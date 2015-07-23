Моя незабываемая елка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 85 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 02:49 by

Крепче всего мне из детства запомнились две новогодние елки: первую привез мне в подарок дядя, она была пушистая, раскидистая как шатер, свеже-зеленая и огромная, в потолок (а потолки в нашем старом доме - это не как в сталинке, но уж точно не как в хрущевке, и даже не как в типовой новостройке). Она была сама - как целый лес для меня-ребенка. Ее даже украшать особо не хотелось - так, несколько шариков и звезда.А вторую Незабываемую Елку принес сосед. Он притащил ее на плече тридцатого декабря - синеглазый, высоченный, худой - такой, знаете, нетривиальный, но вполне волшебный Дед Мороз. Эта елка была. Смолистая, кудлатая, очень негламурная и невероятно колючая - я исцарапала все руки, пока нарядила ее.Елка стояла наряженная, мерцала стеклом и мишурой. Стояла в табуретке. Конструкция была такая: большой бидон наполняется чем-нибудь сыпучим, хоть песком, поверх него ставится табуретка с дыркой посередине, и вот сквозь эту дырку в бидон вставляется елка. Получалась устойчивая конструкция. Заматываешь ватой и марлей - вот и елка в зимнем сугробе! Я полюбовалась на дело рук своих и легла спать.Утром, в рассветный час, я проснулась от медленного скрипа и какого-то странного скрежета. Я открыла глаза и увидела в утреннем сонном сумраке кудлатый, дремучий силуэт елки на фоне окна. Елка издала еще один выразительный скрип, угрожающе накренилась......И ШАГНУЛА ВПЕРЕД.Табуреткой. Ножка проехала по полу со скрежетом и затормозила. Колючие ветви сердито дрогнули - елка явно собиралась шагать на меня дальше. Вот уже вторая ножка табуретки занеслась! Я смотрела на нее во все глаза. Это было так, словно я увидела энта из "Властелина Колец". Наконец я вышла из ступора и позвала:- Маааам!!!Что я могу сказать.Виновата была я. В том году песка не нашлось, и в бидон насыпали чечевицы. А елка была такая суховатая, колючая - я подумала, что ей не хватает воды и, тайком от взрослых, вылила бутылку воды в бидон. Полила елку. За ночь чечевица разбухла и стала выталкивать еловый ствол... дальше вы поняли.Но воспоминание о шагающем на меня косматом лесном энте навсегда со мной.

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