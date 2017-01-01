Задание на лето

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loyd Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:48 by

«Задание на лето» вывел учитель на доске. Повернулся к недовольно гудящему классу, посмотрел поверх очков и сказал:- Что приуныли? Неохота? В следующем году вы будете уже выпускники и такого задания я вам дать не смогу. Вы можете написать его в любой форме: рассказ, репортаж, отчёт, стих, но только про событие, реально происходившее с вами. Например: дядя Коля утопил в реке трактор, и я помогал его вытаскивать. Напишите, как это произошло? Что за этим последовало? Почему в реке, а не в пруду? Или, допустим, яхта с отдыхающими въехала в баржу с соляркой, и я был на ней. Кто виноват? Есть ли угроза для экологии побережья? Как накажут капитана? Всем всё ясно?Класс неодобрительно замычал.- Короче, - продолжил преподаватель, - пишите про всё, что увидите.***Полуденный летний зной поднимал с горячей земли раскалённые воздушные массы. Ни дуновения ветерка, ни тучки на небе. Солнце нещадно обжигало округу. Только стрекотавшим в высохшей траве кузнечикам было нипочём. Они, похоже, радовались жаре, оглушая своим треньканьем.Марина сошла на небольшом полустанке, где её встретили тётка Прасковья с дядей Андреем. В этом году из-за финансовых проблем родители не смогли организовать поездку на море, решив отправить дочь к родственникам в ещё не изгаженный цивилизацией посёлок.Через пару часов старенькая «Нива» дяди Андрея остановилась возле деревянного дома, предварительно погрузив всю улицу в пыльную бурю.- Жара, - подытожил короткое путешествие дядька. – У меня «хозяйство» уже вкрутую сварилось.Марина хохотнула, посмотрев на тётку Прасковью.- Ты чего несёшь? – сказала она мужу. – Там и по молодости варить нечего было, а сейчас тем более.- Тьфу ты, заноза, - ответил ей дядька, доставая рюкзак Марины из автомобиля. – Постеснялась бы племянницы.- А сам-то, хорош гусь!Вот так зубоскаля, они прошли в дом. Ближе к вечеру к ним завалился Стёпка – ровесник Марины и её тайный воздыхатель.- А я уж думал, что ты больше к нам в «колхоз» не приедешь, - с блеском в глазах произнёс он, когда они вместе с Мариной вышли во двор.- Приехала же, - ответила она, разглядывая его веснушчатый нос. – Веснушек у тебя прибавилось.- Любит меня Солнце. Может, сходим куда-нибудь?- Например?- Ну, в клуб, - волнуясь, произнёс он.- Его уже починили после пожара?Стёпка почесал затылок.- Тогда на пруд. Посидим, порыбачим.- Мы в последний раз с тобой порыбачили, так порыбачили, - засмеялась Марина.- Кто ж знал, что лодка дырявая. Я же не нарочно, Марин. Да и до берега недалеко было. Как дела в городе? – перевёл он тему разговора. – В школе?- Никак, - ответила она. – В школе задали написать сочинение про какое-нибудь событие. Но чувствую, что писать у вас не о чем.- Как это не о чем? – возмутился Стёпка, приглашая Марину сесть на лавочку, стоящую возле забора. – Вот давеча у Егора самогонный аппарат рванул. Вот это был салют! Или про Ваську – синяка. Он на выходных так наклюкался, что новые «Жигули» спалил. Еле потушили.- Не пойдёт. Мне надо самой это видеть. Поучаствовать во всём, разобраться, посмотреть, расспросить людей.Стёпка задумался.- Жвачка есть? – спросил он.- Нет, не купила.- Ну и фиг бы с ней, - Степан нахмурился, продолжая размышлять. – Вот значит, какое задание… Тогда давай с тобой разберёмся, почему в посёлке с весны куры не несутся.