Колядки в лесу

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 2 0 Сегодня, 19:14 by

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Случилось это с моей подругой Настей. Сразу поясняю, что она не может дать этому объяснения, впрочем, как и я.Итак, это произошло в ночь с 7 на 8 января. В некоторых сёлах в это время празднуется праздник, который носит название Коляда. В эту ночь дети и взрослые ходят по деревне, заходят в дома к любым людям, поют песни, поздравляют, рассказывают стихи и т.п. Так вот, как и все дети, мы отправились на колядки. Обошли практически всю деревню, конфет прилично заработали, но нет же, нам ещё надо.Моя подруга предложила сходить в те дома, которые были построены напротив леса. В народе этот лес называют «каменным», уж не знаю почему. Там жили в основном старые люди или одинокие. В своё село я приехала недавно, но всё-таки знала, что никаких ведьм, колдунов и т.п. здесь отродясь не было.Обойдя несколько домов, Настя попросила меня её подождать, якобы в туалет она захотела. Стою я посреди дороги, смотрю, а она из леса бежит сломя голову. А она-то пухлая, ни разу быстро так не бежала да ещё и по сугробам (чему я уже была удивлена). Подбегает она ко мне и шепчет: «Бежим!». Да-да, я не ошиблась, именно побудительно шепнула.Прибегаем мы домой, она рассказывает: справила она нужду, слышит позади шорохи, подумала, заяц или ещё какое животное, наверное, но потом слышит во тьме тихий нежный голос женщины, который говорит: «А я вас уже заждалась, хотела сама в деревню идти». Настя говорит, так страшно стало, что чуть второй раз по нужде не сходила.И с тех пор мы в Коляду дома сидим. Вот так и до сих пор не знаем, кто это был.Автор: I am Rock Girl.