Что-то из-под могильной плиты

Что-то из-под могильной плитыПрактически всё своё детство каждое лето мы с братом проводили в деревне у дедов. Мой брат меня старше на два года.
Деревня в Алтайском крае, Целинном районе. Да, да, там, где поднимали целину, откуда родом Шукшин. Старая и порядком опустевшая. Сейчас даже не знаю, осталось там хоть что-нибудь. Молодежь оттуда вся уезжала, старики, понятно, умирали. В общем, нормальное явление 80-90-х годов для деревень, где сельское хозяйство вести сложно.
К слову, люди там жили довольно простые, никто ни у кого ничего не крал, домашняя птица и скотина спокойно бродили по улицам и лишь вечером загонялась в хлева и пригоны, да и то не всегда.
Мы с братом с детства интересовались всякими сверхъестественными проявлениями. Лазили по заброшенным, полуразвалившимся домам, благо та их хватало с излишком, по старым погребам, дно которых просто кишело жуками жужелицами, ходили на болото в сумерках, очень часто собирались с местными и такими же приезжими детьми где-нибудь и травили страшные истории.
Было в этой деревне два кладбища. Новое, на выезде, и старое, всё заросшее соснами, елями и тополями, темное, со старыми могилами и примерно 300*500 м по периметру.
И вот загорелось нам с братом в полночь побывать на этом старом кладбище. На спор, кто не сдрейфит.
Долго, помню, не получалось. Но вот однажды всё же настал момент истины.
Дома все спали, а мы тихонько выбрались из дома. Перелезли через забор, чтобы не лязгать засовом калитки. Фонарика не было, но в июле, если небо ясное, то там такие огромные звёзды, что небо светится как экран телевизора в темноте. Я такое только на Кавказе ещё видел, но да мало ли где я ещё не был.
Пока шли до погоста - храбрились, думали пройти всё насквозь, через середину. Но когда показался покосившийся забор, когда перед нами в ночном свете звезд открылось, выделявшееся посреди пустых холмиков, пересеченных множеством лент проселочной дороги, пространство высоких и темных деревьев, стало страшно не по детски.
В общем, когда подошли к забору, брат пошел на попятную, заявил категорично, что он туда не пойдёт. А я хотел. Но одному было уж очень страшно.
- Давай я пойду вдоль забора, а ты там недалеко, - предложил он, - Я буду следить, и встретимся на левом углу.
Я сказал:
- Ладно, - и перелез через ограду.
Углубился я метров на 30, брата было видно.
Я шел, оглядывая множество покосившихся уже железных пирамидок со звездой на верхушке, почерневших от времени деревянных православных крестов, слышалось перекликание ночных птиц. Кое где земля на могилах провалилась, в голове конечно возникали картины причины таких провалов, конечно же вылезающие покойники. Над некоторыми могилами вверх струился зеленоватый свет и поднимались, кружась и исчезая примерно в полуметре над землёй, зелёные же маленькие огоньки. Но я тогда уже знал, что это такое.
В общем, я получил то, за чем пришел. Во-первых - порцию ужаса и адреналина, во-вторых - чувство гордости, что смог это сделать.
Впереди показался пролом в заборе и я поспешил к нему, на выход.
За забором уже ждал брат.
Я, конечно, начал ехидничать, мол трус, очконул и всё такое. А брат смотрел мне за спину и показывал на что-то пальцем: «Смотри!»
Я повернулся и, в мистическом свете звезд, увидел, как в одной из обвалившихся могил копошится, вылезая из земли, что-то бледное и довольно большое.
Брат кинулся бежать. Я было повернулся, но понял, что у меня бежать пытается только одна нога, вторая просто вросла в землю и окаменела. Такой ужас охватил!
Я дергался на месте, то и дело оглядываясь на могилу и на то, что там вылезало. И вот это нечто выбралось уже наполовину, а я сумел различить толстую шею, вытянутую моргу и лопухообразные треугольные уши. Нога вновь ожила, и я бросился догонять брата, чтобы рассказать ему, что мы убегаем от обычной свиньи.
Автор - MaX121985.
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Сегодня, 10:37 by ЛетягаПросмотров: 86Комментарии: 2
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