- Ерунда какая-то, - сморщила носик Маринка. – Небось, зараза пошла.- Не скажи, - заговорщицким тоном произнёс Стёпка. – Крадёт кто-то яйца. Несколько раз видели странного человека.- Ну и выследили бы его, да колами по хребту настучали.- Не получается. Его даже собаки боятся. Спрячутся в будках и до утра носу не показывают.- Это уже интересно, - произнесла Марина. – А что люди говорят?- Говорят, что чёрт ходит, пришельцы прилетели, снежный человек хулиганит. Много чего говорят. Врут, кто во что горазд.Маринка обняла Стёпку за плечи, томно прошептав на ухо:- Ну, давай поищем твоего похитителя. Ты мне поможешь?Степана обдало волной мурашек до самых кончиков пальцев ног.- Конечно, Мариночка, - шёпотом ответил он, глядя на неё расширившимися зрачками.- Нужны свидетели и следы какие-нибудь, - уже серьёзным тоном сказала она. – Я буду всё записывать.- Ага. Можно я тебя поцелую? – тяжело дыша, спросил Степан. – Хотя бы в щёчку.- Ты чего как маленький-то? Я тебе о деле говорю, - возмутилась девушка, убирая руку, - а ты всё с ерундой лезешь. Приступай к расследованию, а по итогам подумаем насчёт щёчки.***Рано утром Стёпка зашёл за Мариной. Достал из кармана мятый лист, вырванный из тетрадки по математике, на котором каллиграфическим почерком было выведено несколько имён.- Я составил список свидетелей, - произнёс он. – Для начала заскочим к тётке Ольге.Тётка Ольга была увядающей фотомоделью местного разлива. Раньше из-за её форм мужики частенько махались на оглоблях. Теперь же интерес к ней заметно упал, время никого не щадит. Её дети давно уехали в город, а мужа и в помине не было.***Запись первая: «Странный человек».- Неужто взаправду в школе задали? – удивлялась тётка Ольга, ставя на стол самовар.- Да, задали, - ответила Марина, подставляя чашку под струю кипятка, хотя предпочла бы сейчас холодного квасу.- А нам такое сроду не задавали, - поддержал разговор Степан, надкусив кусковой сахар.- Что вам вообще задают? – возмутилась тётя Оля. – Трихомудию одну, неизвестно кем в учебники записанную. Ну да ладно, проехали… Слушай, Маринка, и записывай.Марина открыла принесённую с собой тетрадь, приготовившись зафиксировать рассказ.- Было это в первых числах прошлого месяца, - начала Ольга. – Из-за сильного ветра упал электрический столб, и вся деревня осталась на ночь без света. Не спалось мне тогда, ворочалась с боку на бок. Ну, думаю, раз бессонница одолела, посижу на веранде. Самовар поставила и в окошко смотрю. Темнота чернильная, ничего не видать. Лишь ветер завывает да калиткой соседской гремит.В это время проезжал мимо дома трактор и фарами огород осветил. Глядь, а на нём будто стоит кто-то. Сначала я решила, что это пугало. Я его на огороде от птиц держу. И тут вспоминаю, что его давеча в сарай убрала, чтоб глаза не мозолила своим рваньём. Вот тут-то я страху натерпелась. Стала внимательнее в темноту приглядываться. Вижу, идёт кто-то по огороду в сторону курятника. Пёс мой, Тишка, в будку забился и поскуливает от страха. Взяла я фонарь, на улицу вышла. Вот дура-то… Шарю по двору лучом, а сама дрожу вся. Вдруг слышу, как по жестяной крыше курятника скребётся кто. Звук, словно ворона по ней ходит, когтями поскрипывает. Посветила на крышу, а там…Тётя Ольга схватилась за сердце, отхлебнула чаю, вытерла подолом платья вспотевший лоб.- Что же там было? – тихо спросила её Марина.Она взглянула на Стёпку, застывшего с очередным куском сахара в зубах. Он, не мигая, уставился на тётю Олю.