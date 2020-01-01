Муж-домовой

Муж-домовойЯ росла в семье суеверных людей. Моя мама знала много примет, верила в домовых, отмечала церковные праздники и сама была крещеная. Я от нее многого набралась в этом плане: начиная с того, что соль просыпать нельзя, до того, что домового надо уважать и забирать с собой, когда переезжаешь на новое место жительства, ставя перед входом пустые сапоги.
Верю во все сверхъестественное со страшной силой, очень желаю с чем-нибудь эдаким столкнуться, но, дожив до своих тридцати лет, все больше убеждаюсь, что не суждено... Прям открытых встреч с потусторонним у меня не было, но всякие "стуки", "бряки", "шаги в пустой квартире" - это я слышала, как и миллионы других людей (кого этим удивишь?). Еще был опыт сонного паралича, об этом я уже писала ранее, но его вряд ли можно назвать стопроцентно потусторонним. Все-таки еще ведутся дискуссии.
Тем не менее, на днях мне удалось столкнуться, как мне тогда казалось, со сверхъестественным по-настоящему.
В декабре 2019 года мы переехали на новое место жительство - поменяли свою двушку на просторную трешку. На старой квартире, на кухне, у нас на полке сидел домовенок - такая соломенная игрушка - но рядом с ним всегда стояло блюдце, куда я клала ему конфетки. Так как кухня была малогабаритной, и место на полках было на вес золота, домовенок сидел в самом дальнем углу и конфетки получал очень редко. В новой же квартире я посадила его на видное временное место обитания - на холодильник (холодильник у нас - старая "Бирюса", низкий), так что я всегда могла дотянуться до домовенка и тарелочки.
Надо сказать, что вся эта затея с тарелочкой и конфетками - формальность, конечно, мы, взрослые люди, понимаем, что домовенок не станет кушать конфетки с тарелочки, это просто все те суеверия. Оно, вроде как, лежит рядом с хранителем дома, и тебе спокойнее.
Теперь, имея регулярный визуальный доступ к домовенку и тарелочке, я стала замечать, что конфетки-то пропадают с определенной периодичностью. Немного смутившись и растерявшись, стала докладывать туда свежие конфетки, которые в последующем так же куда-то пропадали. Сразу оговорюсь - детей у нас нет, и в гостях мелких тоже не бывает.
В итоге, через полгода решилась сказать мужу, что конфетки с тарелочки домовенка мистическим образом пропадают - не иначе на новой квартире домовенок ведет себя более разгульно, не прячется. На что муж мне отвечает:
- У конфеток тоже срок годности есть, вот я и выкидываю старые оттуда.
Сказать, что от этого ответа я была удивлена, - ничего не сказать, но позабавил меня этот случай изрядно.
Сегодня, 14:09 by ElfinПросмотров: 34Комментарии: 0
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