Восставший из мертвых

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 84 Комментарии: 7 +9 Вчера, 18:54 by

Весь народ на кладбище, Троица. У нас так принято.В районе обеда налетает ливень, все прячутся в домик, кто-то остается на крыльце под навесом.И тут появляется он. Голый. Весь синий, в комьях грязи и листьев. И прямиком к домику.Бабульки и женщины ломанулись так, что повалили и мужиков, и сами кучу малу устроили с переломами рук, ног и рёбер. Половина ломанулась в окно, выдавив раму. Те вдобавок ещё и стеклом порезались. Скорые потом приезжали.Всё объяснилось просто.Мужик, после отсидки сильно татуированный, даже на лице, принял из стопариков на могилах, до полного удовлетворения, а так как день был теплый, то разделся, да и уснул голый меж могилами на самой окраине кладбища.Потом ливень привел его в чувство, поднимаясь, он несколько раз упал, перепачкавшись до неузнаваемости, и пошел пережидать ливень в домике, не обращая внимания на лёгкую полную раздетость. Когда он возле домика спросил: «Вы чё, охмурели?!» — некоторые не успевшие расползтись и разбежаться бабульки, попадали в обморок.Потом в городе месяца 2 слухи циркулировали об этой чепухе, что на Троицу мертвяк ожил, вот только я сам всё видел, в машине дождь пережидал, но на попытки рассказать, как оно было на деле, а не по слухам, все отмахивались.

Ключевые слова: Троица оживший покойник страхи авторская история

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