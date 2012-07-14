Мерцание у крестов

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:46

Причина: Изменён раздел.

Smok Beil Просмотров: 106 Комментарии: 4 +5 Вчера, 12:46 by

Однажды, когда я был ещё ребёнком, меня отправили в село к бабушке. Это были тихие тёплые светлые ночи августа. Но в день моего приезда были густые серые облака, какие полностью окутали всё полотно неба. Из-за этой погоды моя адаптация к новой среде обитания прошла крайне плохо. Я очень хотел домой, у меня даже была истерика, но вскоре я провалился в сон, и все проблемы на некоторое время пропали...Проснулся я посреди ночи от жажды. Очень нехотя я встал с кровати и пошёл по непривычной для меня комнате, попутно хватаючись за всё подряд. Во благо, была полная луна и она помогала мне в поисках воды. Наконец-то я нашёл кувшин и, удалив жажду, хотел было возвращаться в постель, как вдруг мне в глаза бросилось что-то белое за окном. К слову, этот дом был в самом конце села, поэтому через забор из деревянных досок расположилось кладбище. Именно оно привлекло моё внимание. В метрах сорока от меня виднелись первые кресты, а около одного из них было что-то белое. Было видно, как это нечто зависло в метре от земли и немного покачивалось. К тому же из-за жарких летних дней в воздухе накопился фосфор, предавая этой сцене загадочное мерцание. После нескольких минутного ступора я бросился назад в постель, где сразу же потерял сознание.Утром я проснулся больным, у меня была высокая температура и страшно болела голова. Я позвал бабушку и снова потерял сознание, когда очнулся она сидела возле меня и приложила мокрую тряпку мне ко лбу. Она сказала, что пока я был в отключке, я всё время спрашивал, что это было на кладбище. И тут я вспомнил про ночные приключения. Казалось, что это всё мне явилось во сне, но я был уверен в обратном. И поэтому, когда бабушка пошла готовить мне бульон, я нашёл силы дойти до окна и проверить правда это или лишь мой вымысел. После того, как я посмотрел в окно, мне стало аж смешно с самого себя. Оказалось, что на миморослых деревьях зацепилась простынь, которую, видимо, бабушка забыла забрать и её занесло туда ветром.

Ключевые слова: Мерцание ночь кладбище авторская история

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