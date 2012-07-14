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Несерьезные истории

Мерцание у крестов

Однажды, когда я был ещё ребёнком, меня отправили в село к бабушке. Это были тихие тёплые светлые ночи августа. Но в день моего приезда были густые серые облака, какие полностью окутали всё полотно неба. Из-за этой погоды моя адаптация к новой среде обитания прошла крайне плохо. Я очень хотел домой, у меня даже была истерика, но вскоре я провалился в сон, и все проблемы на некоторое время пропали...

Проснулся я посреди ночи от жажды. Очень нехотя я встал с кровати и пошёл по непривычной для меня комнате, попутно хватаючись за всё подряд. Во благо, была полная луна и она помогала мне в поисках воды. Наконец-то я нашёл кувшин и, удалив жажду, хотел было возвращаться в постель, как вдруг мне в глаза бросилось что-то белое за окном. К слову, этот дом был в самом конце села, поэтому через забор из деревянных досок расположилось кладбище. Именно оно привлекло моё внимание. В метрах сорока от меня виднелись первые кресты, а около одного из них было что-то белое. Было видно, как это нечто зависло в метре от земли и немного покачивалось. К тому же из-за жарких летних дней в воздухе накопился фосфор, предавая этой сцене загадочное мерцание. После нескольких минутного ступора я бросился назад в постель, где сразу же потерял сознание.

Утром я проснулся больным, у меня была высокая температура и страшно болела голова. Я позвал бабушку и снова потерял сознание, когда очнулся она сидела возле меня и приложила мокрую тряпку мне ко лбу. Она сказала, что пока я был в отключке, я всё время спрашивал, что это было на кладбище. И тут я вспомнил про ночные приключения. Казалось, что это всё мне явилось во сне, но я был уверен в обратном. И поэтому, когда бабушка пошла готовить мне бульон, я нашёл силы дойти до окна и проверить правда это или лишь мой вымысел. После того, как я посмотрел в окно, мне стало аж смешно с самого себя. Оказалось, что на миморослых деревьях зацепилась простынь, которую, видимо, бабушка забыла забрать и её занесло туда ветром.

Вот так может напугать обычный кусок ткани.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:46
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 12:46 by Smok BeilПросмотров: 106Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Мерцание ночь кладбище авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 12:48
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (925|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 554
Автор слишком уж впечатлительный, столько раз сознание потерял, ещё и заболел, видимо, от самовнушения. smeh

+++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:01
0
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 87
Комментариев: 5 521
Даже целлофановый пакет может напугать)))
Цитата: Qusto
ещё и заболел,

Явное совпадение
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Qusto
Вчера, 18:54
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (925|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 554
Цитата: зелёное яблочко
Даже целлофановый пакет может напугать)))
Цитата: Qusto
ещё и заболел,

Явное совпадение


Да, но автор, будучи очень впечатлительным, посчитал, что это не совпадение.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#4 написал: верю-не верю
Сегодня, 03:35
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 340
Маленький впечатлительный ребенок. А вот надо же--помнит до сих пор. Плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
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