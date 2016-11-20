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Страшные Арты
Aaron Nakahara
Автор - Tiarn.
Источник
.
Сегодня, 11:49 by
Qusto
Просмотров: 53
Комментарии: 2
+5
Ключевые слова:
Картины
арт
Aaron Nakahara
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Комментарии
#1 написал:
Shizik22
Сегодня, 14:14
0
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Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Эстетично...
#2 написал:
Космонасть
Сегодня, 16:47
0
Онлайн
Группа
:
Комментаторы
Репутация:
(
473
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0
)
Публикаций: 0
Комментариев: 892
Некоторые картины вызывают интерес,некоторые слишком попсовые ,что ли.Но в целом весьма недурственно.Мне бы хотелось больше углубленности в человеческие страхи.
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