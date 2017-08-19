Неведомое рядом: мы не верим, а оно есть!

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:58

Helldog Просмотров: 343 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 14:57 by

Десять лет назад мы приобрели квартиру. Квартира не новая, но, насколько могу судить согласно документам, до нас там долгое время проживала только одна семья. Супруги за это время вырастили своих детей, внуков. В общем, купили, радовались, что наконец-то своя жилплощадь, прожили лет шесть. А потом началось что-то непонятное.На то время моему сыну было примерно 1,5 года. Обычно он спал с нами. В ту ночь я легла поздно и только задремала, как услышала, что по дому босыми ногами шлепает мой малыш. Я лежала повернувшись боком на край (т. е. лицом к дверям, а спиной к мужу). Слышу, он заходит в комнату и протягивает мне массажер для волос (в нашем доме его и в помине не было, но я тогда этого не поняла).— Мама, на, — протягивает мне свою «игрушку».— Сыночек, ты почему не спишь? Иди ко мне, — в этот момент я беру массажер из его рук, но моя рука проходит сквозь воздух.У меня глаза стали как блюдца. А в это время «мой» сыночек каким-то рывкообразным движением оказывается на пороге комнаты, стоит, смотрит на меня и начинает растворяться как туман.Точнее описать: сначала начинают растворяться глаза, потом лицо, а потом как дымка, что ли, и все. Жуть непередаваемая! Я, съежившись, поворачиваюсь на другой бок и вижу, что мой ребенок спит между нами. Остаток ночи продремала, пытаясь понять, что это было. Самое интересное, что ничего подозрительного сначала я не испытывала: ни появление массажера в доме, ни ходьбу сына в темноте (он жутко ее боялся), да и самого страха перед сущностью. Страх появился потом. И еще освещение в комнате было такое, если бы туда светила луна, т. е. я могла все хорошо разглядеть.Спустя две недели тоже ложилась спать и только прикрыла глаза, а в ноги, как будто крадучись, поудобнее стал пристраиваться лечь по ощущениям довольно крупный кот. Я ногами «пощупала» — никого. Глаза прикрыла — опять то же самое. Встала, включила ночник и только тогда смогла уснуть спокойно. А утром даже не вспомнила про это происшествие. Временами слышатся чьи-то шаги во дворе, на веранде. По ощущению — мужчина. Некоторые мне говорили, что в доме порча. Кто-то ссылался на домового. Советовали почистить дом, привезти батюшку. Но вот некоторые события повергли меня в сомнения.Тогда я была в «интересном» положении. Рано утром проводив мужа на работу, а детей разослав по садам-школам, решила заняться собой. Наложив тарелку вкусного завтрака и устроившись поудобнее перед телевизором, стала поглощать необходимые мне калории. После я пошла на кухню унести посуду и, только переступив порог, слышу, что по телевизору началось что-то интересное, буквально делаю два шага назад, и на кухне под потолком срывает резиновый шланг отопления, в котором циркулирует кипяток! Какое светопреставление началось! Этот шланг мотает из стороны в сторону, обливая всю кухню кипятком. Вся кухня в пару и в воде. В общем, дальше другая история. Но суть в том, не сделай я этих двух шагов, не отвлеки меня нечто или некто, ожогов было бы не избежать.Спустя некоторое время еще случай. Были новогодние праздники. В доме стояла елка, и ее вечернее свечение придавало какой-то особый колорит празднику. Как-то наш папа был в сутки на работе, а я и трое наших деток справлялись по хозяйству без него. Наступил вечер, все собрались перед телевизором, посмотрев все вместе что-то интересное, легли спать в зале. Там же стояла елка, ее мы решили не выключать. Уж так красиво она переливалась! Да и ночник включать не надо. Проснувшись утром, я обратила внимание, что гирлянда не работает, но не придала этому значения. Когда же на это обратил внимание наш папа, его истерике не было конца. В общем, пока мы спали, что-то с этой гирляндой пошло не так: ее крупные силиконовые колокольчики начали плавиться, вытягиваясь в нечто похожее на веревки. Я, когда увидела это, сама пришла в ужас. Гирлянда и елка запросто могли вспыхнуть! А запах, когда она плавилась? После этого случая я пришла к выводу, что это уже не совпадение, и очень благодарна неведомому спасителю.Автор: Просто Я.

Ключевые слова: Квартира совпадения шаги

Другие, подобные истории: