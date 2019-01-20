Изгоняющий дьявола

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:37

Причина: Изменён раздел.

Nik_dk Просмотров: 31 Комментарии: 1 0 Вчера, 22:37 by

Однажды мне довелось побывать на довольно экзотическом церковном мероприятии. По-другому и не назовешь.Вот уже шесть лет у меня есть одна серьезная и, в принципе, неизлечимая болезнь. Она не возникает на пустом месте, а является последствием травмы или же следствием длительного алкоголизма и приема наркотиков, иногда передается по наследству. Но в моем случае болезнь возникла именно на пустом месте, что теоретически невозможно, и что приводит врачей в недоумение.Естественно, у меня возникли подозрения насчет наведения на меня порчи, потому что по-другому объяснить этот факт я уже просто не могла. Я не поклонница походов по всяким магам и бабкам, считаю, что это грех. Но одна из моих подруг предложила мне нечто необычное. Она с сестрой ходила на прием к одному батюшке, который, мол, обладает какими-то экстрасенсорными способностями и может человеку точно поставить медицинский диагноз и сказать, есть ли на нем порча.По словам подруги, батюшка с зажженной свечой в руке обходил посетителя кругом и на основании этого «обхода» и ставил свой диагноз. На подругу батюшка произвел самое лучшее впечатление, ибо с точностью поставил диагноз ее сестре, а с нее самой якобы снял венец безбрачия, и она вскоре нашла хорошего мужа. Меня загадочный батюшка заинтересовал, я подумала, что, возможно, он сможет мне помочь. Во-всяком случае хуже не будет, думала я. И в один прекрасный день мы с мужем отправились в глухую далекую деревеньку под Киевом, где и принимал этот батюшка.С трудом нашли небольшую церквушку современной постройки, довольно дорого оформленную. Было раннее субботнее утро, так как батюшкапринимал только в это время. Мы ожидали, что к нему будет огромная очередь, но никого не было. Только толпа деревенских бабулек, которые пришли на службу. Служба стала для нас неожиданностью, мы думали попасть именно на прием. Но что поделать, служба так служба. Отстояли службу, и тут началось самое интересное. Батюшка оказался довольно веселым и светским дядькой преклонных лет, с толстым пузом и с огромным дорогущим крестом. Он с удовольствием строил глазки прихожанкам помоложе, громко шутил на всю церковь и совсем не был похож на священника. Я бы даже сказала, что вел он себя не совсем подобающим образом в церкви.После службы неведомо откуда возникла другая толпа. Это уже были посетители, вроде нас с мужем, которые пришли к батюшке на прием. К моему удивлению, никто не занимал очередь. Оказалось, что батюшка обычно принимает всех сразу, толпой. И более того, батюшка не просто ставит диагнозы, он проводит нечто вроде массового обряда экзорцизма. Мне стало чуточку страшно, но раз уже пришли, то надо идти до конца. Немного смущало, что моя подруга о таком не рассказывала. Кроме того, я, конечно, мало знала об обрядах экзорцизма, но мне казалось, что такие обряды проводят с каждым посетителем отдельно.У меня начинали закрадываться сомнения насчет компетентности батюшки. С нас со всех собрали деньги за прием, поставили нас кругом, и начался цирк. По-другому назвать это я не могу. Батюшка и еще двое священников помоложе стали читать молитвы на латыни из толстых церковных книг. Потом один из священников прошел по кругу с курительницей (не знаю, как она точно называется), и каждый посетитель должен был повернуться вокруг своей оси, чтобы священник обкурил его ладаном. Затем обход совершил второй священник, с той лишь разницей, что в руках у него был небольшой колокольчик, и он этим колокольчиком обзванивал каждого посетителя вокруг головы. Смахивало на какой-то буддистский обряд по техникам фэншуй, где используют колокольчик для очищения энергии, но никак не на церковное действо.Потом обход совершил сам батюшка, уже наконец-то с долгожданной свечкой в руках. Точнее со свечками. Для каждого посетителя свечка была своя, посетитель снова вертелся вокруг себя, а батюшка с торжественным видом держал над ним свечку. Потом батюшка делал глубокомысленные выводы о наличии сглаза на человеке по нагаре на свечке. Если воск возле фитилька темнел, шел копотью, то, значит, сглаз был. Если свечка оставалась чистой, значит, все было прекрасно. Черные свечки оказались практически у всех, и у меня в том числе. Никаких диагнозов батюшка никому не ставил. К концу мероприятия он, бедняга, аж вспотел и причитал, что у кого-то из пришедших сегодня очень тяжелая энергетика, потому ему дурно.У меня после этого посещения остались яркие впечатления, конечно. Даже не жалко было заплаченных денег. Где еще такую экзотику увидишь? По поводу батюшки сделала вывод, что никаких особенных способностей у него нет, что просто человек организовал себе такой оригинальный подработок. Хотелось дать ему совет быть поосторожнее с подобными вещами, ведь на прием может явиться человек, который действительно одержим бесами, и тогда сам батюшка со своими колокольчиками и свечечками может пострадать. Но кто я такая, чтобы приставать со своими советами к незнакомому человеку?Автор: Килька в томате.

Ключевые слова: Церковь батюшка экзорцизм изгнание бесов

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