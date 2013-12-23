Жесткая шерсть домового

BlackSea Просмотров: 298 Комментарии: 10 +7 Сегодня, 20:57 by

Сразу оговорюсь: я - агностик. И не то чтоб я не верила в домовых и прочую нечисть до сегодняшнего дня, но воспринимала "истории из жизни" с долей скепсиса.Бывало не раз, что "домовой душил", но я предпочитала воспринимать это с медицинской точки зрения, то есть как проявление сонного паралича.Впрочем, сегодня ночью меня никто и не душил. Проснулась от того, что кошка гладится о мою руку, свисающую с края кровати. "Жрать просит", - подумала я и посмотрела на часы. Время было полтретьего, то есть совсем рано для её завтрака.Я подумала, что она просто решила поласкаться, но не хочет запрыгивать на кровать. Так я и гладила её минут пять, опустив руку вниз. Как сейчас помню возникшую мысль о том, что шерсть стала не такой мягкой, как была. И даже решила сменить ей корм с завтрашнего (уже сегодняшнего) дня.Вскоре я снова захотела спать, повернулась со спины на бок, и после этого сон как рукой сняло.Моя кошка мирно спала с другой стороны двуспальной кровати, в то время как моя рука еще помнила ощущение от прикосновения к шерсти... К шерсти кого???До утра я уже не спала - страшно было. Сегодня утром произошли два небольших, но довольно приятных и перспективных события в моей жизни, связанные с работой. Вот, думаю: это домовой о них меня предупредил?И да: у кошки шерсть осталась такой же мягкой, как и была.Буду благодарна за комментарии - может, кто-то сталкивался с таким.

Ключевые слова: Домовой кошка ночь рождество авторская история

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