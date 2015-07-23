Встреча на болоте

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 135 Комментарии: 3 +3 Вчера, 09:47 by

- Слава, ты куда нас привёз?- Заблудились чутка. Сейчас поедем.- Слава, у меня туфли намокли. В машине вода.- Сейчас поедем, я сказал.- Дорогой эти туфли стоят как половина твоей зарплаты.- Ты же говорила с большой скидкой брала?!- Вот именно. Слава, а мы точно поедем, а не поплывём?- Не смешно.- Никто и не смеётся. Как ты умудрился заехать в это болото? Почему ты не пользовался навигатором?- Это твой навигатор нас сюда и завёз.- Слава мы тонем! Да включи ты фары! Вот так...- Ты чего?- С-с-сла-ва...- Что случилось?- Аааааааааааааааа!- Не ори дура! Ты чего?!- С-с-смотри в-в-вперёд!- Ну, дерево лежит.- Дальше.- Палки какие-то.- Выше.- Ветки.- Слава! Выше!- А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Что это? Он живой?- Живой. Смотри, глазами мигает.- Это глаза?- Слава мы ещё можем поехать? Или поплыть? Мне уже всё равно. Главное, чтобы подальше отсюда.- Это Кинг-Конг?- Не знаю, дорогой, но у него руки.- У Конга тоже были.- Милый, это не обезьяна.- Слон?- Сам ты слон. У него борода и хобота нет.- Мамонт?- Я тебя сейчас задушу.- А что это у него в руке?- Палка. Видишь, он по болоту идёт и палкой топкие места проверяет.- Ты его знаешь?- Ты совсем дебил что ли? Это же элементарно.- Он же ростом с дом, какие топкие места?- Мы едем?- Едем, едем. А во второй руке у него что?- Кружка.- С пивом?- Кто про что.- Нормальный пацан. Гуляет по болотам и пивасик прихлёбывает.-Нет, я точно тебя...- Да всё, всё. Поехали!- А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Слава он руку к нам тянет. Врубай свет на полную мощь! Дави педаль в пол! Дави его!* * *- К кому вы в гости поехали гражданочка?- К Аркадию и Наталье Троицким. У них большой дом на озере. И я не гражданочка, а госпожа!- Господа, гражданка Тяпкина, в Европе, а у нас граждане пока ещё.- Хам.- Не оскорбляем. Я при исполнении. Как вы оказались на болоте? На озеро же ехали!- Так я по навигатору двигался. Он говорит вперёд двести метров, теперь налево, теперь направо, снова...- Слава заткнись. Мы заблудились.- Понятно. Так и запишем. За-блу-ди-лись.- Вы в школе плохо учились?- Нормально учился. Ещё раз оскорбите меня, посажу в камеру с Наташкой-Вертолётом.- С кем?- Наташка? Домой хочешь?- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!- Вот с ней.- Поняла. Молчу.- Когда встретили слона?- Какого слона?- Которого вы преследовали до шоссейной дороги. Того самого который пробил собой фуру, наступил на фургон немцев и смял капот автомобиля депутата Картошкина.- Товарищ старший лейтенант, разрешите?- Самохвалов? Докладывай.- Всех обзвонил. Зоопарки, ветеринарки, цирки, никто слона не терял.- Точно всех?- Всех товарищ старший лейтенант.- Да это не слон, это Кинг-Конг…- Слава рот закрой уже. В чём-то мой супруг прав. Вы видели когда-нибудь слона с руками?- Руками?- Ну, этот… гигант, удерживал в руках предметы.- Какие предметы? О чём вы гражданочка?- Палку и кружку.- С пивасиком!- Слава!- Молчу!- Так, Самахвалов, готовь машину. Повезём их на медицинское освидетельствование. Тяпкины походу дела перед гостями чем-то закинулись. Понятно теперь почему в болоте оказались.- Есть, товарищ старший лейтенант!- Да какое освидетельствование? Он же когда от нашей машины убегал палку бросил в одну сторону, а кружку в другую. Ну, это же точно не слон! У него руки, ноги, лицо, тьфу, морда, борода…- Рюкзачок на спине.- Я разрешаю вам посадить моего мужа в камеру к Вертолёту.- Вы с ума оба посходили что ли?- Слон не мог прыгнуть на фургон! Слоны не прыгают.- Товарищ старший лейтенант, а они правы. Там на фургоне две такие вмятины. Типа от ступней. С пальцами.- Вы мне тут всё дело запутали. Я же уже так хорошо написал, что из зоопарка сбежал слон и заблудился на болоте в районе деревни Климовки…- Товарищ старший лейтенант, а эта штука на слона правда не похожа.- Мамонт! Ха-ха-ха! Ааа… ну чего ты милая? Я молчу, молчу.- Так Самохвалов, а кто на происшествие ездил?- Я ездил, и сержант Тарасов.- Ты чего не рассмотрел труп?- Кого?- Слона!- Да это не слон!- Тяпкина, замолчите! Чудо-Юда этого?- Я издалека видел, а вот Тарасов подходил близко.- Зови его сюда.- У него ещё рюкзачок за спиной! Мы когда за ним гнались, видели.- Тяпкина, муж бредит? Или…- Нет, я тоже видела за спиной этого монстра какой-то мешок. Грубой работы.- Палка, кружка, рюкзак, а чего босиком-то бегает и обувь себе не пошил?- Ну вы и вопросы задаёте, товарищ полицейский. Я не знаю.- Да, это сарказм!- Товарищ старший лейтенант, я здесь.