Трагический СТИХ про эльфа.

Sniff Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:59 by

И вот он вожделенный миг,Передо мною он возник.Стоит, сжимая в рУке лук.(Какой изгиб изящных рук).Стоит прямой весь, как сосна,А сзади я стою одна.Он смотрит вдаль, я--на него,Не замечаю ничего.И вдруг стрелу хватает он.Один момент-- враг поражен.И в мыслях я его хвалю,(Как сильно эльфов я люблю).Но строй врагов дошел до нас,Но не кончаю я рассказ.Он бьется, враг повержен, всеКазалось кончено, но вдруг копьеПронзает грудь борца- героя...Я не могу смотреть-- какое горе!Он падает, последний взглядОн на меня бросает, врядЗабуду я этИ глаза:Они ясны, как небеса.Но лук он всеж не отпускает.Вот он упал, вот умирает.Я не забуду этот миг,Как предо мною он возник.Автор: Asavoles.

Ключевые слова: Миг эльф сосна герой меч

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