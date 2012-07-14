Рисуя смерть (часть 1)
Смерть. Adamsz. Bolswert
Ганимед. 1530.
Шут и Смерть из Большой базельской Пляски Смерти, 1621
Михаэль Вольгемут (1434-1519)
Мученичество десяти тысяч. 1516
Балдунг Гриен "Три Возраста Женщины и Смерть"
Мандейн Ян
Иероним Босх. "Смерть скряги"
Отто Дикс (Otto Dix) (1891 —1969) . Семь смертельных грехов (1933)
Джуан де Вальдес Леал Аллегория смерти
Альбрехт Дюрер Рыцарь, Смерть и Дьявол
Триумф смерти. Питер Брюгель.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 56Комментарии: 1
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