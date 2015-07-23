Встреча на болоте
- Слава, ты куда нас привёз?
- Заблудились чутка. Сейчас поедем.
- Слава, у меня туфли намокли. В машине вода.
- Сейчас поедем, я сказал.
- Дорогой эти туфли стоят как половина твоей зарплаты.
- Ты же говорила с большой скидкой брала?!
- Вот именно. Слава, а мы точно поедем, а не поплывём?
- Не смешно.
- Никто и не смеётся. Как ты умудрился заехать в это болото? Почему ты не пользовался навигатором?
- Это твой навигатор нас сюда и завёз.
- Слава мы тонем! Да включи ты фары! Вот так...
- Ты чего?
- С-с-сла-ва...
- Что случилось?
- Аааааааааааааааа!
- Не ори дура! Ты чего?!
- С-с-смотри в-в-вперёд!
- Ну, дерево лежит.
- Дальше.
- Палки какие-то.
- Выше.
- Ветки.
- Слава! Выше!
- А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Что это? Он живой?
- Живой. Смотри, глазами мигает.
- Это глаза?
- Слава мы ещё можем поехать? Или поплыть? Мне уже всё равно. Главное, чтобы подальше отсюда.
- Это Кинг-Конг?
- Не знаю, дорогой, но у него руки.
- У Конга тоже были.
- Милый, это не обезьяна.
- Слон?
- Сам ты слон. У него борода и хобота нет.
- Мамонт?
- Я тебя сейчас задушу.
- А что это у него в руке?
- Палка. Видишь, он по болоту идёт и палкой топкие места проверяет.
- Ты его знаешь?
- Ты совсем дебил что ли? Это же элементарно.
- Он же ростом с дом, какие топкие места?
- Мы едем?
- Едем, едем. А во второй руке у него что?
- Кружка.
- С пивом?
- Кто про что.
- Нормальный пацан. Гуляет по болотам и пивасик прихлёбывает.
-Нет, я точно тебя...
- Да всё, всё. Поехали!
- А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Слава он руку к нам тянет. Врубай свет на полную мощь! Дави педаль в пол! Дави его!
* * *
- К кому вы в гости поехали гражданочка?
- К Аркадию и Наталье Троицким. У них большой дом на озере. И я не гражданочка, а госпожа!
- Господа, гражданка Тяпкина, в Европе, а у нас граждане пока ещё.
- Хам.
- Не оскорбляем. Я при исполнении. Как вы оказались на болоте? На озеро же ехали!
- Так я по навигатору двигался. Он говорит вперёд двести метров, теперь налево, теперь направо, снова...
- Слава заткнись. Мы заблудились.
- Понятно. Так и запишем. За-блу-ди-лись.
- Вы в школе плохо учились?
- Нормально учился. Ещё раз оскорбите меня, посажу в камеру с Наташкой-Вертолётом.
- С кем?
- Наташка? Домой хочешь?
- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!
- Вот с ней.
- Поняла. Молчу.
- Когда встретили слона?
- Какого слона?
- Которого вы преследовали до шоссейной дороги. Того самого который пробил собой фуру, наступил на фургон немцев и смял капот автомобиля депутата Картошкина.
- Товарищ старший лейтенант, разрешите?
- Самохвалов? Докладывай.
- Всех обзвонил. Зоопарки, ветеринарки, цирки, никто слона не терял.
- Точно всех?
- Всех товарищ старший лейтенант.
- Да это не слон, это Кинг-Конг…
- Слава рот закрой уже. В чём-то мой супруг прав. Вы видели когда-нибудь слона с руками?
- Руками?
- Ну, этот… гигант, удерживал в руках предметы.
- Какие предметы? О чём вы гражданочка?
- Палку и кружку.
- С пивасиком!
- Слава!
- Молчу!
- Так, Самахвалов, готовь машину. Повезём их на медицинское освидетельствование. Тяпкины походу дела перед гостями чем-то закинулись. Понятно теперь почему в болоте оказались.
