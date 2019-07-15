Идёт коза рогатая…

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 102 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 05:22 by

Денис Мартынюк сегодня явно встал не с той ноги. Он ссорился с женой по каждому мало-мальски весомому, а, впрочем, и совсем невесомому поводу. Ничего удивительного. Ему сегодня предстоял невероятно важный контракт с китайцами. Денис собирался нагреть их на полмиллиона долларов. Приличная сумма, между прочим. Нервное напряжение скапливалось и выплёскивалось на жену Татьяну.Всё не заладилось с момента пробуждения.- ГДЕ?! - заорал Денис, вставая с постели.- Что «ГДЕ»? - не поняла его жена, входя в комнату.- ГДЕ! МОИ! ТАПКИ?! - проорал Денис на всю квартиру.- Вероятно, там, где ты их оставил, - проговорила Татьяна. - По другую сторону дивана.Денис рассеянно глянул за диван. Тапки и вправду стояли там.- Ты их туда переставила! - злобно проговорил он, схватил тапки и прошёл в уборную.Прошло примерно две минуты, когда оттуда донёсся его негодующий вопль.- КАКОГО ЧЁРТА? - воскликнул Мартынюк.- Что случилось? - крикнула в ответ жена.- Какого чёрта ты НЕ СМЫЛА ВТУЛКУ? - надрывался Денис.- Что в этом доме я должен всё делать?- Ой, любимый, прости! - простонала жена. - Давай я смою…- Не надо, любимая! - язвительно отозвался муж. - Я уже смыл! Весь на нервах, Мартынюк проследовал на кухню.- А это что?! - взвыл он, указывая на тарелку и чашку, стоящие на столе.- Милый, я решила сегодня приготовить тебе кашу и молоко, - откликнулась Татьяна. Денис аж закипел.- КАШУ? - провопил он. - МОЛОКО? Я тебе кто - кошка?- Дорогой, ну не сердись! - молвила жена. - Поешь, пожалуйста…- Голодный пойду! - разъяренно проговорил Мартынюк.- Ну тебя в баню с твоим молоком!Голодный и невероятно злой Денис оделся, взял свой дипломат и направился к дверям.- Хоть бы двери уже открыла! - злобно произнёс он, поворачивая ключ в замке.На прощанье он громко хлопнул дверью. До конторы, где работал Мартынюк было недалеко, поэтому он решил добраться до неё пешком. Дворами. Дул неприятный холодный ветер. Казалось, он продувал насквозь. Солнце зарылось в суровые серые тучи. Серый холод опустился на улицы».- Странно, - подумал Денис. - И ни одного человека кругом…»- Идёт коза рогатая…Тяжёлый старческий голос донёсся до ушей Мартынюка.Он обернулся. За ним шла… коза?Необычная коза. Чёрная коза. ЖУТКАЯ коза.- Идёт коза бодатая… - продолжал старушечий голос.Глаза козы горели демоническим огнём. Чёрная морда скалилась в полумраке. Огромные страшные рога были направлены прямо на Мартынюка.Коза заблеяла, и Денис кинулся бежать. Коза бросилась за ним.Ножками топ-топ…Мартынюк обернулся и на бегу уставился на копыта козы.О, это были самые жуткие копыта, которые он видел в жизни!Сверху они были как копыта обычной козы, но ближе к концу исчезали кожа и мясо, и открывались голые кости.Денис что-то пропищал и кинулся бежать ещё быстрее. Коза, в свою очередь, тоже ускорила бег. Глазками хлоп-хлоп…Мартынюк всё никак не мог забыть глаз чудовища. Они смотрели прямо на него, играя жуткими огнями.Они смотрели СКВОЗЬ него, раздирая его душу адским пламенем. Эти глаза просто разъедали Дениса своей безжалостностью.- Кто каши не ест… - продолжал старческий голос.Жуткая догадка поразила Мартынюка. Так вот в чём дело! Господи, какой ужас! Как всё банально и страшно!Ноги, не останавливаясь, несла его дальше. Коза, естественно, бежала за ним.- Молока не пьёт…Денис похолодел. Ноги принесли его в тупик. Он не без труда обернулся. Коза стояла напротив него и задорно стучала копытцем.- Я буду! - заорал Мартынюк. - Я буду есть кашу! Я буду ПИТЬ МОЛОКО!Поздно. Поздно…- ЗАБОДАЕТ-ЗАБОДАЕТ-ЗАБОДАЕТ!И, под старушечий хохот, коза кинулась на Дениса. Всё произошло в одно мгновение. Мартынюк повернулся к ней спиной, пытаясь найти хоть какой-то выход. И рога, жуткие рога, ОСТРЫЕ рога пробили Дениса насквозь.Мартынюк умер фактически мгновенно. Последней его мыслью стало, что жена наверняка опять напортачит с ужином……в селе было хорошо и тепло. Лето выдалось просто замечательным.Бабушка сидела на старой скрипящей лавке. Её внук, маленький Дениска, резво бегал по двору.- Молочко пьёт, - отметила про себя старушка. - Кашку ест. Это хорошо. Настоящим богатырём вырастет!И, покормив козу Дашу свежим сеном, бабушка улыбнулась закатному солнцу…Автор - Меркулов В.Ю.

Ключевые слова: Семья ссора работа контракт коза страх чудовище

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