Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Несерьезные истории

Болото

Служил тогда в армии. Ну и повадился в соседний посёлок ходить - в магазин, на танцы, за спиртным...
А тут предупреждают меня местные, что патруль на дороге в засаду встал, и объясняют, как тропинками пройти вдоль болота. Середина лета, жара, свалил я в ту деревню ближе к вечеру, остограммился, натанцевался и обратно пошел. Иду, иду, а дорога какая-то неровная становится. Ну, думаю, это в лунном свете так кажется.

Прыгаю себе дальше. Допрыгал, дальше некуда, речка, не совсем широкая, но не перескочишь, метров 15. На тот ручей, что перешагнул, когда в поселок шел, явно не похоже. Хотел ногой глубину проверить, взялся за берёзку и сорвался в воду, потому как кочка покачнулась, и я в воду свалился, но и берёзку не выпустил. Не знаю, сколько там была глубина, но дно ногами не достал. Начал вылезать, кочка качается и вдруг как просядет вниз и звук:
- Ах-ха-ха-ха... Ах-ха... Ха-ха...

Я на ту кочку махом выскочил, тем более что она почти под воду ушла, смотрю, а сзади вода и со всех сторон вода, и огоньки ко мне голубые приближаются.

Так вот с перепугу и сдуру сломал я ту березку одним махом, а она потолще черена лопаты слегка. Это я уж потом узнал, что на болотах берёзки хрупкие, тогда не до того было. Стою, значит, берёзкой этой замахнулся, смотрю, а огоньки вокруг кочки загорелись и светло стало. Пригляделся, а со дна пузырьки идут и загораются. Газ болотный, я кочки потревожил, газ и начал расползаться по моему следу, а где-то постоянно горел, вот и пыхнуло.
Ну что, обломал я с той берёзки ветки, сделал шест и начал глубину мерить. Вперед - с головкой, назад - по грудь. Ухнулся я туда, окунулся с головкой и пошел по тому месту, где газ горит, не сильно так, но светит. Но я же мокрый по уши, мне не страшно и не жарко, а даже зябко слегка, мурашки по коже и зубы побрякивают, так это оттого, что вода прохладная, я же не боюсь ни капли уже!

Сколько раз падал в воду с головкой, разок-другой в траве запутался, думал - не вынырну, но ничего, на полянку вышел, деревья кругом. Осмотрелся, оказывается тропинка моя правее, а в лунном свете её и не видать, зато "тропинка" в болото очень даже заметная. Пошел по правильной тропинке, перешагнул ручей, а там и до вагончика не так далеко оказалось. По ровному месту иду, на дорогу вышел, а сам всё шестом тыкаю, вдруг яма...

Добрался до вагончика, в котором мы на складе жили, наутро - мокрый, грязный, усталый, озябший. В отделение, где спим, не пошел, затопил в кузне буржуйку, разделся, развесил одежду, разморило и уснул.

Проснулся от дикого вопля, орал напарник, да так, что я чуть не поседел спросонья. Подскочил к нему, спросить, что случилось, он ломанулся наружу, а дверь уже начала закрываться, он в неё лобешником со всей дури... Упал, перевернулся на живот и что-то быстро так говорит по-каракалпакски, за ноги меня обнимает, чуть не целует.. Чувствую, что-то смотреть мешает, сдернул. Оказывается пук травы на голове у меня был. Смотрю, у напарника взгляд потихоньку осмысленным становится. Узнал. Притих. Кое-как выспросил, чего он орал.
Предлагает мне в зеркало посмотреть.

Ну, посмотрел. Весь в грязи и траве даже на интимном месте, не мудрено, что он меня за какого-то горного духа принял. Просил не забирать его, он еще молодой совсем... и всё такое прочее... Отпустило его после стакана водки. Высшее образование, институт культуры, народный фольклор, немудрено, что впечатлился парень.

Вот так бывает, все обыденно, а пока не закончилось, одна мистика в голову лезла. Особенно крик напарника утром испугал, мне как раз болото снилось, а тут такое...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34 by зелёное яблочкоПросмотров: 51Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Болото березка напарник авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 10:34
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (898|-2)
Публикаций: 320
Комментариев: 2 464
Плюс поставил, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#2 написал: kusi
Сегодня, 11:11
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2997|-2)
Публикаций: 351
Комментариев: 7 022
+++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:18
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2158|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 412
Не мешала трава на голове спать ложиться?)) поставлю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: conjure one
Сегодня, 11:47
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6305|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 570
Веселенькая ночка была у служивого) А утренняя развязка великолепна)) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Sniff
Сегодня, 13:07
0
Группа: Авторы
Репутация: (77|0)
Публикаций: 55
Комментариев: 863
Бедный солдатик, проснулся-- оба-на, дух!)+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.