- Тарасов, иди сюда. Ты видел этого слона близко?- Тушу на шоссе?- Да.- Так это не слон.- Ты же мне сам утром сказал, что слон.- Никак нет. Я сказал как слон. Хотя на самом-то деле существо это с трёхэтажный дом.- Я же говорила!- Тяпкина, посажу к Вертолёту.- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!- Наташка! Молчать!- Так, Тарасов, а рюкзак ты видел?- Ага. Есть какая-то фигня у него за спиной.- Понятно, все собираемся и идём смотреть Чудо-Юдо. Самохвалов автоматы из оружейки возьми. Мало ли чего.- Товарищ полицейский возьмите и нас с собой. Мы вам покажем, где он кружечку выкинул и палочку.- Думаешь надо, Тяпкин?- Точно говорю.* * *Па-бам-па-бам!«Добрый вечер уважаемые зрители! Снова с вами самая лучшая передача о чертовщине «Монстры среди нас». Сегодня мы расскажем вам по-настоящему леденящий кровь случай и даже возьмём интервью у очевидцев. Передаём слово нашему специальному корреспонденту Макару Северову!»- Вчера в 21.00 на шоссе, в десяти километрах от деревни Климовки, неизвестное существо, размером с четырёхэтажный дом, устроило автомобильную аварию. Пробила своим телом фуру везущую продукты, растоптала фургон германских туристов и повредила новенькую «BMW» депутата Картошкина. По счастливой случайности, никто не пострадал. После столкновения с автомобилями, оно (существо) упало на обочину без признаков жизни. На происшествие выехали сотрудники полиции во главе с лейтенантом Орловым.- Старшим лейтенантом.- Извините, старшим лейтенантом. Что происходило дальше товарищ офицер?- Ну, мы с сержантами Самохваловым и Тарасовым, а также супругами Тяпкиными…- Это те самые, которые утверждают, что встретили монстра на болоте?- Да, они его из болота и выгнали. Это… Чудо-Юдо неслось от их автомобиля и устроило аварию на шоссе…- Дальше, дальше.- В общем, мы прибыли рассмотреть труп, а он, оказывается, был жив.- Да что вы говорите?- Да. Эта штука зашвырнула Тарасова в лес, когда он попытался её попинать и в рюкзак заглянул.- Сержант получил повреждения?- Нет, со мной всё в порядке. Я только спиной слегка о сосенку ударился…- И автомат в полёте потерял.- Так он же нашёлся.- Не ты его нашёл, а немец.- Так, так, так поподробнее, пожалуйста!- Мы с сержантом Самохваловым оценили опасность этого Чуда-Юда и открыли огонь из АК.- Попали?- Попадали, но всё без толку.- Р-рос-сия! Р-рос-сия! Впер-р-рёд! Ик!- Это кто?- Это наш депутат. Он после стрельбы этой, немного расслабиться решил, да перестарался. «BMW» то его Чудо-Юдо до конца растоптало.- Это когда вы в него стреляли?- Нет, это когда у нас патроны закончились. Мы за иномарку спрятались, и нас прикрыл Ганс. Вот он, сам расскажет.- Это тот самый германский турист, что нашёл в лесу автомат вашего сержанта?- Он.- Ганс, а что вы нам расскажите?- Es war cool. Echte russische Monster. Ich habe ihn mit einer Kalaschnikow erschossen. Er war riesig und wtend. Die Russen und ich haben dann getrunken. Hurra!- Так, понятно.- Что он сказал? Я в школе французский учил.- Ничего особенного товарищ лейтенант.- Старший лейтенант.- Просто восхищается нашим гостеприимством и нашей полицией. Давайте продолжим рассказ.- После того как немец отстрелялся, эта образина бросилась обратно в сторону болота. Даже уазик наш перевернула.- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!- Самохвалов, твою мать! Почему Вертолёт здесь? Ты что камеру не закрыл? Лови её.- Это кто?- Не обращайте внимания. В общем, оно нашло свои вещи…- Палочку и кружечку.- Слава помолчи. Здравствуйте, а вы с телевидения? Я бы хотела вам рассказать…- Тарасов убери Тяпкиных? Посади их в уазик!- Так он же лежит товарищ старший лейтенант.- Отведи куда-нибудь, чтобы не мешали.- Куда?- В лес.- Понял.- Товарищ корреспондент, вы это там потом... запикаете…- Конечно, конечно продолжайте.- Ну, вот он поднял свои вещи и в чаще скрылся...- Серьёзно, палочку и кружечку?- Ну да?- Огромный монстр с палочкой?- А как он по болоту-то пойдёт?- А кружка зачем?- Ну, чтобы веселее.- Так, ладно. А вы посмотрели, что у него в рюкзаке было? Меня этот вопрос сильно-сильно волнует. Думаю также как и наших телезрителей.- Нас тоже. Тяпкиных волнует.- Uns auch- И меня.- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!- Де-депутат дол-должен з-знать т-тоже. Ик!- Это мы сейчас быстро. Тарасов! Что в рюкзаке-то было?- О, это самое интересное товарищ старший лейтенант. Вы даже себе не представляете…- Давай, давай не тяни резину!- В общем, в рюкзаке у него было…- это было классно;- настоящий русский монстр;- я стрелял в него из Калашникова;– он был огромный и злой;– мы с русскими потом выпили. Ура!;– нас тоже.Автор - канал Рассказ на одну остановку.

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