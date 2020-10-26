Kate MacDowell - сюрреализм в скульптурах

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 142 Комментарии: 2 +3 Вчера, 13:25 by

Kate MacDowell (Кейт МакДауэлл) скульптор из Портленда, США, которая создает невероятные фарфоровые статуэтки. Для этого она изучает профессиональные фотографии дикой природы и научные диаграммы. Кейт постоянный участник международных выставок и ярмарок, а ее работы побывали более чем в 20 странах Мира.«В моих работах романтический идеал единения с природным миром конфликтует с нашим современным воздействием на окружающую среду. Они также заимствованы из мифологии, истории искусства и других культурных форм. Я вручную леплю каждый кусок из фарфора, часто создавая прочную форму, а затем дорабатываю ее. Более мелкие формы строятся лепесток за лепестком, ветка за веткой и дают мне возможность погрузиться в пристальное изучение строения цветка или пчелы. Я выбрал фарфор из-за его светящих и призрачных. Он подчеркивает, как непостоянство, так и хрупкость природных форм в умирающей экосистеме», — говорит Кейт МакДауэлл.Автор - Karinalin.

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