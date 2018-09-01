Семь смертных грехов от Марко Плуффе

Семь смертных грехов от Марко ПлуффеМарко Плуффе - настоящий ветеран в сфере видеоигрового арта, за свою карьеру он успел поработать на таких гигантов, как BioWare, Capcom, Ubisoft и Square Enix. На данный момент Марко уже основал собственную компанию Keos Masons, но продолжает радовать своих поклонников новыми работами.
В своем арте Марко изобразил семь демонов, каждый из которых олицетворяет один из смертных грехов.
1. Гордыня
2. Чревоугодие
3. Зависть
4. Гнев
5. Уныние
6. Алчность
7. Похоть
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:48
Вчера, 15:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 71Комментарии: 0
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