- Есть, товарищ старший лейтенант!
- Да какое освидетельствование? Он же когда от нашей машины убегал палку бросил в одну сторону, а кружку в другую. Ну, это же точно не слон! У него руки, ноги, лицо, тьфу, морда, борода…
- Рюкзачок на спине.
- Я разрешаю вам посадить моего мужа в камеру к Вертолёту.
- Вы с ума оба посходили что ли?
- Слон не мог прыгнуть на фургон! Слоны не прыгают.
- Товарищ старший лейтенант, а они правы. Там на фургоне две такие вмятины. Типа от ступней. С пальцами.
- Вы мне тут всё дело запутали. Я же уже так хорошо написал, что из зоопарка сбежал слон и заблудился на болоте в районе деревни Климовки…
- Товарищ старший лейтенант, а эта штука на слона правда не похожа.
- Мамонт! Ха-ха-ха! Ааа… ну чего ты милая? Я молчу, молчу.
- Так Самохвалов, а кто на происшествие ездил?
- Я ездил, и сержант Тарасов.
- Ты чего не рассмотрел труп?
- Кого?
- Слона!
- Да это не слон!
- Тяпкина, замолчите! Чудо-Юда этого?
- Я издалека видел, а вот Тарасов подходил близко.
- Зови его сюда.
- У него ещё рюкзачок за спиной! Мы когда за ним гнались, видели.
- Тяпкина, муж бредит? Или…
- Нет, я тоже видела за спиной этого монстра какой-то мешок. Грубой работы.
- Палка, кружка, рюкзак, а чего босиком-то бегает и обувь себе не пошил?
- Ну вы и вопросы задаёте, товарищ полицейский. Я не знаю.
- Да, это сарказм!
- Товарищ старший лейтенант, я здесь.
- Тарасов, иди сюда. Ты видел этого слона близко?
- Тушу на шоссе?
- Да.
- Так это не слон.
- Ты же мне сам утром сказал, что слон.
- Никак нет. Я сказал как слон. Хотя на самом-то деле существо это с трёхэтажный дом.
- Я же говорила!
- Тяпкина, посажу к Вертолёту.
- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!
- Наташка! Молчать!
- Так, Тарасов, а рюкзак ты видел?
- Ага. Есть какая-то фигня у него за спиной.
- Понятно, все собираемся и идём смотреть Чудо-Юдо. Самохвалов автоматы из оружейки возьми. Мало ли чего.
- Товарищ полицейский возьмите и нас с собой. Мы вам покажем, где он кружечку выкинул и палочку.
- Думаешь надо, Тяпкин?
- Точно говорю.
* * *
Па-бам-па-бам!
«Добрый вечер уважаемые зрители! Снова с вами самая лучшая передача о чертовщине «Монстры среди нас». Сегодня мы расскажем вам по-настоящему леденящий кровь случай и даже возьмём интервью у очевидцев. Передаём слово нашему специальному корреспонденту Макару Северову!»
- Вчера в 21.00 на шоссе, в десяти километрах от деревни Климовки, неизвестное существо, размером с четырёхэтажный дом, устроило автомобильную аварию. Пробила своим телом фуру везущую продукты, растоптала фургон германских туристов и повредила новенькую «BMW» депутата Картошкина. По счастливой случайности, никто не пострадал. После столкновения с автомобилями, оно (существо) упало на обочину без признаков жизни. На происшествие выехали сотрудники полиции во главе с лейтенантом Орловым.
- Старшим лейтенантом.
- Извините, старшим лейтенантом. Что происходило дальше товарищ офицер?
- Ну, мы с сержантами Самохваловым и Тарасовым, а также супругами Тяпкиными…
- Это те самые, которые утверждают, что встретили монстра на болоте?
- Да, они его из болота и выгнали. Это… Чудо-Юдо неслось от их автомобиля и устроило аварию на шоссе…
- Дальше, дальше.