- А там, - продолжила она, - вроде человек, а вроде и нет. Всего лишь мгновение его видела. Спрыгнул он с крыши и пропал.- Что же в нём нечеловеческого было? – удивлённо спросила Марина.- Не знаю. Что-то неуловимое и чуждое, - ответила Ольга.***- Следующий по списку Генка – пастух, - произнёс Степан, когда они шли по сельской улице. – Только он «подшофе» частенько бывает.- Не беда, - ответила Марина.Пастух Геннадий – щуплый выпивоха, встретил гостей за плетением нового кнута. Он был трезв как стеклышко, гладко выбрит и благоухал одеколоном «Шипр». Это обстоятельство повергло Степана в лёгкий шок. В таком странном состоянии он Геннадия ещё не видел.- Дядь Ген, ты чего это стеклоочистителя с утра хлебнул? – забеспокоился за его здоровье Стёпка. – Или «зашился» напрочь?- Ты на кого батон крошишь, мелюзга колхозная? – улыбнулся Гена. – Не пью я более. Силу воли тренирую. Типа Господь, типа знак, типа подал.Он усмехнулся своим словам и тут же сделал серьёзное лицо.***Запись вторая: «Хмельной угар».- Ну, пиши, Мариночка, - сказал Гена. – Вот значит, какая оказия со мной приключилась. Отмечал я тогда международный праздник… не помню какой праздник. В общем, пьян был сильно. Сменили меня мужики на выпасе. Пошел домой. Темнеть стало, туман лёгонький по траве стелется. Тут вижу впереди, по дороге идёт кто-то, метрах примерно в ста. Я, значит, за ним ковыляю. Не видит он меня. Хотел было окликнуть, думал, кто из сельских шляется, да не стал. Остановило меня что-то. И тут вдруг оно или он меня почуял. Обернулся, смотрит. Глазища круглые, огнём горят белым. Из меня хмель будто веслом вышибло.Смотрю ему в глаза, и меня мутить начинает. Всё вокруг расплывается, резкость теряет. Только на него смотрю, только его глаза вижу. Он медленно в мою сторону идёт, говорит что-то, шепчет, убаюкивает, манит, да так, что оторваться невозможно.Вдруг свет яркий из-за моей спины ударил, и рев, словно стадо слонов в ярости мечутся. Прыгнула тварь эта в траву и скрылась. Оглянулся я, а это автобус рейсовый с пробитым глушителем едет, клаксонами гудит, фарами светит. Чуть не сбил меня в сгустившемся тумане. Ноги мои подкосились, упал я на колени, руки к небесам воздел, да как заору:- Спасибо тебе, Господи, за тварь такую крышесрывательную, страшную как моя жизнь! Понял я намёк твой.С тех пор ни капли в рот.- Апокалипсис не иначе намечается, - задумчиво сказал Степка. – Грядёт время аутодафе и осиновых колов.Марина удивлённо посмотрела на него. Не похоже, чтоб он сейчас шутил. Но на всякий случай покрутила пальцем у виска.***- Теперь пойдём к Серёге - забойщику скота, - произнёс Стёпка. – Он человек без предрассудков, легко «на перо» подсадить может. Книг у него дома, что в Ленинской библиотеке. Читает он их, что ли?- Стёп, - обратилась к нему Марина, - а ты на счёт аутодафе серьёзно сказал?- Ну, ты вообще темнота, - возмутился он. – Как с чертями бороться-то ещё?Они вошли во двор, утопавший в цветах. Всё свободное пространство было аккуратно «покрашено, подстрижено и посеяно песком», словно в образцовой военной части. Сразу и не скажешь, кто тут обитает.- О-хо-хо, - рассмеялся Серёга, сидя на табуретке и прикуривая сигару под названием «Буржуйская», скрученную из местного самосада. – В школе, говоришь, задали? Хо-хо-хо. Ладно, расскажу, только история эта не из приятных.Он выпустил в сторону Степана массивное кольцо желтовато-белого дыма. Тот закашлялся под весёлый смех Серёги, замахал руками, разгоняя дурман.***Запись третья: «Колено наоборот».