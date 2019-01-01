И где эта зажигалка?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:47

Причина: Авторская стилистика сохранена

Sniff Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:47 by

В природных пещерах, как известно, свой уникальный микроклимат, который очень быстро можно разрушить. Поэтому есть определенные правила, и их нужно выполнять. Нежелательно, например, трогать спящих летучих мышек, хотя и хочется. Нельзя мусорить, ну и курить тоже нельзя.Когда мы собирались в поход в пещеру, наш руководитель предупредил обо всем этом, а заодно рассказал случай из своей обширной спелеологической практики.Группа собралась неопытная, у всех первое хождение. Перед спуском еще раз провел с ними инструктаж, правила напомнил. А заодно рассказал про Белого Cпелеолога, который нарушителей не любит и может рассердиться на них.Поводил ребят недалеко по залам, пошли мы к лагерю. А один типчик решил, что надо покурить втихаря. Сделал вид, что ногу ушиб. Сейчас посидит минут пять, а потом группу догонит. Заблудиться там было негде - длинный коридор, поворот, и сразу зал, где мы остановились.Проходит минут пятнадцать, летит наш "болящий", орет чего-то. Спрашиваем, что случилось, а он и ответить не может - трясется весь. Кое-как успокоили, и рассказал он нам:- Я еще пару метров прошел, и присел; достал сигареты, а зажигалки нет, выронил где-то. Ну, и матом загнул со злости, где же эта зажигалка, такая-сякая. И тут из темноты рука протягивается со спичками. Я сразу понял, что это Белый Cпелеолог, и побежал от него!Ну, отругал я его, а сам думаю: "Что же это за рука помощи со спичками? Дай-ка проверю". Недалеко еще одно хорошее место для лагеря было, и, вроде, туда тоже идти собирались. Прихожу, там наших двое, я их знаю обоих. Спросил, что да как, и точно, говорит мне один: "Что у тебя за народ странный? Сижу в коридоре, отдыхаю, налобник выключил, естественно. Подходит парень, плюхается рядом, не здороваясь, потом зажигалка ему понадобилась. Даю спички, а он заорал и убежал".Вот такое совпадение. А нарушителю я ничего не стал рассказывать, пусть так и думает, что Белый Cпелеолог ему подкурить давал.

Ключевые слова: Пещера Белый спелеолог курение авторская история

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