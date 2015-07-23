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Несерьезные истории

Моя незабываемая елка

Крепче всего мне из детства запомнились две новогодние елки: первую привез мне в подарок дядя, она была пушистая, раскидистая как шатер, свеже-зеленая и огромная, в потолок (а потолки в нашем старом доме - это не как в сталинке, но уж точно не как в хрущевке, и даже не как в типовой новостройке). Она была сама - как целый лес для меня-ребенка. Ее даже украшать особо не хотелось - так, несколько шариков и звезда.

А вторую Незабываемую Елку принес сосед. Он притащил ее на плече тридцатого декабря - синеглазый, высоченный, худой - такой, знаете, нетривиальный, но вполне волшебный Дед Мороз. Эта елка была с характером. Смолистая, кудлатая, очень негламурная и невероятно колючая - я исцарапала все руки, пока нарядила ее.

Елка стояла наряженная, мерцала стеклом и мишурой. Стояла в табуретке. Конструкция была такая: большой бидон наполняется чем-нибудь сыпучим, хоть песком, поверх него ставится табуретка с дыркой посередине, и вот сквозь эту дырку в бидон вставляется елка. Получалась устойчивая конструкция. Заматываешь ватой и марлей - вот и елка в зимнем сугробе! Я полюбовалась на дело рук своих и легла спать.

Утром, в рассветный час, я проснулась от медленного скрипа и какого-то странного скрежета. Я открыла глаза и увидела в утреннем сонном сумраке кудлатый, дремучий силуэт елки на фоне окна. Елка издала еще один выразительный скрип, угрожающе накренилась...

...И ШАГНУЛА ВПЕРЕД.

Табуреткой. Ножка проехала по полу со скрежетом и затормозила. Колючие ветви сердито дрогнули - елка явно собиралась шагать на меня дальше. Вот уже вторая ножка табуретки занеслась! Я смотрела на нее во все глаза. Это было так, словно я увидела энта из "Властелина Колец". Наконец я вышла из ступора и позвала:
- Маааам!!!

Что я могу сказать.

Виновата была я. В том году песка не нашлось, и в бидон насыпали чечевицы. А елка была такая суховатая, колючая - я подумала, что ей не хватает воды и, тайком от взрослых, вылила бутылку воды в бидон. Полила елку. За ночь чечевица разбухла и стала выталкивать еловый ствол... дальше вы поняли.

Но воспоминание о шагающем на меня косматом лесном энте навсегда со мной.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:49 by TenguПросмотров: 85Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Новый Год ель табуретка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 02:57
0
Группа: Редакторы
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Комментариев: 1 938
Отличная история. Я прямо в красках представил себе эту картину)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 10:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 608
Супер! Прекрасный язык и стиль, история отличная! "Вот так и возникают нездоровые сенсации" :) ++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Sniff
Сегодня, 10:29
0
Группа: Авторы
Репутация: (130|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 239
Как мило) Чудо новогоднее прямо)+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: conjure one
Сегодня, 10:47
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6472|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 630
История выглядит несерьёзной, только когда знаешь объяснение. А так очень даже страшновато, особенно для ребенка. Чечевица, желающая пустить ростки под новогодней елкой - это ещё и необычно. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 11:24
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2213|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 560
Ох уж эти воспоминания о елках детства, нахлынули!) Чудесная история +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: Tengu
Сегодня, 15:31
0
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 878
Цитата: conjure one
А так очень даже страшновато, особенно для ребенка.


А я не испугалась. Я скорее обалдела от такого зрелища)
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#7 написал: marzzz
Сегодня, 15:58
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (508|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 6 699
Шагающий экскаватор существует. Оказывается, шагающую елку тоже можно устроить! Была бы чечевица... stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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