На том конце трубки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:34

Причина: Изменён раздел.

Uglypuncher Просмотров: 75 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 14:34 by

«Деда, деееда, расскажи историю!!!» - внуки не унимались уже полчаса. Антон Валерьевич медленно доковылял до дивана, кряхтя сел и, улыбаясь, сказал: «Ладно, родные мои. Сказки я вам уже все по миллиону раз рассказал, хотите, расскажу вам правдивую, но очень страшную историю?» Девятилетний Миша и пятилетняя Милана с визгами радости расселись напротив деда и завопили: «Хотим! Хотииим!!!!» - «Ну, тогда слушайте….» - выдохнул дед.Мне было 20. Я на тот момент работал в одной крупной телефонной компании. Занимался телемаркетингом…. Амммм, проще говоря, продавал людям по телефону услуги компании: интернет, телевидение…. Это сейчас, в наше славное время, вы в любой момент можете просто закрыть глаза и войти в мировую сеть через микрочип в головном мозге, а тогда, в далеком 2016 году, для выхода в сеть использовались телефоны, огромные компьютеры с мониторами, ресиверы… Так, а ну не зевать!Так вот, я занимался тем, что звонил людям и предлагал услуги компании. Предлагал настырно, ибо от этого зависела моя заработная плата. Чаще всего люди, потревоженные моим звонком, общались со мной грубо, многие просто бросали трубку, некоторые угрожали. Иногда мне все-таки удавалось впарить свои услуги, но это доставалось большим трудом. Один звонок я помню до сих пор. И до сих пор дрожь берет. Я не могу это объяснить с точки зрения ни науки, ни здравого смысла…Однажды я дозвонился по одному номеру, на звонок ответила девушка. Я вывалил на нее поток информации, она слушала... Я продолжил, она начала задавать встречные вопросы, коротко и по делу, видимо, она была заинтересована в услугах моей компании. Я начал тихо ликовать. Наконец-то подвернулся стоящий вариант. Девушка представилась Ольгой. У нее был очень приятный голос, очень приветливая манера общения и позитивный настрой. Однако ее голос периодически звучал как будто бы издалека, и в трубке периодически что-то потрескивало. Я не придавал этому значения, ибо в то время многие еще пользовались старыми версиями кнопочных телефонов, качество связи на которых оставляло желать лучшего.В итоге, я незаметно проболтал с этой Ольгой около 25 минут. Мы обсудили качество связи, любимые телепрограммы. Эта девушка была просто глотком свежего воздуха в моей мрачной работе, я не хотел заканчивать этот разговор, но я очень уж хотел ей продать комплекс наших услуг по подключению. Что странно, Ольга настойчиво не хотела оформлять заявку, уводя тему нашей беседы в другое русло.В конце концов, я прямо спросил, ждать мне от нее положительного ответа или нет. Ольга несколько секунд помолчала, потом очень грустно вздохнула… как-то даже не грустно… а… холодно… А потом сказала: «Мне нужно обсудить это с мужем. Все решения в нашей семье принимает он…» Мне показалось, что она даже всхлипнула. Мне почему-то стало ее очень жаль. Я предложил перезвонить ей на следующий день. Ольга охотно согласилась. Мы выбрали удобное время для созвона и распрощались. Напоследок она сказала: «Антон, берегите себя…» От этой фразы у меня волосы встали дыбом. Во-первых, во всех телефонных разговорах я представлялся в самом начале диалога, и мало кто из абонентов в принципе запоминал мое имя, а во-вторых… Фраза прозвучала так тихо и так грустно… что просто можно было сойти с ума. Весь остаток дня я думал об этой Ольге. Какая она? Не обижает ли ее муж? Вдруг у нее проблемы…На следующий день я еле дождался указанного времени и бросился набирать номер Ольги. Гудки, мне показалось, шли целую вечность. Наконец, соединение. На том конце трубки я услышал грубый мужской голос («А вот и муж…» - подумал я и сглотнул, сам не зная, почему…). Я попросил позвать к телефону Ольгу…- А кто ее спрашивает?- Меня зовут Антон, я – представитель компании «Морфиус-телеком». Мы общались с Ольгой вчера насчет подключения пакета услуг…- Что за бред вы несете? Вчера общались?! Моя жена уже 4 года как мертва!!!- Что… как… Как мертва? Мы же вчера…- Вчера было ровно четыре года, как она скончалась. Плохие у тебя шутки, Антон.Короткие гудки. У меня дрожали руки. Я снял гарнитуру и поплелся в курилку. С кем я вчера говорил? В курилке я провел около двадцати минут, подпирая стену и глядя себе под ноги. Я был в шоке. Это было за гранью моего понимания. Вернувшись на рабочее место, я решил сверить номер телефона в робкой надежде, что я просто ошибся цифрой… Разумеется, ошибки никакой не было. Что это было и как это объяснить, я не знаю. На следующий день я уволился.В этом мире есть уйма вещей, которые невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла…Антон Валерьевич замолчал и посмотрел на внучат. Дети сидели тихо, испуганно раскрыв глаза. История их впечатлила…С другого конца.- Оль, телефон звонит!- Паш, я слышу. Осточертел этот телефон. Вчера за день я уже наговорилась и со свидетелями Иеговы, и с социологическими опросюнами, и с продавцами одуренно нужных услуг. Ответь сам! Если меня, скажи, что меня нет. Достали!- Ну да, ты только со мной такая смелая, а как с внешним миром – так даже сраного впаривателя отшить не можешь… Эх… - муж обреченно поплелся к телефону и ответил на звонок: - Да!.. А кто ее спрашивает?.. Что за бред вы несете? Вчера общались?! Моя жена уже 4 года как мертва!!! Вчера было ровно четыре года, как она скончалась. Плохие у тебя шутки, Антон.Павел повесил трубку и пошел на кухню, где жена шинковала овощи, попутно глядя в экран телевизора, где тошнотворный мужик в дорогом костюме вещал о том, что нужно беречь себя и своих близких.- Телефон надо менять, весь скрипит, трещит… Ад какой-то…- Паш, ты зачем мальчика так напугал? Я отсюда услышала, как на том конце трубки кирпичи посыпались… Мы вчера с ним так мило поболтали, он, оказывается тоже любит шоу про толстух на СиЭлТэ! Такой милый! Я, пока он мне тарифы рассказывал, успела кучу белья перегладить.- Ничего страшного. Я еле не разоржался, когда ему про четыре года со смерти рассказывал. Во олень! Хе-хее! Не переживай, он эту историю еще своим внукам рассказывать будет…

Ключевые слова: Телефон звонок с того света юмор авторская история

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