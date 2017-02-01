Если невестка ведьма

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 23:03

Баба Клава Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 23:03 by

В августе дело было. Мой парень Сашка позвонил однажды и торжественно сообщил, что женится его лучший друг. И, типа, мы значимся под номером один в списке почетных гостей. Я вообще не любитель подобных таинств, да и воспоминания о супружеской жизни у меня, мягко скажем, не очень. Дело в том, что замужем я уже побывала один раз - целые полтора года протянула. И мне совсем не понравилось.Муж у меня, вообще-то ничего парень был, но не получилось у нас. И большую роль в нашем расставании сыграла моя "любимая" свекровь. Это было просто несчастье какое-то! До сих пор с ужасом вспоминаю свою первую брачную ночь, как свекровь пришла в нашу спальню и полчаса что-то искала в шкафу на верхней антресоли. Нашла или нет - я так и не поняла, но потом она до утра стояла у нас под дверью и давала добрые советы. Ну, например, чтоб мы форточку закрыли. А то устанем, вспотеем и нам в спину надует. А когда мужа дома не было, так вообще "песня" была. Наша добрая мамочка приходила, открывала мой шкаф и устраивала в нем ревизию. Все перекладывала так, как нужно ей, и учила, что носочки должны лежать в одном пакетике, чулочки в другом, а трусики в третьем. Так вот! Естественно, я так долго не протянула и попросту ушла к родителям. Муж мой пытался было рвануть за мной, но его не пустили. Свекровь легла на пол у порога, и через маму он переступить не решился... Так все и закончилось.С тех пор живу спокойно, люблю своего Сашку, а о прошлом стараюсь не вспоминать. Но история моя совсем не об этом. В день регистрации, с утра, Сашка позвонил и сказал, что у него по работе дела. Он у меня доктором работает, и у кого-то из его пациентов возникли проблемы. Он мне велел брать такси и ехать во дворец бракосочетания одной. А он подъедет и меня там разыщет. Я так и сделала.Во дворец на Английской Набережной я приехала минут за двадцать до начала торжественной части. Народу везде толпы, брачующихся просто море. Решила подождать Сашку в одной из гостиных. Захожу туда, и...Нет... Я конечно подозревала, что Питер - это большая деревня, но не до такой же степени... Все пространство было заполнено друзьями и родственниками моего бывшего мужа. Секунд на десять в комнате повисло молчание, а потом кто-то начал меня бурно приветствовать, кто-то ехидно хихикать, кто-то ржать во весь голос. Я, признаться, сперва даже растерялась, когда увидела, как у моего бывшего свекра на лысине очки дыбом встали. А любимая свекровушка, закутанная в какие-то немыслимые праздничные кринолины, подлетела как молния и давай шипеть:- Ах ты дрянь! Зачем ты сюда приперлась? Кто тебе сказал о том, что Игорёчек женится? Отвечай! Помешать хочешь? Ничего у тебя не выйдет! Убирайся отсюда! Я не позволю тебе, гадина грязномазая, моему сыну жизнь ломать! Пошла вон!...А кто тебя позвал сюда я все-равно узнаю!После этих слов она так многозначительно обвела взглядом всех присутствующих в зале. И до меня окончательно дошло, что собралась эта компашка тут не просто так. Оказывается, мой бывший муженёк сегодня женится снова. Видно, мамочка ему подобрала подходящую ей партию. И надо же мне было так попасть! Ну да ладно. Я решила совместить приятное с полезным. Я спокойненько так прошлась по комнате, а потом повернулась к свекрови и тихо так ей говорю:- Кто меня сюда позвал? Никто. Меня не нужно звать! Вы же сами вечно кричали, что я ведьма и приворожила вашего сына. Да, это так! И таким как я не нужны приглашения. Мы сами знаем, где нам надлежит быть и когда! Вы же смотрите по телевизору программы про экстрасенсов и должны об этом знать. А зачем я сюда пришла, это вас совсем не касается. Поэтому сядьте и помолчите, иначе пожалеете.Я было уже приготовилась выслушать в ответ кучу всяких гадостей и оскорблений, но тут у меня зазвонил телефон. Это был Сашка. Он приехал и разыскивал меня. Я очень нежно ему так в трубочку и говорю:- Да, милый, конечно же я уже тут. Приехала. Жду тебя в зеленой гостиной. Приходи быстрей!Я уже было собралась развернуться и идти к Сашке навстречу, но бывшая свекровушка мне не дала. Она видно подумала, что я сейчас с ее сыном разговаривала и хочу его украсть из под венца. Этого она вынести не смогла и решила устроить представление. Она плюхнулась передо мной на колени и начала рыдать. Мол, проси чего хочешь, только не губи ее сына. Все гости просто онемели и вытаращившись наблюдали за ее действиями. А мне стало как-то неловко и противно. Пожилая вроде женщина, а ползает по полу и за ноги меня хватает. Я просто отцепилась от нее и сказала:- Некогда мне с Вами, Роза Львовна. Бегу навстречу своему счастью...С этими словами я вышла из комнаты. Что было дальше я не знаю. Ко мне подлетел Сашка и уволок наверх, там у наших церемония должна была вот-вот начаться. Все прошло красиво и торжественно, на обратном пути никого из знакомых я не встретила.А на следующий день мне позвонил бывший муж. Он был в недоумении, зачем я приходила. Мама ему про меня рассказала кучу ужасов, что я хотела свадьбу расстроить, что пришла, угрожала, оскорбляла всех, и только благодаря ее вмешательству его брак был спасен. Я объяснила Игорю, зачем я была во дворце, рассказала про маму его и все эти нелепые совпадения. В конце мы даже посмеялись. Я искренне пожелала ему счастья с новой женой, только посоветовала брать свою новую супругу и бежать от родителей подальше. Не будет ему счастья в одной квартире с мамой. А то что во дворце произошло -это просто случайность и вовсе я не злая. И не ведьма. Просто всякие такие случайности в нашей жизни происходят порой чаще, чем закономерности...

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