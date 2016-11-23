Семья

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 663 Комментарии: 5 +13 Вчера, 20:48 by

Эта история моей семьи, все это правда, сама я бы такого не придумала.Эти истории рассказывали нам наша бабушка и прабабушка. В своих рассказах про жизнь я как-то писала, что у моей бабушки было 5 братьев, которые умерли, не дожив до 40 лет. Как я говорила, я родилась в поселке, где вокруг лес и маленькие деревни. Начну я из далекого прошлого, со свадьбы.СВАДЬБАКогда моя прабабушка была еще маленькой, ее сестра собралась замуж, и не за абы кого, а за парня из зажиточной семьи. У нас в поселке был обычай: закидывать жениха и невесту пирогами, чтоб жизнь была богатой. Естественно, по закону жанра свекровь была против такого союза, но пошла на это, дабы не потерять сына. Про эту свекровь говорили в поселке, что она ведьма, как оказалось, не зря...Когда в жениха и невесту стали кидать пирогами, свекровь встала и стала подходить к невесте, хотела кинуть пирог в нее, но в этот момент моя прабабушка подбежала к сестре, и пирог свекрови попал ей в спину. Прабабушка сразу упала. Только не смейтесь, что пироги черствые, нет, обычные пироги. Все подумали, что она шутит и все такое, но когда ее подняли, она была вся синяя, и ее унесли в дом.Пришел врач, осмотрел и не нашел никаких повреждений. Когда она открыла глаза, они были мутные, как от катаракты, а ей было 8 лет. Тогда уже поняли, в чем дело, это же поселок, если медицина бессильна, значит ведьма. Все знали про свекровь. Отец моей прабабушки взял топор и припер свекровь к стене: "Или ты снимаешь порчу, или голову отрублю." Она сначала отнекивалась, а потом сдалась. Побежала к себе, и через полчаса прабабушка уже стояла на ногах, правда, один глаз так и был в тумане. Моя прабабушка умерла в 92 года, и с 8 лет она была слепа на один глаз. Вот такие свадьбы у нас в поселке.40 ДНЕЙ.Как по мне, это самая жуткая история. Речь пойдет о Николае, родном старшем брате моей бабушки, и о Тамаре, младшей её сестре. Мой прадед работал в лесу, а прабабушка занималась детьми, их было 9 человек, и домом. Прадед валил лес, и неудачно отлетевшая макушка сосны воткнулась ему в плечо. Он сразу отправился в больницу, ему сделали укол, наложили бинты и отпустили домой. Через три дня он умер. Для всех это был удар. Благо, сыновья старшие были и помогли со всем. Через девять дней после похорон Тамара начала вести себя странно.Говорит, что папа ночью приходит, рассказывает, как он скучает, и просит ее пойти с ним. Прабабушка запаниковала, побежала по бабкам разным, просила помочь. Все только разводили руками, но сказали одно: не выпускайте ее по ночам из дома, сторожите. Если уйдет - живой не вернется. Все стали ее сторожить, на ночь чуть ли дверь не забивали. Еще через 10 дней она сняла крестик, сказала, что ей папа велел. Еще через 10 дней она спрятала все иконы, их не могли найти. И вот пошел 39 день со дня похорон, все переживали и решили, что все будут спать в одной комнате. Она, как всегда, встала ночью и села за стол разговаривать с отцом. После полуночи отец ей велел залезть на лежанку на русской печке. Сразу объясню: высотой она была метра полтора, там стояла лестница, чтоб лазить туда. Она полезла на печку и села там с ним разговаривать, а Коля решил её снять, вдруг упадет, мелкая же. Когда он забрался на печку и попытался ее снять, он сам упал, да так сильно ,что выбил входную дверь и вылетел на ступеньки. Все сразу подбежали к нему, он поднялся, у него изо рта шла кровь, он постоял еще пару секунд и упал. Пока бегали за врачом, он уже захрипел. Он умер ровно на сороковой день со дня смерти своего отца. Тамара перестала видеть и слышать отца, вернула иконы и надела крестик. Тамара и сейчас с ужасом вспоминает эти 40 дней.

Ключевые слова: История семьи свадьба свекровь ведьма 40 дней

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