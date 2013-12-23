Что-то из-под могильной плиты

Летяга Просмотров: 86 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 10:37 by

Практически всё своё детство каждое лето мы с братом проводили в деревне у дедов. Мой брат меня старше на два года.Деревня в Алтайском крае, Целинном районе. Да, да, там, где поднимали целину, откуда родом Шукшин. Старая и порядком опустевшая. Сейчас даже не знаю, осталось там хоть что-нибудь. Молодежь оттуда вся уезжала, старики, понятно, умирали. В общем, нормальное явление 80-90-х годов для деревень, где сельское хозяйство вести сложно.К слову, люди там жили довольно простые, никто ни у кого ничего не крал, домашняя птица и скотина спокойно бродили по улицам и лишь вечером загонялась в хлева и пригоны, да и то не всегда.Мы с братом с детства интересовались всякими сверхъестественными проявлениями. Лазили по заброшенным, полуразвалившимся домам, благо та их хватало с излишком, по старым погребам, дно которых просто кишело жуками жужелицами, ходили на болото в сумерках, очень часто собирались с местными и такими же приезжими детьми где-нибудь и травили страшные истории.Было в этой деревне два кладбища. Новое, на выезде, и старое, всё заросшее соснами, елями и тополями, темное, со старыми могилами и примерно 300*500 м по периметру.И вот загорелось нам с братом в полночь побывать на этом старом кладбище. На спор, кто не сдрейфит.Долго, помню, не получалось. Но вот однажды всё же настал момент истины.Дома все спали, а мы тихонько выбрались из дома. Перелезли через забор, чтобы не лязгать засовом калитки. Фонарика не было, но в июле, если небо ясное, то там такие огромные звёзды, что небо светится как экран телевизора в темноте. Я такое только на Кавказе ещё видел, но да мало ли где я ещё не был.Пока шли до погоста - храбрились, думали пройти всё насквозь, через середину. Но когда показался покосившийся забор, когда перед нами в ночном свете звезд открылось, выделявшееся посреди пустых холмиков, пересеченных множеством лент проселочной дороги, пространство высоких и темных деревьев, стало страшно не по детски.В общем, когда подошли к забору, брат пошел на попятную, заявил категорично, что он туда не пойдёт. А я хотел. Но одному было уж очень страшно.- Давай я пойду вдоль забора, а ты там недалеко, - предложил он, - Я буду следить, и встретимся на левом углу.Я сказал:- Ладно, - и перелез через ограду.Углубился я метров на 30, брата было видно.Я шел, оглядывая множество покосившихся уже железных пирамидок со звездой на верхушке, почерневших от времени деревянных православных крестов, слышалось перекликание ночных птиц. Кое где земля на могилах провалилась, в голове конечно возникали картины причины таких провалов, конечно же вылезающие покойники. Над некоторыми могилами вверх струился зеленоватый свет и поднимались, кружась и исчезая примерно в полуметре над землёй, зелёные же маленькие огоньки. Но я тогда уже знал, что это такое.В общем, я получил то, за чем пришел. Во-первых - порцию ужаса и адреналина, во-вторых - чувство гордости, что смог это сделать.Впереди показался пролом в заборе и я поспешил к нему, на выход.За забором уже ждал брат.Я, конечно, начал ехидничать, мол трус, очконул и всё такое. А брат смотрел мне за спину и показывал на что-то пальцем: «Смотри!»Я повернулся и, в мистическом свете звезд, увидел, как в одной из обвалившихся могил копошится, вылезая из земли, что-то бледное и довольно большое.Брат кинулся бежать. Я было повернулся, но понял, что у меня бежать пытается только одна нога, вторая просто вросла в землю и окаменела. Такой ужас охватил!Я дергался на месте, то и дело оглядываясь на могилу и на то, что там вылезало. И вот это нечто выбралось уже наполовину, а я сумел различить толстую шею, вытянутую моргу и лопухообразные треугольные уши. Нога вновь ожила, и я бросился догонять брата, чтобы рассказать ему, что мы убегаем от обычной свиньи.Автор - MaX121985.

Ключевые слова: Алтай деревня ночь кладбище страх свинья

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