- Было это неделю назад, - начал Сергей. – Я как раз телят валить заканчивал. Солнце практически село, сколько времени было, не припомню. Может, часов около одиннадцати… Не знаю. Кровоток засорился, и из-за этого возле бойни образовалась большая лужа крови с водой. Ну, думаю, сегодня уже поздно, да и неохота его чистить, завтра пробью.Выхожу покурить, слышу, кто-то чавкает в сумерках. Собака одичавшая не иначе кровь хлебает. Беру булыжник, кааааак швырну в ту сторону. Слышу удар обо что-то мягкое, попал вроде. Потом шипение донеслось. Гляжу, а это не собака, это человек вроде. Лицо у него странное, непонятное, глазища горят. Да что там лицо, колени у него назад повёрнуты. Мать твою! Уж на что я человек непугливый, но тут чуть ноги не подкосились. Бросился он на меня словно волчара позорный. К стене бойни лопата прислонена была. Хватаю я её и этой твари с размаху по роже хрясть! – Сергей вскочил на ноги от волнения – Черенок пополам треснул, тварь в лужу отбросило! Меня волной крови обдало с ног до головы!Бросился я внутрь бойни, бегу промеж тушь, а тварь за мной, рычит, криком заливается! Пробежал я через всю бойню в окно выскочил! Бегу к сторожке, там сторож всегда сидит, Семён Кириллович! Влетаю к нему, хватаю его берданку с единственным патроном и через дверь ба-бах, с***ка! И всё, тишина. Ушла тварь, испугалась, наверное.Он замолчал, сел на табуретку, вынул сигару изо рта, задумался.- Что это могло быть? – тихо спросила его Марина. – Животное или человек?Сергей затянулся, выпустил вниз струю густого дыма.- Я думаю, нечто среднее, - ответил он.- А такое возможно? – поинтересовался взволнованный рассказом Степан.- Конечно, - улыбнулся Сергей. – Можно подумать, ты на рынке ни разу не был. Хо-хо-хо. Живёт это чудо где-то рядом. Можно попробовать его сыскать, если есть желание.- Есть, - сказала Марина.- Ну, тогда приходите завтра к ангарам, что за селом стоят. Я с Зигом договорюсь. На кукурузнике облёт местности сделаем. А с тебя Стёпка самогон для пилота.- Ладно, принесу, - недовольно отозвался Степан.Когда они шли обратно к дому родственников Марины, она спросила:- Кто такой Зиг?- Зигзаг - пилот кукурузника. Зовут Лёней, - ответил Стёпка. – Он опылением занимается. Бывший лётчик. Самолёт его в гору врезался, он один из всего экипажа уцелел. После этого его списали, он к нам нанялся. Летать с ним - всё равно что на санках с Эвереста кататься.- Ух ты, здорово, - обрадовалась Маринка. – Полетаем.Степан тяжело вздохнул.***Зигзаг - худощавый мужчина с седой недельной щетиной - стоял у левого борта самолета, старательно прорисовывая чёрной краской цаплю. С ней в одном ряду красовались изображения нескольких ворон, голубей, совы, воздушного змея, домика, напоминающего самолётный ангар, и летающей тарелки.- Привет, Лёня, - поздоровался с ним Сергей. – Это когда же ты НЛО умудрился зацепить? Не в ту ли ночь, когда баржу с аэродромом перепутал? Кстати, чего-то я её на доске почёта не наблюдаю.Зигзаг перестал рисовать.- Это секретная информация, - ответил он, нахмурившись.- Ясненько, - сказал Сергей. – Погляди, кого я тебе привёл.Зигзаг оглядел гостей.- Привет, Степан. А это твоя зазноба, что ли?Марина заулыбалась, посмотрела на побагровевшего Стёпку.- Это ж Маринка. Помнишь, как-то рассказывал тебе? – засуетился он, передавая ему бутыль самогона.- Смутно припоминаю. Так что искать задумали с воздуха?Зигзаг поставил банку с краской на бетонку, бросил в неё кисточку.- Необычное что-нибудь, - ответила Марина. – Есть такое?- Тут этого добра что грязи. Что конкретно?