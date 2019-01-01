Домовой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:50 by

Когда мы с женой купили однокомнатную квартиру и переехали в неё, нас стали беспокоить звуки на кухне по ночам. То ложка упадет, то кружка брякнет. Потом и вовсе микроволновка сама стала выбирать время и включаться. Меня как человека суеверного это довольно сильно пугало. Однажды, когда я засыпал, дверь в комнату хлопнула с такой силой, что я сам бы так хлопнуть не мог. Очнувшись, обнаружил дверь открытой и не тронутой. Конечно, тешил себя: про дверь приснилось, микроволновка коротит, а про посуду просто кажется. Тешили мы с женой себя, тешили, прошло полгода, и ничего не изменилось. Пришли к выводу, что домовой у нас живет. Вычитали в интернете, положили на кухне конфет по углам и в тарелочку молока налили. Дедушку (домового) просили на нас не серчать... И со временем все прошло, причем достаточно быстро.С тех пор прошло уже три года, мы с супругой уже про это забывать начали, до одного случая, при котором я вспомнил все и отхватил эмоций на всю оставшуюся жизнь.В общем, дело было ночью. Я как раз вернулся домой после праздника, не буду врать, что был трезв, но и сказать, что был сильно пьян, тоже не могу. Дома обнаружил приехавшую погостить тещу. Так как время было позднее, к моему приходу уже все спали. Ну, думаю, от того, что я посижу тихонько за компьютером, посасывая пиво, включив в наушниках музыку, хуже не будет. Собственно, так и поступил.Апогей наступил спустя какое-то время, когда я краем глаза заметил включающийся и выключающийся туда-сюда свет в туалете. "Что опять?!" - подумал я. Конкретно смотрю в ту сторону и убеждаюсь, что мне не показалось: свет конкретно включился, выключился, снова включился, и дверь, походу, захлопнулась. Саму дверь я не видел, видел только отсвет на стене напротив и тень от двери. Изрядно струхнув, подхожу к двери, пытаюсь открыть. Она приоткрывается слегка, потом с силой сопротивляется, пытаясь меня не пустить. Я еще сильнее - мне обратно. И тут, окончательно офегев и почти справив нужду по-большому, как заору: "Пошла ты нафиг, нечисть!!!" - и чуть ли не со всей силы пинаю дверь...Сидевшая на унитазе теща смотрела на меня ТАК выразительно и передавая столько эмоций, сколько я за всю жизнь не испытывал. Ну представьте: проснулась, захотела в туалет, прошла мимо зятя, он не поздоровался и вообще виду не подал, спросонок запуталась в кнопках тройного выключателя, зашла, села, и тут пьяный зять начал выламывать дверь, да еще и орать на неё матом ночью на весь дом, стоя при этом в подштанниках, бледный и весь в поту. До сих пор извиняюсь при случае.Автор - Ltdark.

Ключевые слова: Семья квартира звуки домовой супруга тёща нечисть

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