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Страшные Арты

Приключения маленького призрака и его милого пса

Inktober ("Чернильный октябрь") - это ежегодный конкурс в Инстаграме, придуманный иллюстратором Джейком Паркером. Правила просты: каждый день в течение октября нужно делать один рисунок чернилами. Художник Sow Ay выполнил эти правила и нарисовал забавную историю приключений двух персонажей: привидения Томи и его собаки по кличке Призрак.

Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса
Приключения маленького призрака и его милого пса

Автор - Ева Тушенкина.
Источник.

Сегодня, 17:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Sow Ay художник иллюстратор привидения персонажи рисунки арты

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 18:27
+1
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Комментариев: 4 987
Здорово и очень позитивно!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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