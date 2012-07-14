Рисуя смерть (часть 1)

Смерть. Adamsz. BolswertГанимед. 1530.Шут и Смерть из Большой базельской Пляски Смерти, 1621Михаэль Вольгемут (1434-1519)Мученичество десяти тысяч. 1516Балдунг Гриен "Три Возраста Женщины и Смерть"Мандейн ЯнИероним Босх. "Смерть скряги"Отто Дикс (Otto Dix) (1891 —1969) . Семь смертельных грехов (1933)Джуан де Вальдес Леал Аллегория смертиАльбрехт Дюрер Рыцарь, Смерть и ДьяволТриумф смерти. Питер Брюгель.