- Человека с коленями назад, - сказал Сергей.- Так, так, так, - задумался лётчик. – Полезайте в лайнер. Я сейчас вам кое-что расскажу.***Запись четвёртая: «Полёт».Кукурузник быстро набрал нужную высоту. На лобовое стекло на мгновение прилипла крупная стрекоза и тут же была сброшена потоком воздуха.- Летел я поутру на опыление, - начал Зигзаг, слегка поворачивая штурвал. – Ну и решил по своему обыкновению Аристарха Ивановича, пожарника нашего, разбудить. Зашёл на бреющем к его хибаре и колесом о флюгер… бздынь! Он как положено, в одних труселях, с берданкой во двор выскочил и по мне дробью на уток… хрясть! Так, фигня, слегка хвост царапнуло, и всё. Тут смотрю, выстрелом он спугнул кого-то. Не то зверь, не то человек, не разобрал. Эта зверюга на четвереньках от курятника как почешет в сторону развалин графской усадьбы, аж клочья травы из-под ног полетели. Я сперва подумал, что это волк или лосёнок. Пригляделся, а это вроде мужик, только колени у него назад повёрнуты.- И что потом? – сгорая от нетерпения, спросила Марина.- А потом я на опыление полетел, - закончил историю Зигзаг.- Содержательно, - добавил Стёпка.Они около часа летали над окрестными пейзажами, пока не решили облететь остатки усадьбы. Сделали несколько кругов, когда Зигзаг внезапно крикнул:- Глядите, вон там, на камнях. Это она, зверюга. Надо же, как подфартило.Пассажиры примкнули к иллюминаторам. На большом камне сидело странное существо и наблюдало за самолётом.- Точно она, - подтверди Серёга. – Надо бы её постращать для порядку, чтоб не выпендривалось на чужих угодьях. Лёня, у тебя бутылка пустая есть?- На фига она тебе? – удивился пилот.- На полу под брезентом помповик с коробкой патрон. Стрелять не разучился ещё?- Может, не надо? – испугалась Марина.- Не боись, - отозвался довольный Стёпка. – Сейчас ему мало не покажется.Сергей вытащил из-под брезента потёртое ружьё, передёрнул затвор, отодвинут в сторону дверь. Внутрь ворвался ревущий ветер.- Стёпка! – крикнул забойщик. – Держи меня за ремень! Сейчас сезон сафари открывать буду!Степан схватился одной рукой за ремень, другой за лавочку. Забойщик прицелился и спустил курок, грохнул выстрел, в самолёте запахло порохом. Рядом с получеловеком взметнулся фонтанчик из осколков камней. Существо вздрогнуло и бросилось через находившееся рядом поле.- Зиг! Ниже давай! – орал забойщик, выпуская пулю за пулей.Существо ловко виляло, уворачиваясь от выстрелов.- Да пошли вы в одно место! – выругался Зигзаг, врезаясь в стаю поднятых стрельбой ворон. – Всё стекло мозгами засрали!Он резко взял вниз, задев землю колёсами. Тряхануло так, что Стёпка с Сергеем чуть не вылетели наружу. При этом Сергей нажал на курок. Заряд картечи пробил борт вверху, яркие солнечные зайчики тут же забегали на полу летающей машины. Марине стало не хорошо, её затошнило, по спине побежал озноб. Степан улыбался, кивая на дырки.- Ты чего творишь, олух?! – возмутился Зигзаг. – Машину угробишь!- Рули давай! – отозвался Сергей, входя в раж. – Тварь в лес уходит!- Заход над целью! – подключился Стёпка.- Есть! – добавил пилот, и самолёт накренился на бок.Марина съехала со скамейки на пол, заскользила по нему вместе со стреляными гильзами и пустыми банками из-под пива.- Так держать! – заголосил забойщик, продолжая стрелять. – Эх, пулемёта нет! Жалость-то какая!Зигзаг обернулся к Сергею:- Глянь в аптечке! Прапор один микстурку подогнал!Сергей открыл прикреплённый к стенке ящичек с красным крестом на дверце. Среди бинтов и флаконов с йодом и зелёнкой красовалась осколочная граната.