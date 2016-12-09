Jason Stieva

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:33 by

Тату-мастер Jason Stieva (Джейсон Стиева) почти 20 лет работает в технике ассамбляж, расширяя свое творчество за пределы полотна в трехмерное пространство. Последние девять лет он работал над серией Gothic Times, которую начал создавать после покупки части старого часового поместья. Смешивая корпуса и механизмы с другими найденными материалами, его скульптуры получаются дико сюрреалистичны и наполнены деталями.Более 15 месяцев Джейсон создавал свое новое произведение — призрачный пиратский корабль Leviathan – Ark of the Apocalypse (Левиафан — Ковчег Апокалипсиса), наполненный дикими персонажами. Стоит отметить, что скульптурой Джейсон Стиева занимается в свободное от работы время: «Скульптура сильно отличается от татуировки, которую я могу делать в любое время, — рассказывает он. – Для создания скульптур у меня должно быть особое настроение и много времени на их создание».Идея создания этой скульптуры началась с магазина, где на полке красовался макет корабля. Полюбовавшись этим судном, скульптор начал работать над созданием ковчега, в котором были бы всевозможные мутировавшие животные и существа. Конечный продукт имеет высоту 8 футов, 7,5 футов в длину и около 2,5 футов в ширину.«В целом это был самый сложный проект, над которым я когда-либо работал и, вероятно, когда-либо буду создавать, — делится Джейсон. — Существует много чрезвычайно утомительных деталей. Просто отрубив головы армии в одиночку и отшлифовав заднюю часть каждой из них, чтобы быть уверенным, что они будут сидеть на одном уровне, как только применение пинцетом заняло несколько недель. Поиск всех персонажей занял довольно много времени. Перепланировка, разборка и придание конструктивного звучания ковчегу задолго до того, как началось какое-либо конструирование, заняло довольно много времени».Сейчас корабль находится в частной коллекции.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Jason Stieva скульптура черепа стимпанк арты

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