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Несерьезные истории

Встреча на болоте

Встреча на болоте


- Слава, ты куда нас привёз?

- Заблудились чутка. Сейчас поедем.

- Слава, у меня туфли намокли. В машине вода.

- Сейчас поедем, я сказал.

- Дорогой эти туфли стоят как половина твоей зарплаты.

- Ты же говорила с большой скидкой брала?!

- Вот именно. Слава, а мы точно поедем, а не поплывём?

- Не смешно.

- Никто и не смеётся. Как ты умудрился заехать в это болото? Почему ты не пользовался навигатором?

- Это твой навигатор нас сюда и завёз.

- Слава мы тонем! Да включи ты фары! Вот так...

- Ты чего?

- С-с-сла-ва...

- Что случилось?

- Аааааааааааааааа!

- Не ори дура! Ты чего?!

- С-с-смотри в-в-вперёд!

- Ну, дерево лежит.

- Дальше.

- Палки какие-то.

- Выше.

- Ветки.

- Слава! Выше!

- А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Что это? Он живой?

- Живой. Смотри, глазами мигает.

- Это глаза?

- Слава мы ещё можем поехать? Или поплыть? Мне уже всё равно. Главное, чтобы подальше отсюда.

- Это Кинг-Конг?

- Не знаю, дорогой, но у него руки.

- У Конга тоже были.

- Милый, это не обезьяна.

- Слон?

- Сам ты слон. У него борода и хобота нет.

- Мамонт?

- Я тебя сейчас задушу.

- А что это у него в руке?

- Палка. Видишь, он по болоту идёт и палкой топкие места проверяет.

- Ты его знаешь?

- Ты совсем дебил что ли? Это же элементарно.

- Он же ростом с дом, какие топкие места?

- Мы едем?

- Едем, едем. А во второй руке у него что?

- Кружка.

- С пивом?

- Кто про что.

- Нормальный пацан. Гуляет по болотам и пивасик прихлёбывает.

-Нет, я точно тебя...

- Да всё, всё. Поехали!

- А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Слава он руку к нам тянет. Врубай свет на полную мощь! Дави педаль в пол! Дави его!

* * *

- К кому вы в гости поехали гражданочка?

- К Аркадию и Наталье Троицким. У них большой дом на озере. И я не гражданочка, а госпожа!

- Господа, гражданка Тяпкина, в Европе, а у нас граждане пока ещё.

- Хам.

- Не оскорбляем. Я при исполнении. Как вы оказались на болоте? На озеро же ехали!

- Так я по навигатору двигался. Он говорит вперёд двести метров, теперь налево, теперь направо, снова...

- Слава заткнись. Мы заблудились.

- Понятно. Так и запишем. За-блу-ди-лись.

- Вы в школе плохо учились?

- Нормально учился. Ещё раз оскорбите меня, посажу в камеру с Наташкой-Вертолётом.

- С кем?

- Наташка? Домой хочешь?

- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!

- Вот с ней.

- Поняла. Молчу.

- Когда встретили слона?

- Какого слона?

- Которого вы преследовали до шоссейной дороги. Того самого который пробил собой фуру, наступил на фургон немцев и смял капот автомобиля депутата Картошкина.

- Товарищ старший лейтенант, разрешите?

- Самохвалов? Докладывай.

- Всех обзвонил. Зоопарки, ветеринарки, цирки, никто слона не терял.

- Точно всех?

- Всех товарищ старший лейтенант.

- Да это не слон, это Кинг-Конг…

- Слава рот закрой уже. В чём-то мой супруг прав. Вы видели когда-нибудь слона с руками?

- Руками?

- Ну, этот… гигант, удерживал в руках предметы.

- Какие предметы? О чём вы гражданочка?

- Палку и кружку.

- С пивасиком!

- Слава!

- Молчу!

- Так, Самахвалов, готовь машину. Повезём их на медицинское освидетельствование. Тяпкины походу дела перед гостями чем-то закинулись. Понятно теперь почему в болоте оказались.

- Есть, товарищ старший лейтенант!

