору, занавешивающую окно - за ним никого и ничего. Ей стало жутковато, но она все же сдержалась и говорит подруге:- Вот видишь - там никого нет! И не стучит теперь ничего. Никто к нам не придет.С этими словами она выключила свет и легла в постель. Но тут стук повторился снова. В этот момент у Аллы сдали нервы и она, будто обезумев, рванула к окну и, распахнув его, заорала во все горло:- Входи, зараза, забирай!И тут в комнату, мягко шурша крыльями, впорхнула какая-то крупная птица и уселась на подоконник. Наталья с Аллой чуть в обмороки не упали. В конце концов Наташа очухалась и снова включила свет - на подоконнике сидела сова. Птица шарахнулась от яркого света, но не вписалась в проход и, на лету врезавшись в середину деревянной оконной рамы, рухнула обратно на подоконник, а затем на пол.Придя в себя, женщины взяли ослепшую от света сову и положили в коробку, решив дождаться утра и убедиться, что это реальная птица, а не потусторонний гость, который растает с рассветом, а затем выйти на улицу и выпустить ее. Остаток ночи они провели спокойно (насколько это в такой ситуации возможно), и никакие стуки их больше не донимали.А на утро к ним явился сосед с верхнего этажа с вопросом, мол, не попадалась ли им сова? Это он ее КАК ВСЕГДА на ночь выпустил, а бедняжка к утру домой не вернулась. Просто покойный Пашка ее часто подкармливал. Птица по привычке прилетала за кормежкой и чуть не довела бедную вдову до безумия.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Погибший муж стук в окно ночь подруга сова кормёжка сосед

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