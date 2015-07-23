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Несерьезные истории

Восставший из мертвых

Весь народ на кладбище, Троица. У нас так принято.
В районе обеда налетает ливень, все прячутся в домик, кто-то остается на крыльце под навесом.
И тут появляется он. Голый. Весь синий, в комьях грязи и листьев. И прямиком к домику.
Бабульки и женщины ломанулись так, что повалили и мужиков, и сами кучу малу устроили с переломами рук, ног и рёбер. Половина ломанулась в окно, выдавив раму. Те вдобавок ещё и стеклом порезались. Скорые потом приезжали.
Всё объяснилось просто.

Мужик, после отсидки сильно татуированный, даже на лице, принял из стопариков на могилах, до полного удовлетворения, а так как день был теплый, то разделся, да и уснул голый меж могилами на самой окраине кладбища.
Потом ливень привел его в чувство, поднимаясь, он несколько раз упал, перепачкавшись до неузнаваемости, и пошел пережидать ливень в домике, не обращая внимания на лёгкую полную раздетость. Когда он возле домика спросил: «Вы чё, охмурели?!» — некоторые не успевшие расползтись и разбежаться бабульки, попадали в обморок.
Потом в городе месяца 2 слухи циркулировали об этой чепухе, что на Троицу мертвяк ожил, вот только я сам всё видел, в машине дождь пережидал, но на попытки рассказать, как оно было на деле, а не по слухам, все отмахивались.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:54 by зелёное яблочкоПросмотров: 84Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Троица оживший покойник страхи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 18:56
+2
Группа: Редакторы
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Публикаций: 169
Комментариев: 2 111
Шикарно! Подозреваю, что именно так и рождаются многие городские и деревенские байки)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Летяга
Вчера, 19:18
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 761
Комментариев: 8 640
О да! Вот она - формула появления рассказов о нежити! И ведь тем, кто перепугался до потери человеческого облика, ничего не объяснишь!
Отличный рассказ!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:24
+2
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Репутация: (2271|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 770
вот только я сам всё видел, в машине дождь пережидал, но на попытки рассказать, как оно было на деле, а не по слухам, все отмахивались.
Конечно, про мертвяка то интереснее и будоражит)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: conjure one
Вчера, 21:38
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6685|0)
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Комментариев: 2 655
А я думал, что такое только в несерьёзных историях бывает) А тут настоящая жизнь smiley +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Asheera
Вчера, 22:01
0
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Репутация: (311|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 907
Забавно smile +++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:37
0
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 489
Ага, верно, сильно татуированный мужичок может на все сто смахивать на мертвячка. Синюшний, морда лица после отсидки внушает доверие, что покойничек ожил.)))) laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#7 написал: Sniff
Сегодня, 07:10
0
Группа: Авторы
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 417
Да уж, бедные люди, встретились с покойничком))+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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