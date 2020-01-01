Как так-то?

Ромыч Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:37 by

Опять же со слов одного из моих знакомых. Далее - от его лица.Сделаем небольшое отступление: я завзятый холостяк, в длительные отношения с девушками не вступаю и жить мне нравится только одному, даже с ночевкой редко девушек пускаю — предпочитаю снимать квартиры на ночь. И вот еще одно — те немногие девушки, которым приходилось у меня ночевать, мягко говоря не в восторге от того, что у меня часто ночью звенит посуда в шкафу, скрипят полы, потрескивает лестница. Я после покупки дома первую ночь тоже сначала чуть не убежал впопыхах, но потом мне объяснили, что дом просто «играет», ибо стоит наша улица на болоте, да и дом сам по себе древний — построен еще до революции.Хотя я уже и привык, но до сих пор иногда подозреваю, вдруг все-таки в доме, где прожило столько поколений, есть нечто потустороннее? Короче говоря: разумом-то понимаю, что люди правы, а так-таки слегка суеверен, хотя и не боюсь уже.Теперь, собственно говоря, сегодняшняя история. На одной из вечеринок я недавно познакомился с семейной парой, иногда теперь ходим в кафе в общей компании.Сегодня женская половина этой семейной пары увлекала меня покурить на улицу и сообщила, что хочет познакомить меня со своей сестрой. Я, естественно ответил, что предпочитаю разовые отношения — зачем врать-то — ведь если девушка хочет хотя бы просто встречаться, то со временем решит переехать жить ко мне или к себе жить позовет; и добавил, что мне нравится жить одному. Она в ответ убедительно так сказал: «Да не один ты живешь и прекрасно это знаешь».Я даже сам почувствовал, что побледнел. А вдруг мои суеверия действительно вызывают повод для беспокойства, а я отношусь к этому несерьезно? А сама она ведьма что-ли, раз очевидно неизвестные ей вещи так убедительно говорит? Она посмотрела на меня и так ехидно выдала: «Кошка у тебя есть!» А про кошку-то я ей не говорил. Похоже, она действительно ведьма.

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