- Да какое освидетельствование? Он же когда от нашей машины убегал палку бросил в одну сторону, а кружку в другую. Ну, это же точно не слон! У него руки, ноги, лицо, тьфу, морда, борода…

- Рюкзачок на спине.

- Я разрешаю вам посадить моего мужа в камеру к Вертолёту.

- Вы с ума оба посходили что ли?

- Слон не мог прыгнуть на фургон! Слоны не прыгают.

- Товарищ старший лейтенант, а они правы. Там на фургоне две такие вмятины. Типа от ступней. С пальцами.

- Вы мне тут всё дело запутали. Я же уже так хорошо написал, что из зоопарка сбежал слон и заблудился на болоте в районе деревни Климовки…

- Товарищ старший лейтенант, а эта штука на слона правда не похожа.

- Мамонт! Ха-ха-ха! Ааа… ну чего ты милая? Я молчу, молчу.

- Так Самохвалов, а кто на происшествие ездил?

- Я ездил, и сержант Тарасов.

- Ты чего не рассмотрел труп?

- Кого?

- Слона!

- Да это не слон!

- Тяпкина, замолчите! Чудо-Юда этого?

- Я издалека видел, а вот Тарасов подходил близко.

- Зови его сюда.

- У него ещё рюкзачок за спиной! Мы когда за ним гнались, видели.

- Тяпкина, муж бредит? Или…

- Нет, я тоже видела за спиной этого монстра какой-то мешок. Грубой работы.

- Палка, кружка, рюкзак, а чего босиком-то бегает и обувь себе не пошил?

- Ну вы и вопросы задаёте, товарищ полицейский. Я не знаю.

- Да, это сарказм!

- Товарищ старший лейтенант, я здесь.

- Тарасов, иди сюда. Ты видел этого слона близко?

- Тушу на шоссе?

- Да.

- Так это не слон.

- Ты же мне сам утром сказал, что слон.

- Никак нет. Я сказал как слон. Хотя на самом-то деле существо это с трёхэтажный дом.

- Я же говорила!

- Тяпкина, посажу к Вертолёту.

- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!

- Наташка! Молчать!

- Так, Тарасов, а рюкзак ты видел?

- Ага. Есть какая-то фигня у него за спиной.

- Понятно, все собираемся и идём смотреть Чудо-Юдо. Самохвалов автоматы из оружейки возьми. Мало ли чего.

- Товарищ полицейский возьмите и нас с собой. Мы вам покажем, где он кружечку выкинул и палочку.

- Думаешь надо, Тяпкин?

- Точно говорю.

* * *

Па-бам-па-бам!

«Добрый вечер уважаемые зрители! Снова с вами самая лучшая передача о чертовщине «Монстры среди нас». Сегодня мы расскажем вам по-настоящему леденящий кровь случай и даже возьмём интервью у очевидцев. Передаём слово нашему специальному корреспонденту Макару Северову!»

- Вчера в 21.00 на шоссе, в десяти километрах от деревни Климовки, неизвестное существо, размером с четырёхэтажный дом, устроило автомобильную аварию. Пробила своим телом фуру везущую продукты, растоптала фургон германских туристов и повредила новенькую «BMW» депутата Картошкина. По счастливой случайности, никто не пострадал. После столкновения с автомобилями, оно (существо) упало на обочину без признаков жизни. На происшествие выехали сотрудники полиции во главе с лейтенантом Орловым.

- Старшим лейтенантом.

- Извините, старшим лейтенантом. Что происходило дальше товарищ офицер?

- Ну, мы с сержантами Самохваловым и Тарасовым, а также супругами Тяпкиными…

- Это те самые, которые утверждают, что встретили монстра на болоте?

- Да, они его из болота и выгнали. Это… Чудо-Юдо неслось от их автомобиля и устроило аварию на шоссе…

- Дальше, дальше.

- В общем, мы прибыли рассмотреть труп, а он, оказывается, был жив.

- Да что вы говорите?

