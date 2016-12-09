Приключения маленького призрака и его милого пса

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 17:41 by

Inktober ("Чернильный октябрь") - это ежегодный конкурс в Инстаграме, придуманный иллюстратором Джейком Паркером. Правила просты: каждый день в течение октября нужно делать один рисунок чернилами. Художник Sow Ay выполнил эти правила и нарисовал забавную историю приключений двух персонажей: привидения Томи и его собаки по кличке Призрак.Автор - Ева Тушенкина.

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