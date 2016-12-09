Во тьме

Темнокрыскин Просмотров: 107 Комментарии: 1 +1 24-12-2021, 16:58 by

Размер небольшой, потому как так рисунок приличнее выглядит."- Знаете, я часто думаю об этих больших городах… - высказал я мимолетную мысль. – В них столько закоулков, столько потайных мест… И всем людям наплевать друг на друга. Здесь можно безнаказанно творить любые преступления, прятаться от любых розысков. Здесь могли бы прятаться и охотиться на людей даже настоящие чудовища – но все равно никто бы не знал о них. "

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