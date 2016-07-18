Марко Якубович

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:32

vityammy Просмотров: 31 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:32 by

У ворот сидел Марко Якубович;Перед ним сидела его Зоя,А мальчишка их играл у порогу.По дороге к ним идет незнакомец,Бледен он и чуть ноги волочит,Просит он напиться, ради бога.Зоя встала и пошла за водоюИ прохожему вынесла ковшик,И прохожий до дна его выпил.Вот, напившись, говорит он Марке:«Это что под горою там видно?»Отвечает Марко Якубович:«То кладбище наше родовое».Говорит незнакомый прохожий:«Отдыхать мне на вашем кладбище,Потому что мне жить уж недолго».Тут широкий розвил он пояс,Кажет Марке кровавую рану.«Три дня,— молвил,— ношу я под сердцемБусурмана свинцовую пулю.Как умру, ты зарой мое телоЗа горой, под зеленою ивой.И со мной положи мою саблю,Потому что я славный был воин».Поддержала Зоя незнакомца,А Марко стал осматривать рану.Вдруг сказала молодая Зоя:«Помоги мне, Марко, я не в силахПоддержать гостя нашего доле».Тут увидел Марко Якубович,Что прохожий на руках ее умер.Марко сел на коня вороного,Взял с собою мертвое телоИ поехал с ним на кладбище.Там глубокую вырыли могилуИ с молитвой мертвеца схоронили.Вот проходит неделя - другая,Стал худеть сыночек у Марка;Перестал он бегать и резвиться,Всё лежал на рогоже да охал.К Якубовичу калуер приходит,—Посмотрел на ребенка и молвил:«Сын твой болен опасною болезнью;Посмотри на белую его шею:Видишь ты кровавую ранку?Это зуб вурдалака, поверь мне».Вся деревня за старцем калуеромОтправилась тотчас на кладбище;Там могилу прохожего разрыли,Видят — труп румяный и свежий,—Ногти выросли, как вороньи когти,А лицо обросло бородою,Алой кровью вымазаны губы,—Полна крови глубокая могила.Бедный Марко колом замахнулся,Но мертвец завизжал и проворноИз могилы в лес бегом пустился.Он бежал быстрее, чем лошадь,Стременами острыми язвима;И кусточки под ним так и гнулись,А суки дерев так и трещали,Ломаясь, как замерзлые прутья.Калуер могильною землеюРебенка больного всего вытер,И весь день творил над ним молитвы.На закате красного солнцаЗоя мужу своему сказала:«Помнишь? Ровно тому две неделиВ эту пору умер злой прохожий».Вдруг собака громко завыла,Отворилась дверь сама собою.И вошел великан, наклонившись,Сел он, ноги под себя поджавши,Потолка головою касаясь.Он на Марка глядел неподвижно,Неподвижно глядел на него Марко,Очарован ужасным его взором;Но старик, молитвенник раскрывши,Запалил кипарисную ветку,И подул дым на великана.И затрясся вурдалак проклятый,В двери бросился и бежать пустился,Будто волк, охотником гонимый.На другие сутки в ту же поруПес залаял, дверь отворилась,И вошел человек незнакомый.Был он ростом, как цесарский рекрут.Сел он молча и стал глядеть на Марка;Но старик молитвой его про´гнал.В третий день вошел карлик малый, —Мог бы он верхом сидеть на крысе,Но сверкали у него злые глазки.И старик в третий раз его про´гнал,И с тех пор уж он не возвращался.Автор - А.С. Пушкин.

Ключевые слова: Пушкин вурдулаки люди

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