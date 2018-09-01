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Страшные Арты

Семь смертных грехов от Марко Плуффе

Марко Плуффе - настоящий ветеран в сфере видеоигрового арта, за свою карьеру он успел поработать на таких гигантов, как BioWare, Capcom, Ubisoft и Square Enix. На данный момент Марко уже основал собственную компанию Keos Masons, но продолжает радовать своих поклонников новыми работами.

В своем арте Марко изобразил семь демонов, каждый из которых олицетворяет один из смертных грехов.

1. Гордыня

Семь смертных грехов от Марко Плуффе

2. Чревоугодие

Семь смертных грехов от Марко Плуффе

3. Зависть

Семь смертных грехов от Марко Плуффе

4. Гнев

Семь смертных грехов от Марко Плуффе

5. Уныние

Семь смертных грехов от Марко Плуффе

6. Алчность

Семь смертных грехов от Марко Плуффе

7. Похоть

Семь смертных грехов от Марко Плуффе

Автор - Admin.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:48
Вчера, 15:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 71Комментарии: 0
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Ключевые слова: Марко Плуффе художник иллюстратор арты Marco Plouffe

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