- Удружил! – весело произнёс забойщик, протягивая гранату кольцом к Стёпке. – Дёргай!Стёпка с радостью выполнил команду. Сергей бросил её вниз, там громыхнуло. Зигзаг улыбался до ушей, глядя на дверь. Марина бросила взгляд на него и на то, что появилось прямо по курсу.- Лес!!! – завизжала она.Зигзаг посмотрел вперёд, резко потянул штурвал на себя. Самолёт сделал мёртвую петлю.- Ушёл, гад! – заорал Стёпка, падая неизвестно куда.Кукурузник повернул в обратный путь, через некоторое время сев возле развалин.***Вся команда сидела на каменных обломках графской усадьбы. Марина потирала ушибленное плечо. Степан промывал водой из пластиковой бутылки пробитую голову. Забойщик аккуратно трогал сломанный нос и ушибленные рёбра. Один Зигзаг был цел и невредим. Он курил папиросу, выпуская дым через ноздри.- Славно поохотились, - подытожил он. – Эта тварь не просто так к лесу стремилась. Она нас от своего убежища уводила. Тут она в развалинах. Скорее всего, в уцелевшем подвале. Вход вон там, - он указал на кустарник. – Я тут как-то кроликов стрелял, так чуть не провалился. Идеальное убежище для всякой живности.***Запись последняя: «Кочан».Они шли по затопленному подвалу по щиколотку в протухшей воде. Сверху, сквозь многочисленные трещины, пробивался солнечный свет. Они шли всё дальше и дальше, вздрагивая от разных шумов непонятного происхождения. Зигзаг держал в руках помповик, Сергей поигрывал охотничьим ножом, Степан нёс суковатую дубину, а Марина - фонарь. Группа повернула за очередной поворот, застыв в нерешительности.Посередине большого зала, с покрытыми плесенью колоннами, на небольшом песчаном возвышении стояло нечто, напоминающее кочан капусты, состоящий из зелёных кожистых листьев, покрытых синими венами. Вокруг него лежали горы яичной скорлупы и скелеты разных млекопитающих, в основном кроликов. Первой нарушила затянувшееся молчание Марина:- Там внутри, наверное, что-то есть.Стёпка недовольно посмотрел на неё:- Я не хочу это проверять, и поцелуев твоих мне за даром не надо. Я домой пошёл. Ну, к чёрту, ваше мероприятие.- Тсс, - прошипел Сергей, прислушиваясь. – Слышали?Все насторожились.- Нет, - сказал Зигзаг, передёргивая затвор ружья.- Кажется, - продолжил Сергей, - будто кто-то тихо-тихо идёт по воде. Почти летит над ней.- Не слышу я ничего, - вновь произнёс Зигзаг, напрягая слух.В это мгновение кто-то прыгнул и скрылся за колонной.- А вот и наш друг, - прокомментировал происходящее Зигзаг и выстрелил.Картечь отколола от колонны приличный кусок, подняв над водой облако серой пыли. Существо побежало вперёд, прячась за колоннами. Зигзаг палил без перерыва, но свинцовые заряды лишь дробили и без того ветхие колонны. Он опустошил магазин, полез в карман за патронами, достав оттуда последний.- Опочки, - удивился Зигзаг.Поняв, что стрелять людям нечем, существо прыгнуло на ближайшего к нему человека. Им оказался Стёпка. Оно сбило его с ног, выбив дубину и обдав Зигзага брызгами. Тот от испуга уронил патрон в воду. Сергей бросился на помощь, размахивая ножом, стараясь попасть зверюге по горлу. Существо отскочило от Стёпки, присело, выставив ногу вперёд, и резко повернулось вокруг своей оси, подсекая забойщика. Он тяжело упал в зловонную жижу, но нож из руки не выпустил. Марина, не теряя времени, спряталась за кочан, испуганно прижимая к груди фонарь.- Это моя планета! – почему-то закричал Зигзаг, хватая ружьё за дуло и замахиваясь на существо.