«Сектор 17»: всем выйти из сумрака!

Главное слово книги — «атмосферность». Разберем по полочкам:

Elfin Просмотров: 70 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:56 by

Наверняка многие из вас так или иначе встречались с изображениями диковинных монстров: Целительницы, Пилопоя, Депертрума, Карокарликов или Обоченя. Можно было подумать, что это проба пера молодого русского художника, концепт-арт какой-то инди-хоррор игрушки или скетчи вдохновленного фаната Романа Папсуева. Но все интереснее: это страницы мрачного фантастического бестиария от талантливых ребят из Участка 85 с поправкой на современность.Эта книга никогда не привлечет внимание ваших гостей — на ней нет каких-либо отличительных признаков. На обложке нет названия и имени автора, лишь рисунок, напоминающий грязь, разводы и плесень. Внутри тоже нет выходных данных, и, если бы не приятная картонная обложка, качественная бумага под крафт и безупречное качество книги в целом, можно было бы сделать вывод, что это просто случайно завалявшаяся в вашей библиотеке старая книга.Но это безымянное пособие сделано именно для вас. Точнее, для вашей защиты. А нарочито неприметная она из-за ценных знаний, которые хранит внутри и которые не предназначены для чужих глаз.— Монстры, хоть и в какой-то части вдохновлены современной культурой, — оригинальные, мрачные, жуткие и смотрят на тебя со страниц, будто живые.— Три различных шрифта вновь делают акцент на впечатлительность и нагоняют мрака. Текст от руки добавляет душевности, будто бы эту книгу писал реально существующий «Ньют Саламандер из Чернобыля». Якобы напечатанные на машинке вырезки создают в книге налет энциклопедичности. А основной шрифт, используемый в бестиарии, больше подходит детским книжкам. А что? Современная фантастика для повзрослевших детей!— Реалистичные детали (нарисованные ключи, цепи, двери, игрушки) погружают в альтернативный мир ужасов, который таится в обычных, будничных вещах.— И отсутствие «красивой» обложки и выходных данных вносит свою лепту в восприятие книги.В общем и целом артбук «Сектор 17» — это отличный пример того, что не обязательно печататься в крупном издании, рисовать милые арты, приуроченные к арт-челленджам, выдумывать целый сюжет с главным героем или рисовать комикс. Можно из отдельных персонажей, эмоций, мифов и даже «инструкций» создать целый мир, в котором читатель сам ощущает себя героем, а это дорогого стоит, вы не находите?Автор: Олеся Маевская.

Ключевые слова: Сектор 17 участок 85 арты околоколодцевик хобырь руки-злюки заёк бестиарий

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