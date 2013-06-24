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Итоги конкурса в честь 10летия сайта



ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОШУ ПРИСЛАТЬ АДМИНИСТРАТОРУ CORE СВОИ НИКНЕЙМЫ

Administrator Просмотров: 179 Комментарии: 17 +7 Вчера, 18:25 by

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Всем привет!Огромное спасибо всем тем, кто поздравлял нас с 10летием. Было сказано много приятных слов в благодарность и поддержку, а это всегда ценноОсновная чаcть конкурса закончена! У нас есть два победителя в номинациях "Наилучшая фотография" и "Наилучшее описание".Прежде, чем Вы приступите к прочтению блока о победителях и баллах, хотел бы сказать пару слов. Спасибо всем тем, кто принял участие в конкурсе. Работы были разные, кто-то был чуть лучше, кто-то креативнее, а кто-то выступил настоящим прагматиком. Тем не менее, каждый написал и сфотографировал, как смог, поэтому, несмотря на наличие победителей, абсолютно все получат призы.Ну а теперь к итогам.Победителем в номинации "Наилучшая фотография" стал пользователь с почтой ms.gingerlis@mail.ru.Победителем в номинации "Наилучшее описание" стал пользователь с почтой tiemnokryskin@gmail.comПобедителей прошу отписаться с этих е-мейлов с указанием Ваших никнеймов на сайте. В дальнейшем обсудим детали по призу, понадобится некоторая информация от Вас.В ближайшее время мы запустим третий этап конкурса и выявим победителя в номинации "Наилучшая история по мнению зрителей". Отправленные нам статьи будут анонимно опубликованы на сайте и будут оцениваться пользователями сайта!