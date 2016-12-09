"Узнал, а зря"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 101 Комментарии: 1 +4 Вчера, 16:34 by

Вспомнила такую историю, рассказанную мне моей бабушкой. Правда это или выдумка — не знаю, о чем сразу и говорю. Дело было на Урале. Был в деревне у моей бабушки (в бытность ее ребенком) один мужичок. Не пил, не гулял, работящий — все в дом, но, к сожалению, у него не было глаза. Как он потерял глаз, он рассказал моей бабушке.Где-то на базаре подошел к нему какой-то ничем не примечательный мужичонка и попросил отвезти его на свадьбу в одну деревеньку, сказал, что дорогу покажет, посулил большие деньги. Дескать - свадьба там, на свадьбу он едет, не приехать никак нельзя. Польстился бабушкин знакомый на хорошую денежку. Сели в телегу, поехали. Только деревня была неизвестная какая-то. Ехали долго. Дорога спокойная, тихая, хоть и не знакомая. Лошадь тоже шла хорошо. Разговоры вели о хозяйстве, посевы-покосы. Все чинно-благородно-серьезно. Спустя долгое время приехали в небольшую деревню.Действительно свадьба. Гуляют. Стол богатый. Тосты в честь молодых, все как положено. Нашего «героя» тоже усадили за стол, накормили, налили стопку. Вскоре он начал собираться домой, вышел из избы, путь-то не близкий, и попросил, чтоб с ним рассчитались. А тот мужик с ярмарки ему говорит — останься, куда, дескать, ты в ночь поедешь, темнеет уже и холодает. Ну, решил остаться, привязал он лошадь или как-то ее на ночь устроил там во дворе, не помню этот момент, возвращается в избу и… мать честная — все гуляющие на свадьбе — не люди, а черти какие-то, беснуются, орут, матерятся, шумят, рожи корчат, друг на друга запрыгивают, а вместо невесты — страшная баба голая… Он обратно на улицу, в телегу запрыгнул и галопом по Европам куда подальше. Как он добрался домой, я не знаю.Спустя несколько лет, опять же на том же базаре, встречает он того же мужика, что просил его на свадьбу отвезти. Следит за ним — тот ходит с деловым видом по рядам, что-то покупает, торгуется — ничем не примечательный мужичок. И слышит он, что тот опять просит кого-то его отвезти на свадьбу. Сулит большие деньги. Бабушкин односельчанин решил устроить «разоблачение», подходит к нему и говорит, что, дескать, мать-перемать, я ж тебя паскуду узнал! Тот спокойно заявляет: «Узнал, а зря» и со всей силы бьет бабушкиного односельчанина в глаз, глаз вытек. Так и стал мужичок одноглазым.Вот такая история.Автор - Юля.

Ключевые слова: Бабушка история базар свадьба черти разоблачение

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