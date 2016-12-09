Приключения маленького призрака и его милого пса

Приключения маленького призрака и его милого псаInktober ("Чернильный октябрь") - это ежегодный конкурс в Инстаграме, придуманный иллюстратором Джейком Паркером. Правила просты: каждый день в течение октября нужно делать один рисунок чернилами. Художник Sow Ay выполнил эти правила и нарисовал забавную историю приключений двух персонажей: привидения Томи и его собаки по кличке Призрак.
Автор - Ева Тушенкина.
Источник.
Сегодня, 17:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 1
Ключевые слова: Sow Ay художник иллюстратор привидения персонажи рисунки арты