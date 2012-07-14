Болото

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:34

зелёное яблочко Просмотров: 51 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 10:34 by

Служил тогда в армии. Ну и повадился в соседний посёлок ходить - в магазин, на танцы, за спиртным...А тут предупреждают меня местные, что патруль на дороге в засаду встал, и объясняют, как тропинками пройти вдоль болота. Середина лета, жара, свалил я в ту деревню ближе к вечеру, остограммился, натанцевался и обратно пошел. Иду, иду, а дорога какая-то неровная становится. Ну, думаю, это в лунном свете так кажется.Прыгаю себе дальше. Допрыгал, дальше некуда, речка, не совсем широкая, но не перескочишь, метров 15. На тот ручей, что перешагнул, когда в поселок шел, явно не похоже. Хотел ногой глубину проверить, взялся за берёзку и сорвался в воду, потому как кочка покачнулась, и я в воду свалился, но и берёзку не выпустил. Не знаю, сколько там была глубина, но дно ногами не достал. Начал вылезать, кочка качается и вдруг как просядет вниз и звук:- Ах-ха-ха-ха... Ах-ха... Ха-ха...Я на ту кочку махом выскочил, тем более что она почти под воду ушла, смотрю, а сзади вода и со всех сторон вода, и огоньки ко мне голубые приближаются.Так вот с перепугу и сдуру сломал я ту березку одним махом, а она потолще черена лопаты слегка. Это я уж потом узнал, что на болотах берёзки хрупкие, тогда не до того было. Стою, значит, берёзкой этой замахнулся, смотрю, а огоньки вокруг кочки загорелись и светло стало. Пригляделся, а со дна пузырьки идут и загораются. Газ болотный, я кочки потревожил, газ и начал расползаться по моему следу, а где-то постоянно горел, вот и пыхнуло.Ну что, обломал я с той берёзки ветки, сделал шест и начал глубину мерить. Вперед - с головкой, назад - по грудь. Ухнулся я туда, окунулся с головкой и пошел по тому месту, где газ горит, не сильно так, но светит. Но я же мокрый по уши, мне не страшно и не жарко, а даже зябко слегка, мурашки по коже и зубы побрякивают, так это оттого, что вода прохладная, я же не боюсь ни капли уже!Сколько раз падал в воду с головкой, разок-другой в траве запутался, думал - не вынырну, но ничего, на полянку вышел, деревья кругом. Осмотрелся, оказывается тропинка моя правее, а в лунном свете её и не видать, зато "тропинка" в болото очень даже заметная. Пошел по правильной тропинке, перешагнул ручей, а там и до вагончика не так далеко оказалось. По ровному месту иду, на дорогу вышел, а сам всё шестом тыкаю, вдруг яма...Добрался до вагончика, в котором мы на складе жили, наутро - мокрый, грязный, усталый, озябший. В отделение, где спим, не пошел, затопил в кузне буржуйку, разделся, развесил одежду, разморило и уснул.Проснулся от дикого вопля, орал напарник, да так, что я чуть не поседел спросонья. Подскочил к нему, спросить, что случилось, он ломанулся наружу, а дверь уже начала закрываться, он в неё лобешником со всей дури... Упал, перевернулся на живот и что-то быстро так говорит по-каракалпакски, за ноги меня обнимает, чуть не целует.. Чувствую, что-то смотреть мешает, сдернул. Оказывается пук травы на голове у меня был. Смотрю, у напарника взгляд потихоньку осмысленным становится. Узнал. Притих. Кое-как выспросил, чего он орал.Предлагает мне в зеркало посмотреть.Ну, посмотрел. Весь в грязи и траве даже на интимном месте, не мудрено, что он меня за какого-то горного духа принял. Просил не забирать его, он еще молодой совсем... и всё такое прочее... Отпустило его после стакана водки. Высшее образование, институт культуры, народный фольклор, немудрено, что впечатлился парень.Вот так бывает, все обыденно, а пока не закончилось, одна мистика в голову лезла. Особенно крик напарника утром испугал, мне как раз болото снилось, а тут такое...

Ключевые слова: Болото березка напарник авторская история

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