Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурахKate MacDowell (Кейт МакДауэлл) скульптор из Портленда, США, которая создает невероятные фарфоровые статуэтки. Для этого она изучает профессиональные фотографии дикой природы и научные диаграммы. Кейт постоянный участник международных выставок и ярмарок, а ее работы побывали более чем в 20 странах Мира.
«В моих работах романтический идеал единения с природным миром конфликтует с нашим современным воздействием на окружающую среду. Они также заимствованы из мифологии, истории искусства и других культурных форм. Я вручную леплю каждый кусок из фарфора, часто создавая прочную форму, а затем дорабатываю ее. Более мелкие формы строятся лепесток за лепестком, ветка за веткой и дают мне возможность погрузиться в пристальное изучение строения цветка или пчелы. Я выбрал фарфор из-за его светящих и призрачных. Он подчеркивает, как непостоянство, так и хрупкость природных форм в умирающей экосистеме», — говорит Кейт МакДауэлл.
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:25
Вчера, 13:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 142Комментарии: 2
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