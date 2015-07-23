Наивность и злой козлик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:51

Причина: Изменен раздел.

Gremush Просмотров: 2 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 04:51 by

Я не писатель и не рассказчик, но очень буду стараться.Ребенком я верила в ведьм, духов, демонов и прочую нечисть... И мне очень нравились темы оккультизма, демонологии, религии, мифологии и т.п. вещи.Поэтому я много интересовалась этими темами, много спрашивала, искала людей с такими же интересами и находила. Со временем менялась я и мое представление о мире, и чем больше я общалась с этими людьми, тем больше я понимала, что то, во что я верю, это сказки... Я хочу высказаться и поделиться историями и частью моей жизни, так скажем, выговориться, потому что в реале кому-то рассказывать подобное мне просто стыдно.Все эти истории сильно повлияли на мою жизнь, на мое здоровье и на мое мировоззрение.Не самый первый, но довольно показательный момент в моей жизни, где я начала понимать, что взрослые могут быть абсолютно не правы, а некоторые даже тупы...Мой отец и вся его семья деревенские, и в детстве, пока были живы бабушка и дедушка, мы часто к ним ездили на лето. Совершенно стандартная деревня под Липецком, где у каждого есть свое хозяйство, нет электричества, огромный огород, до города десятки км. и у каждого куча нелепых историй. И вот, одним вечером все бабульки собрались поболтать и посплетничать, а что нам делать, детям, скучно, ничего же нет, и мы сидели, слушали о чем они разговаривают. И я услышала историю женщины, которая рассказывала всем, что недалеко от нее, в соседней деревне стоит дом, уже почти разрушенный, названной ими местной "ведьмы", что там уже десятки лет никто не живет, и не будет жить, гиблое место и все такое. И рядом с этим домом живет дед, всю жизнь один, ни семьи, ни детей, это сын той "ведьмы", и что он ходит по всей деревне, да что-то приплетает. Все жалуются, что у него козел ходит свободно, без привязи, но дальше 2-х домов не уходит, и всем казалось это странным - как животное и не убегает.И вот, рассказывает, как она пошла поздно вечером в тот дом, доски вытащить для каких-то ее дел, все равно же никому не нужный стоит. И вдруг слышит, как что-то шелестит снаружи, и тихие такие стуки, поворачивается к окну, а окна грязные и газетой заклеенные на половину, а форточки самые верхние свободные, и более-менее что-то можно увидеть... И видит чьи-то глаза, понимает, козлиные, ровно стоят и смотрят на нее, форточки почти под потолок, а потолки высокие... И бегом с этого дома. Все в шоке, креститься, молиться и давай обсуждать. Нас детишек было 4-ро, и мы были просто в шоке от такой истории и, конечно же, с утра первым делом мы побежали через речку в эту деревню, искать этот дом (в деревне мы были свободны, родные не видели опасности, главное, чтобы до темноты пришли).И вот, нашли мы этот дом, и козел даже рядом ходил, только это был обычный милый козлик, который пытался нас забодать... пролезли мы в этот дом, были в полном восторге, я была полностью уверена, что днем нечисть не лезет, только ночью, мы уже начали придумывать обряды какие-то, чертить что-то, уже видели, как мы ночью бежим к этому дому, чтобы увидеть, как козел стоит в полный рост и чуть ли не разговаривает с нами, в общем уже напридумывали... И тут... чудо. Смотрим в окно... И видим эти шикарные глаза... Все в шоке, орут, плачут, убегают... ну и козел их проводил до дороги... А я сижу и начинают понимать, что меня обманули... Мы осматривали дом и мы видели, в каком он плохом состоянии и что он заваливается на один бок, бок этого чёртового окна, и плюс кипа веток под ним, козел легко дотягивался до форточки.Сейчас это можно рассказывать, как анекдот, а в тот день мне было очень обидно, очень обидно, что это оказалось неправдой, очередная история и неправда. Было странно слушать и в другой раз эту историю и понимать, что ты, ребенок (мне было лет 8), догадался, а эти взрослые тётеньки, которых нужно уважать, рассказывают такую чушь.Знаете, как мой деревенский друг попытался объяснить все своей матери?Это чуть ли не закончилось церковью и домашним наказанием. Многие, конечно, всерьез ходячего козла не воспринимали, но многие-то верили... И это не были люди глупые или сильно религиозные, или оторванные от мира, они были обычные. Прошло много лет, в этой деревне уже давно есть электричество, вода и прочие удобства, интернет и все такое... Но, до сих пор есть люди, которые рассказывают эту историю и относятся к ней серьезно.Я не понимала как такое возможно, но со временем я нашла почти все ответы и я не могу сказать, что рада этому.

Ключевые слова: Страх испуг козел деревня бабушки авторская история

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