Восстание машин

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:29

Nik_dk Просмотров: 42 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:29 by

Мы с моей женой в чем-то похожи, а в чем-то полные противоположности, но это нам нисколько не мешает – мы даже дополняем друг друга.Я технарь до мозга костей, а она в такой же степени гуманитарий. Такое сочетание создает много курьезных случаев, которые привносят в нашу жизнь как элемент неожиданных открытий, так и немного мистики.Моя жена не дружит с электричеством и со всеми устройствами, на основе которого они функционируют. Вражда эта взаимная и ведется с незапамятных времен. В век технического прогресса без электричества и шагу нельзя ступить, вот моя жена и страдает ото всех этих бытовых и электронных приборов, которые в ее руках не хотят нормально работать.Например, зовет меня и говорит, что утюг не греет. Подхожу, вытаскиваю вилку из розетки, снова вставляю, кручу регулятор температуры - все работает. Та же история и с феном. Тут как-то заявляет, что у нее электронный ключ от подъезда размагнитился и не открывает. Вместе спускаемся к подъездной двери. Прикладываю ее ключ к считывателю – раздается писк, и дверь открывается. Она прикладывает – тишина. Отдаю ей свой ключ, прикладывает – заработало. Про работу в ее руках ноута или смартфона я вообще даже вспоминать не хочу – это уже отдельная песня. Восстание машин какое-то, да и только!Как-то сижу за компом и чувствую, что сзади кто-то мне в затылок дышит. Оборачиваюсь. Стоит жена, а в руках фен.- Шо, опять?! – просипел я внезапно севшим голосом, как тот волк из известного мультика.- Да! – кивает она. - Ты его только подержи немного в своих руках, а дальше я сама.Я шизею от такой заявки, но молча выполняю ее просьбу. Через минуту она забирает эту шайтан-машину и идет в ванную, откуда раздается характерный звук работающего мотора.После этого случая замечаю, что жена стала бережнее относиться к электроприборам и почти не обращается ко мне за помощью. Видимо, они “признали” ее и перестали капризничать, а она холит и лелеет их и чуть ли не на ручках укачивает и даже что-то нашептывает – а может, это мне только показалось. Но факт остается фактом - все работает! Хотите - верьте, хотите - нет!Автор: k0mat0znik.

Ключевые слова: Жена техника поломки починки

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