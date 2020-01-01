Настоящая история Колобка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:43

WOLF_USSR Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:43 by

Хотите знать реальную историю колобка? Вы действительно готовы к тому, что услышите в данной истории? Хочу вас сразу предупредить, что эта история будет разительно отличаться от той, что вам читали в детстве. Этой сказке очень много лет, и всем нам преподносили её, как историю, где некая бабушка испекла из теста небольшой шар, который впоследствии по своей воле выкатился через дверь на улицу и покатился по тропинке в сторону леса. Ему навстречу попадались разные звери, но от всех колобку удавалось ловко улизнуть, и лишь одной проворной лисе удалось обмануть наивного колобка и съесть его.На самом же деле не существовало никакого колобка из теста, ни бабушки с дедушкой, которые его испекли. Все было намного страшнее. У этой легенды было несколько разных версий, но одна из них была самая распространённая, и к ней склонялось большее количество людей. Были даже люди, которые приводили весомые доказательства существования реального колобка.Случилось это несколько сотен лет назад в одной деревне. В этой деревне орудовал опасный разбойник, убийца Степан Удальцов. Он очень любил истязать и жестоко убивать молодых девушек. Слух о Степане пошёл сразу после трех пропавших дев. Один мальчик рассказывал, что дескать видел негодяя Степку, как он накануне гулял с третьей пропавшей девушкой в районе опушки густого леса. На следующий день её обнаружил лесник, а вернее то, что от неё осталось. Сначала он увидел отрезанную голову, которая валялась рядом с кустами... Дальше, он пошёл по кровавому следу, который вёл вглубь леса. По его словам, он прошёл порядка 400 метров, пока не наткнулся на истерзанное тело несчастной девочки. По описанию со слов мальчика у людей не осталось сомнений, что это был 26-летний Степан Удальцов, который проживал в деревне аж за несколько десятков километров отсюда. Зачастую его встречали тут ещё до жестоких расправ, он всегда был весел, улыбчив и всегда старался выглядеть доброжелательным. К сожалению, не удалось сразу поймать разбойника Степку, он успел жестоко расправиться с ещё двумя девушками.В итоге Степана поймали и решили устроить самосуд, по-своему его наказать. Несколько здоровых, крепких мужиков из деревни схватили его, хорошенько подправили физиономию и закрыли в сарае. На протяжение нескольких дней его жестоко избивали руками и ногами, сломали ему нос и челюсть и насквозь пробили череп.Через три дня стали решать всей деревней, что с ним делать дальше. По итогу решили сделать с ним то же самое, что и он делал с бедными девушками: отрубить ему голову. Медлить не стали и в этот же день мужики зашли в сарай, где лежал полуживой Степка, и отрезали ему голову большим хозяйским ножом. Хоронить сразу не стали, решили дождаться ночи, дабы дети ничего не видели. Так и оставили обезглавленного Степана в сарае. Ближе к ночи открывают сарай, а головы Степы как и не бывало. Все обыскали, весь сарай перевернули вверх дном - пропала голова. Мужики начали переживать, мол, не дай Бог дети утащили её или ещё чего. Слухи ещё поползут нехорошие по деревне. В растерянности мужики поволокли тело в чащу леса. На несколько километров утащили поглубже в лес и закопали под деревом.А тем временем колобок катился по тропинке вдоль леса и широко улыбался. Перекошенное от сломанного носа и челюсти лицо искажала жуткая гримаса, кровь хлестала из его опухших ноздрей, глаза сильно отекли, а из шеи торчали кровавые лоскуты обрезанной кожи. У него была цель: заполучить свое тело обратно, а то негоже одинокой голове кататься по земле без тела. Но перед этим он хотел отомстить... Отомстить своим обидчикам - тем, кто с ним так плохо обошелся. Он проследил за ними, куда они закопали его тело, и сейчас мчался обратно в деревню, чтобы жестоко мстить.Катится колобок по тропинке, а навстречу ему идёт пьяный мужик. Идёт, шатается, еле на ногах стоит. Завидел колобка и преградил ему путь, упав на колени.- Эй, круглый, ты кто? - вытаращив глаза, произнёс мужик.- Я - Степан Удальцов.- Кто? Где твоё тело? И как ты вообще разговариваешь?- Меня убили, а тело закопали в лесу. Пропусти меня, мужик, не то пожалеешь.- Чего? Ты ещё мне угрожать будешь, огрызок? Щас как пну тебя!Мужик встал на ноги и замахнулся на колобка, готовясь ударить его. Колобок тут же вцепился мужику в ногу и начал откусывать от него кусочки. Мужик волком завыл, упал и схватился за ногу. Жуткая голова в один миг обглодала ногу до кости, а потом резко переметнулась на шею и впилась зубами в горло. Кровь хлынула из глотки мужика и окрасила землю в багровый цвет. Тело обмякло. Колобок ещё немного погрыз обездвиженное тело несчастного и довольный покатился дальше.