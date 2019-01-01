Трагический СТИХ про эльфа.И вот он вожделенный миг,
Передо мною он возник.
Стоит, сжимая в рУке лук.
(Какой изгиб изящных рук).
Стоит прямой весь, как сосна,
А сзади я стою одна.
Он смотрит вдаль, я--на него,
Не замечаю ничего.
И вдруг стрелу хватает он.
Один момент-- враг поражен.
И в мыслях я его хвалю,
(Как сильно эльфов я люблю).
Но строй врагов дошел до нас,
Но не кончаю я рассказ.
Он бьется, враг повержен, все
Казалось кончено, но вдруг копье
Пронзает грудь борца- героя...
Я не могу смотреть-- какое горе!
Он падает, последний взгляд
Он на меня бросает, вряд
Забуду я этИ глаза:
Они ясны, как небеса.
Но лук он всеж не отпускает.
Вот он упал, вот умирает.
Я не забуду этот миг,
Как предо мною он возник.
Автор: Asavoles.
Сегодня, 18:59 by SniffПросмотров: 24Комментарии: 0
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