- В общем, мы прибыли рассмотреть труп, а он, оказывается, был жив.
- Да что вы говорите?
- Да. Эта штука зашвырнула Тарасова в лес, когда он попытался её попинать и в рюкзак заглянул.
- Сержант получил повреждения?
- Нет, со мной всё в порядке. Я только спиной слегка о сосенку ударился…
- И автомат в полёте потерял.
- Так он же нашёлся.
- Не ты его нашёл, а немец.
- Так, так, так поподробнее, пожалуйста!
- Мы с сержантом Самохваловым оценили опасность этого Чуда-Юда и открыли огонь из АК.
- Попали?
- Попадали, но всё без толку.
- Р-рос-сия! Р-рос-сия! Впер-р-рёд! Ик!
- Это кто?
- Это наш депутат. Он после стрельбы этой, немного расслабиться решил, да перестарался. «BMW» то его Чудо-Юдо до конца растоптало.
- Это когда вы в него стреляли?
- Нет, это когда у нас патроны закончились. Мы за иномарку спрятались, и нас прикрыл Ганс. Вот он, сам расскажет.
- Это тот самый германский турист, что нашёл в лесу автомат вашего сержанта?
- Он.
- Ганс, а что вы нам расскажите?
- Es war cool. Echte russische Monster. Ich habe ihn mit einer Kalaschnikow erschossen. Er war riesig und wtend. Die Russen und ich haben dann getrunken. Hurra!
- Так, понятно.
- Что он сказал? Я в школе французский учил.
- Ничего особенного товарищ лейтенант.
- Старший лейтенант.
- Просто восхищается нашим гостеприимством и нашей полицией. Давайте продолжим рассказ.
- После того как немец отстрелялся, эта образина бросилась обратно в сторону болота. Даже уазик наш перевернула.
- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!
- Самохвалов, твою мать! Почему Вертолёт здесь? Ты что камеру не закрыл? Лови её.
- Это кто?
- Не обращайте внимания. В общем, оно нашло свои вещи…
- Палочку и кружечку.
- Слава помолчи. Здравствуйте, а вы с телевидения? Я бы хотела вам рассказать…
- Тарасов убери Тяпкиных? Посади их в уазик!
- Так он же лежит товарищ старший лейтенант.
- Отведи куда-нибудь, чтобы не мешали.
- Куда?
- В лес.
- Понял.
- Товарищ корреспондент, вы это там потом... запикаете…
- Конечно, конечно продолжайте.
- Ну, вот он поднял свои вещи и в чаще скрылся...
- Серьёзно, палочку и кружечку?
- Ну да?
- Огромный монстр с палочкой?
- А как он по болоту-то пойдёт?
- А кружка зачем?
- Ну, чтобы веселее.
- Так, ладно. А вы посмотрели, что у него в рюкзаке было? Меня этот вопрос сильно-сильно волнует. Думаю также как и наших телезрителей.
- Нас тоже. Тяпкиных волнует.
- Uns auch
- И меня.
- Дрын-тыр-пыр! Дрын-тыр-пыр!
- Де-депутат дол-должен з-знать т-тоже. Ик!
- Это мы сейчас быстро. Тарасов! Что в рюкзаке-то было?
- О, это самое интересное товарищ старший лейтенант. Вы даже себе не представляете…
- Давай, давай не тяни резину!
- В общем, в рюкзаке у него было…
Глоссарий:
Es war cool - это было классно;
Echte russische Monster - настоящий русский монстр;
Ich habe ihn mit einer Kalaschnikow erschossen - я стрелял в него из Калашникова;
Er war riesig und wtend – он был огромный и злой;
Die Russen und ich haben dann getrunken. Hurra! – мы с русскими потом выпили. Ура!;
Uns auch – нас тоже.
Автор - канал Рассказ на одну остановку.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:47
Вчера, 09:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 135Комментарии: 3
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