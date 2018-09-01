Семь смертных грехов от Марко Плуффе

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 0 +2 Вчера, 15:48 by

Марко Плуффе - настоящий ветеран в сфере видеоигрового арта, за свою карьеру он успел поработать на таких гигантов, как BioWare, Capcom, Ubisoft и Square Enix. На данный момент Марко уже основал собственную компанию Keos Masons, но продолжает радовать своих поклонников новыми работами.В своем арте Марко изобразил семь демонов, каждый из которых олицетворяет один из смертных грехов.1. Гордыня2. Чревоугодие3. Зависть4. Гнев5. Уныние6. Алчность7. ПохотьАвтор - Admin.

Ключевые слова: Марко Плуффе художник иллюстратор арты Marco Plouffe

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