Тварь прыгнула на пилота, выставив вперёд когти. Удар прикладом с боку по голове изменил траекторию её полёта, отбросив в сторону. Зигзаг подскочил к лежащему в воде противнику, собираясь добить его. Мощный удар ногой в живот швырнул его назад, ружьё отлетело ещё дальше. Существо вскочило на ноги, отшвырнуло поднимавшегося Сергея, бросившись на Стёпку уже стоящего во весь рост. Стёпка ловко увернулся от лап твари, побежал за ружьём. Существо последовало за ним.Поднявшийся на ноги забойщик метнулся наперерез твари, встретив её ударом ножа. Лезвие вошло в ногу, там и осталось. Существо противно вскрикнуло, развернулось и одним ударом в голову отправило забойщика в глубокий нокаут. Стёпка подобрал ружьё, осталось найти, чем выстрелить. Из-за кочана протянулся луч света от фонаря. Марина указывала ему место, где утонул патрон. Существо, увидев луч, стало обходить кочан.Марина, дрожа от страха, наблюдала, как к ней приближается странное создание. Горящие глаза парализовали волю, она выронила фонарь. Тварь схватила её за горло, прижав к кочану. Другой рукой она стала вынимать нож из ноги. Марина трепетала всем телом, предвидя неизбежную развязку её приключения.Рядом с ней раздался оглушительный звук выстрела. Существо дёрнулось, отступило на шаг и упало навзничь, так и не успев вытащить нож. В его груди зияла дыра от попадания картечи. Стёпка отбросил помповик, устало сел в воду, молча наблюдая за Мариной. Она на ватных ногах подошла к нему обняла и, не сдерживая слез, поцеловала в щёку. Потом села рядом в воду. Они сидели молча до тех пор, пока к ним не подошли Зигзаг и Сергей – забойщик.Кочан шевельнулся. Его листья стали потихоньку отходить в стороны обнажая внутренности. Измученные схваткой люди уставились на удивительное действо. Листья один за другим раскрывались, мягко шурша. Наконец все листья отошли в сторону.- Выберемся отсюда, - произнёс Зигзаг, - нажрусь.- Поддерживаю, - согласился Стёпка.Внутри кочана на небольшом круглом отростке лежал человеческий младенец, связанный пуповиной с подножием кочана.- Он прекрасен, - произнесла Марина.- Нет лучшего сторожа для ангела, чем демон, - сказал Сергей. – Его не запугать, не подкупить, не обмануть.Марина подошла к ребёнку, безбоязненно взяла его на руки. Он улыбнулся ей беззубой улыбкой, прижимаясь к груди.- Может, отнесём его в дом ребёнка? – предложила она.- Нет, - возразил забойщик. – Пусть останется у меня. Я сделаю из него человека. Отцом ему буду.***Учитель раздавал тетради с проставленными в них оценками за сочинение.- Марина, - с укором сказал он. – Три с минусом.- Почему? – удивилась она.- Я же сказал, история должна произойти с Вами, а не быть выдуманной или списанной с фантастической ахинеи.- Но это правда, - слабо возразила она.Учитель не стал с ней препираться, а просто отдал ей тетрадь.- Итак, - произнёс он, - новая тема. Записывайте…***Сергей вытащил из кастрюли с тёплой водой детскую бутылочку с молоком, прислонил её к щеке, температура была в норме. Протянул её улыбающемуся младенцу, тот схватил её руками, потянув к себе.- Ну, давай за папку, - сказал Сергей. – Ты думаешь, я не понял, кто ты? В этот раз эти ублюдки тебя не прибьют, папа позаботится. А как вырастишь, поведёшь всех, кто ещё не потерял человеческий облик в последний бой.Ребёнок улыбнулся, продолжая пить тёплое молоко.2013Наткнулся на странный рассказ про деревенскую нечисть от автора под ником Владимир Самсоноввв.

Ключевые слова: Очевидцы истории некто полёт демон младенец

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