- Да. Эта штука зашвырнула Тарасова в лес, когда он попытался её попинать и в рюкзак заглянул.

- Сержант получил повреждения?

- Нет, со мной всё в порядке. Я только спиной слегка о сосенку ударился…

- И автомат в полёте потерял.

- Так он же нашёлся.

- Не ты его нашёл, а немец.

- Так, так, так поподробнее, пожалуйста!

- Мы с сержантом Самохваловым оценили опасность этого Чуда-Юда и открыли огонь из АК.

- Попали?

- Попадали, но всё без толку.

- Р-рос-сия! Р-рос-сия! Впер-р-рёд! Ик!

- Это кто?

- Это наш депутат. Он после стрельбы этой, немного расслабиться решил, да перестарался. «BMW» то его Чудо-Юдо до конца растоптало.

- Это когда вы в него стреляли?

- Нет, это когда у нас патроны закончились. Мы за иномарку спрятались, и нас прикрыл Ганс. Вот он, сам расскажет.

- Это тот самый германский турист, что нашёл в лесу автомат вашего сержанта?

- Он.

- Ганс, а что вы нам расскажите?

- Es war cool. Echte russische Monster. Ich habe ihn mit einer Kalaschnikow erschossen. Er war riesig und wtend. Die Russen und ich haben dann getrunken. Hurra!

- Так, понятно.

- Что он сказал? Я в школе французский учил.

- Ничего особенного товарищ лейтенант.

- Старший лейтенант.

- Просто восхищается нашим гостеприимством и нашей полицией. Давайте продолжим рассказ.

- После того как немец отстрелялся, эта образина бросилась обратно в сторону болота. Даже уазик наш перевернула.

- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!

- Самохвалов, твою мать! Почему Вертолёт здесь? Ты что камеру не закрыл? Лови её.

- Это кто?

- Не обращайте внимания. В общем, оно нашло свои вещи…

- Палочку и кружечку.

- Слава помолчи. Здравствуйте, а вы с телевидения? Я бы хотела вам рассказать…

- Тарасов убери Тяпкиных? Посади их в уазик!

- Так он же лежит товарищ старший лейтенант.

- Отведи куда-нибудь, чтобы не мешали.

- Куда?

- В лес.

- Понял.

- Товарищ корреспондент, вы это там потом... запикаете…

- Конечно, конечно продолжайте.

- Ну, вот он поднял свои вещи и в чаще скрылся...

- Серьёзно, палочку и кружечку?

- Ну да?

- Огромный монстр с палочкой?

- А как он по болоту-то пойдёт?

- А кружка зачем?

- Ну, чтобы веселее.

- Так, ладно. А вы посмотрели, что у него в рюкзаке было? Меня этот вопрос сильно-сильно волнует. Думаю также как и наших телезрителей.

- Нас тоже. Тяпкиных волнует.

- Uns auch

- И меня.

- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!

- Де-депутат дол-должен з-знать т-тоже. Ик!

- Это мы сейчас быстро. Тарасов! Что в рюкзаке-то было?

- О, это самое интересное товарищ старший лейтенант. Вы даже себе не представляете…

- Давай, давай не тяни резину!

- В общем, в рюкзаке у него было…


Глоссарий:

Es war cool - это было классно;

Echte russische Monster - настоящий русский монстр;

Ich habe ihn mit einer Kalaschnikow erschossen - я стрелял в него из Калашникова;

Er war riesig und wtend – он был огромный и злой;

Die Russen und ich haben dann getrunken. Hurra! – мы с русскими потом выпили. Ура!;

Uns auch – нас тоже.


Автор - канал Рассказ на одну остановку.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:47
Вчера, 09:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 135Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Дорога машина навигатор болото монстр полиция авария чудо-юдо

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 09:48
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1734|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 352
Ну вот... самое интересное осталось за кадром.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:14
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1682|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 920
Я рассчитывала на добротную встречу с болотным чудом- юдом.
А тут так взяли и обломали(
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Tigger power
Вчера, 15:20
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2366|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 182
А мне интересно что в кружечке было)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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