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Истории из жизни

Жесткая шерсть домового

Сразу оговорюсь: я - агностик. И не то чтоб я не верила в домовых и прочую нечисть до сегодняшнего дня, но воспринимала "истории из жизни" с долей скепсиса. 

Бывало не раз, что "домовой душил", но я предпочитала воспринимать это с медицинской точки зрения, то есть как проявление сонного паралича.
Впрочем, сегодня ночью меня никто и не душил. Проснулась от того, что кошка гладится о мою руку, свисающую с края кровати. "Жрать просит", - подумала я и посмотрела на часы. Время было полтретьего, то есть совсем рано для её завтрака. 
Я подумала, что она просто решила поласкаться, но не хочет запрыгивать на кровать. Так я и гладила её минут пять, опустив руку вниз. Как сейчас помню возникшую мысль о том, что шерсть стала не такой мягкой, как была. И даже решила сменить ей корм с завтрашнего (уже сегодняшнего) дня.
Вскоре я снова захотела спать, повернулась со спины на бок, и после этого сон как рукой сняло.
Моя кошка мирно спала с другой стороны двуспальной кровати, в то время как моя рука еще помнила ощущение от прикосновения к шерсти... К шерсти кого??? 

До утра я уже не спала - страшно было. Сегодня утром произошли два небольших, но довольно приятных и перспективных события в моей жизни, связанные с работой. Вот, думаю: это домовой о них меня предупредил?
И да: у кошки шерсть осталась такой же мягкой, как и была.
Буду благодарна за комментарии - может, кто-то сталкивался с таким.

Сегодня, 20:57 by BlackSeaПросмотров: 298Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Домовой кошка ночь рождество авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:47
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 621
Мне бы такие приятные перемены.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 22:17
+4
Группа: Посетители
Репутация: (205|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 486
Поздравляю с перспективными переменами на работе!
Ну конечно, это домовой! Только как он узнал о переменах на работе? Наверное это был домовой начальника)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#3 написал: Arhip
Сегодня, 22:23
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1249|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 119
До утра я уже не спала - страшно было. Сегодня утром произошли два небольших, но довольно приятных и перспективных события в моей жизни, связанные с работой. Вот, думаю: это домовой о них меня предупредил?

Скорее всего вы его так хорошо отгладили, что он решил вас отблагодарить :-)
Тогда вопрос возникает - а где вы его гладили?

"- Бабушка, а почему у тебя такой большой хвост?
- Это не хвост - ответил волк и густо покраснел"
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#4 написал: BlackSea
Сегодня, 22:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Мать_Драконов
Поздравляю с перспективными переменами на работе!
Ну конечно, это домовой! Только как он узнал о переменах на работе? Наверное это был домовой начальника)))


Я не знаю, я пытаюсь эти события связать, но не уверена до сих пор)
Зарегистрирован: 8.01.2020
#5 написал: Ирина79
Сегодня, 22:28
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 21
Цитата: Arhip
До утра я уже не спала - страшно было. Сегодня утром произошли два небольших, но довольно приятных и перспективных события в моей жизни, связанные с работой. Вот, думаю: это домовой о них меня предупредил?

Скорее всего вы его так хорошо отгладили, что он решил вас отблагодарить :-)
Тогда вопрос возникает - а где вы его гладили?

"- Бабушка, а почему у тебя такой большой хвост?
- Это не хвост - ответил волк и густо покраснел"

Мне кажется, то место на которое вы намекаете... там столько шерсти нет. Я покраснела)
Зарегистрирован: 1.01.2020
#6 написал: BlackSea
Сегодня, 22:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Arhip
До утра я уже не спала - страшно было. Сегодня утром произошли два небольших, но довольно приятных и перспективных события в моей жизни, связанные с работой. Вот, думаю: это домовой о них меня предупредил?

Скорее всего вы его так хорошо отгладили, что он решил вас отблагодарить :-)
Тогда вопрос возникает - а где вы его гладили?

"- Бабушка, а почему у тебя такой большой хвост?
- Это не хвост - ответил волк и густо покраснел"

Послушайте, ну, вроде как, по спине. Но после вашего коммента не уверена)

Цитата: Ирина79
Цитата: Arhip
До утра я уже не спала - страшно было. Сегодня утром произошли два небольших, но довольно приятных и перспективных события в моей жизни, связанные с работой. Вот, думаю: это домовой о них меня предупредил?

Скорее всего вы его так хорошо отгладили, что он решил вас отблагодарить :-)
Тогда вопрос возникает - а где вы его гладили?

"- Бабушка, а почему у тебя такой большой хвост?
- Это не хвост - ответил волк и густо покраснел"

Мне кажется, то место на которое вы намекаете... там столько шерсти нет. Я покраснела)

Да он везде шерстяной был) Как кошка, только пожестче чуть)
Зарегистрирован: 8.01.2020
#7 написал: Arhip
Сегодня, 22:35
+2
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Репутация: (1249|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 119
Цитата: BlackSea
Цитата: Arhip
До утра я уже не спала - страшно было. Сегодня утром произошли два небольших, но довольно приятных и перспективных события в моей жизни, связанные с работой. Вот, думаю: это домовой о них меня предупредил?

Скорее всего вы его так хорошо отгладили, что он решил вас отблагодарить :-)
Тогда вопрос возникает - а где вы его гладили?

"- Бабушка, а почему у тебя такой большой хвост?
- Это не хвост - ответил волк и густо покраснел"

Послушайте, ну, вроде как, по спине. Но после вашего коммента не уверена)


Так что мешало потом с кровати выглянуть и посмотреть?

Цитата: Ирина79
Мне кажется, то место на которое вы намекаете... там столько шерсти нет. Я покраснела)


Вы много домовых в своей жизни гладили?
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#8 написал: Ирина79
Сегодня, 22:42
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 21
Цитата: Arhip
Цитата: BlackSea
Цитата: Arhip
До утра я уже не спала - страшно было. Сегодня утром произошли два небольших, но довольно приятных и перспективных события в моей жизни, связанные с работой. Вот, думаю: это домовой о них меня предупредил?

Скорее всего вы его так хорошо отгладили, что он решил вас отблагодарить :-)
Тогда вопрос возникает - а где вы его гладили?

"- Бабушка, а почему у тебя такой большой хвост?
- Это не хвост - ответил волк и густо покраснел"

Послушайте, ну, вроде как, по спине. Но после вашего коммента не уверена)


Так что мешало потом с кровати выглянуть и посмотреть?

Цитата: Ирина79
Мне кажется, то место на которое вы намекаете... там столько шерсти нет. Я покраснела)


Вы много домовых в своей жизни гладили?

А вы хотите чтобы погладила?) Даже если они похожи на животных (шерсть), то у кошек там гладко
Зарегистрирован: 1.01.2020
#9 написал: Arhip
Сегодня, 22:59
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Репутация: (1249|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 119
Цитата: Ирина79
А вы хотите чтобы погладила?) Даже если они похожи на животных (шерсть), то у кошек там гладко

Так то кошка, а то домовой. Разница есть. Да и домовые сами по себе разные наверное.
Так что сперва проверьте. Вот я только сейчас, из этой истории узнал что у них шерсть жестче, чем у кошек
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#10 написал: daytaler
Сегодня, 23:33
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 513
Я ещё никогда в жизни, не сталкивался с обсуждением мужского достоинства у домового!
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
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