Подкатился к опушке леса близ деревни и увидел неподалёку одинокую девушку, которая сидела на пеньке и горько плакала. Голова подкатилась к девушке поближе и спряталась в куст. Отекший красный глаз выглядывал из куста; ехидно прищурив его, кровавая голова начала потихоньку приближаться к девушке. Девушка вдруг перестала рыдать, заслышав шелест травы. Подкатившись ещё ближе, колобок замер и стал готовиться к прыжку. Жертва, будто почувствовав опасность, начала подниматься с пенька. Но не успела она полностью выпрямить спину, как из-за травы на неё вылетело нечто круглое и мёртвой хваткой вцепилось в лицо. Ухватившись зубами за нос, колобок начал с остервенением грызть его, откусывая кусочки. Девушка, что есть мочи завопила и всеми силами попыталась сорвать с себя взбесившуюся голову. Тем временем колобок полностью отгрыз небольшой нос девушки и умудрился повалить бедняжку на землю. Она начала захлебываться собственной кровью, которая заливала ей все лицо. Колобок перекинулся на губы, которые он нещадно и с особой жестокостью разрывал и пережевывал. Все это сопровождалось злобной ухмылкой и смехом. Девчонка затихла и перестала дышать. От её лица не осталось ничего. Злая голова ещё долго обгладывала кровавое месиво на лице девушки и, с лихвой насладившись, покатилась дальше.И вот колобок подкатился к самой деревне. Прищурив глаза, он начал осматривать окрестности в поисках своих обидчиков. Была ночь, и сейчас вряд ли он мог кого-нибудь найти: с этими мыслями колобок покатился к тому самому сараю, в котором его держали. Там и провел остаток ночи в ожидании рассвета.На утро дверь сарая отворилась, и вошёл один из тех мужиков, который убивал Степку. Колобок наблюдал за ним с верхней балки под крышей. Ухмыльнувшись, колобок слетел с балки и, ударив мужчину по голове, сшиб с ног. Мужчина даже не успел понять, что произошло, колобок тут же подлетел к нему и зубами впился прямо в язык. Потрепав, он одним махом дёрнул его и вырвал с корнем. Мужик не успел издать ни звука, лишь истошные хрипы доносились из его рта. Колобок перегрыз ему шею и оторвал голову, тем самым отомстив за свою. Улыбка не слезала с лица колобка, радостный он выкатился из сарая и покатился дальше.Злая голова старалась быть незаметной, перемещаясь за домами, она высматривала остальных участников расправы над собой. Долго колобок катался по деревне, но, наконец, он узнал знакомое лицо - ещё один обидчик стоял возле дома и с кем-то разговаривал, рядом с ним лежал тряпичный мешок. У колобка родился план. Нужно было каким-то образом забраться в этот мешок и дождаться, когда они окажутся в доме. Мужики очень усердно что-то обсуждали, и колобок смог беспрепятственно пробраться в мешок.Спустя 20 минут мужик затащил мешок в дом и оставил его в сенях. Злая голова выкатилась и стала неслышно красться позади своего обидчика. Пришлось дождаться, пока мужик не ляжет на кровать, чтобы удобнее было совершить задуманное. Колобок решил немного поиздеваться над своей жертвой и первым делом он приблизился к его глазам. Мужчина задремал. Колобок скорчил противную рожу, прищурился и присосался к его глазу. Зубами он начал его выгрызать. Звонким смехом залилась вся комната. Мужчина схватил за волосы уродливую голову и отшвырнул в другой конец комнаты. Его крик сливался со смехом колобка. Один глаз остался цел, а другой колобок пережевывал сломанной челюстью. Озлобленная голова оказалась не из трусливых и через мгновенье уже кусала за ноги бедного мужика. Мужик всеми силами старался отбиваться. Со всей силы он пнул ногой навязчивую голову, и та отлетела, сильно ударившись о стену. Но даже на этом голова не собиралась сдаваться: она резко подкатилась к мужику и, уцепившись за его одежду, начала карабкаться наверх. Увиливая от рук, пытавшихся её схватить, она все-таки добралась до шеи и начала отрывать от неё куски. Бездыханное тело повалилось на пол. Колобок ещё долгое время грыз бедолагу, пока его голова не отвалилась целиком.Колобок катился вдоль кустов, прячась за высокой травой. Его цель: найти третьего негодяя, который лишил его тела. Весь день колобок прокатался по деревне, но так никого и не нашёл. Отчаявшись, круглый покатился к лесу. Недалеко от последнего дома он заметил колодец, возле которого кто-то стоял и набирал воду. Подобравшись поближе, он не поверил своим глазам - это был его обидчик, третий мужик, который мучил его, а потом убил. На лице колобка вновь засияла улыбка.Набрав воды в одно ведро, мужик привязал второе и начал опускать в колодец. Колобку нужно было что-то предпринимать. Мужик был без рубахи и это очень облегчало задачу для колобка. Услышав шелест позади себя, мужик обернулся, но не заметил жуткий взгляд на себе, который выглядывал из-за высокой травы. Недолго думая, круглый, оттолкнувшись от земли, вцепился зубами прямо мужику в живот. Откусывая огромные куски плоти, колобок выплевывал их и откусывал новые. Бедняга заорал дурным голосом, но стащить с себя этот адский шар не представлялось возможным. Колобок намертво прилип к жертве и рвал его на части. Кишки мужика вывалились на землю, и только лишь он успел сделать последний вздох, как колобок уже отгрызал ему уши.Ранним утром один из деревенских пацанов пошёл к колодцу, водички набрать. Завидев весь этот кошмар, парень потерял дар речи: на земле лежало обезглавленное тело. Заглянув в колодец, он нашёл и голову, которая лежала в ведре, висевшем на верёвке.Долго ещё ломали голову над тем, кто же мог совершить все эти ужасные деяния, Степки-то больше нет, неужели завёлся новый разбойник? Эта тайна так и осталась неразгаданной. Ходят слухи, что, спустя какое-то время, один лесник бродил по лесу и наткнулся на разрытую могилу под деревом, но никакого тела в ней не было.

Ключевые слова: Колобок голова девушки убийство месть авторская история

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