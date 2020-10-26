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Страшные Арты

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell (Кейт МакДауэлл) скульптор из Портленда, США, которая создает невероятные фарфоровые статуэтки. Для этого она изучает профессиональные фотографии дикой природы и научные диаграммы. Кейт постоянный участник международных выставок и ярмарок, а ее работы побывали более чем в 20 странах Мира.

«В моих работах романтический идеал единения с природным миром конфликтует с нашим современным воздействием на окружающую среду. Они также заимствованы из мифологии, истории искусства и других культурных форм. Я вручную леплю каждый кусок из фарфора, часто создавая прочную форму, а затем дорабатываю ее. Более мелкие формы строятся лепесток за лепестком, ветка за веткой и дают мне возможность погрузиться в пристальное изучение строения цветка или пчелы. Я выбрал фарфор из-за его светящих и призрачных. Он подчеркивает, как непостоянство, так и хрупкость природных форм в умирающей экосистеме», — говорит Кейт МакДауэлл.

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:25
Вчера, 13:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 142Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Kate MacDowell (Кейт МакДауэлл) скульптор скульптуры сюрреализм арты

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Комментарии

#1 написал: Елена Лис
Сегодня, 00:45
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (121|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 118
Работы, безусловно, выполнены идеально и наполнены смыслом. Чем то похожи на экспонатов Кунсткамеры. Но у меня лично вызывают чувство ужаса и некоего омерзения.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 01:01
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2578|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 552
Очаровательно +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
           
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