Против течения

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:16

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 33 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 17:16 by

Сплав по реке Мана на плотах по сей день является одним из любимейших развлечений Красноярцев - заплатил 1500-5000 рублей и сиди себе на палубе комфортабельного двухэтажного плота в компании двух десятков менеджеров и бухгалтеров, смотри, куда тычут аниматоры, жри то, что приносят повара, а вечером тебе разведут костёр, поставят палатку и уложат спать... Но так было не всегда...До 1986 года в России ещё существовала практика сплава леса, когда брёвна спускают вниз по течению по одному, ничем не скреплённые между собой, чем активно пользовались любители отдохнуть подальше от цивилизации. Туристы вылавливали из реки стволы, подходящие по размеру, укладывали, чередуя комели с вершинами, и накрепко связывали, оставалось лишь установить на плоту палатку и очаг. И вперёд - навстречу приключениям!В тот раз компания подобралась небольшая: Саша, Витя и Юрка. Студенты 1-2 курсов и соседи по общаге. Вырвавшись из города и суеты учебно-трудовых будней ,друзья блаженствовали. Витька рыбачил, Саня медитативно чистил картошку, а Юрок держал фарватер, изредка подгребая веслом...С берегов тянулись головокружительные таёжные ароматы, припекало весеннее солнце... Тишина, плеск воды на перекатах, редкий перезвон походных рюмок - благодать...Ближе к вечеру погода начала угрожающе меняться, полил мелкий противный дождь, резко похолодало, а за гористые берега уже зацепились клочья низких грозовых туч. Собравшиеся прибыть к месту стоянки в районе восьми часов вечера, туристы уже и не надеялись на спокойную ночевку.Вскоре начался довольно крупный град, едва не вынудивший всех укрыться в палатке и оставить управление плотом. Порывами хлестал ветер, дождь лил как из ведра, и уже вовсю сверкали невероятно опасные на открытой воде молнии... Опасения при нулевой видимости нарваться на пороги и потерять плот или вовсе попасть под "расческу" и оказаться в воде заставили парней бросить все силы на то, чтобы причалить к берегу и хоть как-то закрепиться.И вот наконец фал был наброшен на довольно надежное дерево, плот замер, а обессиленные друзья забились в палатку, кутаясь в чудом оставшиеся сухими вещи из рюкзаков. Усталость и нервы быстро дали о себе знать, и вскоре все трое провалились в беспокойный сон под аккомпанемент утихающей стихии...Первым проснулся Юра. Судя по всему, уже рассвело, но густой и бледный как утопленник туман не позволял определить положение солнца. Плот будто висел посреди молочно-белой пустоты, было невозможно рассмотреть ничего, кроме самого плота, серенькой одинокой палатки и бурлящей вокруг плота воды.Что-то было явно не так, но к тому времени, как парень окончательно разлепил глаза после тяжёлого сна во влажной и зябкой палаточной духоте, выбравшийся наружу Сашка уже орал, обращаясь непонятно к кому: "Где фал, обезьяны пыльные. Фал, я вас спрашиваю, где?!". Понимание плачевности ситуации пришло моментально - плот сорвало с крепления. И неизвестно было, как долго они находились в неуправляемом дрейфе, рискуя в любую минуту разбиться о пороги, которые не то что увидеть, даже услышать заранее при таком тумане было невозможно, не говоря уже о том, что первое же, лежащее параллельно воде, упавшее дерево мгновенно сметёт с плота всех троих. Последней каплей для всех стал вопрос Вити, заданный шепотом, но необычайно громко прозвучавший в густой туманной тишине: "Мужики, а какого фига мы против течения плывём?". И тут наконец-то все осознали то, что не давало каждому покоя с самого начала - вода вокруг плота бурлила, а это значило, что они и правда двигались против течения!Саша принялся ощупывать борта под водой, но вдруг заорал как раненый лось и бросился к палатке. Забравшиеся следом друзья из спутанных объяснений поняли, что позади плота Сашка нащупал что-то скользкое, покрытое длинной густой шерстью. Похоже это существо толкало плот, с лёгкостью преодолевая течение... Теперь уже никто не хотел выходить из палатки, было страшно и одиноко, казалось, что ничего не осталось в мире, кроме тумана и троих парней, несущихся навстречу неизвестности на спине жуткого мохнатого монстра... Юра признался позже, что вспоминал в тот момент молитвы, но на ум почему-то пришло только " У Лукоморья дуб зелёный"...Туман, однако, - явление непостоянное - вскоре косые столбы солнечного света разогнали бледную муть, и застывшие от страха парни смогли различить неподвижные берега, голоса птиц, доносившиеся из леса, и едва уловимый аромат костра. Покинув своё убежище и осмотревшись, друзья с опаской подошли к тому краю плота, где ещё час назад находился неведомый монстр...Как оказалось, он никуда не делся! Он всё ещё был там! Огромный... поросший густой длинной шерстью речных водорослей... камень, который надёжно удерживал плот на месте...

Ключевые слова: Плот путешествие сплав гроза нечто туман камень

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