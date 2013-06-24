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Итоги конкурса в честь 10летия сайта

Всем привет! bowtie

Огромное спасибо всем тем, кто поздравлял нас с 10летием. Было сказано много приятных слов в благодарность и поддержку, а это всегда ценно blush

Основная чаcть конкурса закончена! У нас есть два победителя в номинациях "Наилучшая фотография" и "Наилучшее описание". stuck_out_tongue

Прежде, чем Вы приступите к прочтению блока о победителях и баллах, хотел бы сказать пару слов. Спасибо всем тем, кто принял участие в конкурсе. Работы были разные, кто-то был чуть лучше, кто-то креативнее, а кто-то выступил настоящим прагматиком. Тем не менее, каждый написал и сфотографировал, как смог, поэтому, несмотря на наличие победителей, абсолютно все получат призы. relieved

Ну а теперь к итогам. flushed

Итоги конкурса в честь 10летия сайта

Победителем в номинации "Наилучшая фотография" стал пользователь с почтой ms.gingerlis@mail.ru.
Победителем в номинации "Наилучшее описание" стал пользователь с почтой tiemnokryskin@gmail.com

Победителей прошу отписаться с этих е-мейлов с указанием Ваших никнеймов на сайте. В дальнейшем обсудим детали по призу, понадобится некоторая информация от Вас. smirk

В ближайшее время мы запустим третий этап конкурса и выявим победителя в номинации "Наилучшая история по мнению зрителей". Отправленные нам статьи будут анонимно опубликованы на сайте и будут оцениваться пользователями сайта! smirk

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОШУ ПРИСЛАТЬ АДМИНИСТРАТОРУ CORE СВОИ НИКНЕЙМЫ
Вчера, 18:25 by AdministratorПросмотров: 179Комментарии: 17
+7

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Комментарии

#1 написал: Бабушка Лукерья
Вчера, 18:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 38
Спасибо, очень неожиданно!! flushed 336 yaaah
Письмо на почту отправила relaxed
Зарегистрирован: 24.06.2013
#2 написал: DRUID
Вчера, 18:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (242|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 249
Я жду истории с нетерпением!
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Qusto
Вчера, 19:17
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (924|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 529
Не зря в последний день все сделал, хоть поучаствовал! stuck_out_tongue_winking_eye
Мои поздравления победителям! relaxed
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#4 написал: Летяга
Вчера, 19:27
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 772
Комментариев: 8 658
Жду рассказы и фотографии! Очень интересно!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:29
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2939|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 509
Что то я пропустил....фото не видел, описание не читал.... 487
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#6 написал: Tigger power
Вчера, 19:29
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2276|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 784
Наконец то!)) ждем фото и истории с нетерпением) relaxed
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#7 написал: Qusto
Вчера, 19:30
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (924|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 529
Цитата: Сделано_в_СССР
Что то я пропустил....фото не видел, описание не читал.... 487


Работы отправлялись админам на почту, они и оценивали. Так что ты и не мог ничего увидеть.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:33
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2939|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 509
Побыстрее бы хоть опубликовали что ли, посмотреть хочется.) 336
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#9 написал: Talisha
Вчера, 19:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1586|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 3 871
Ага, очень хочется почитать истории и фото посмотреть! Поздравляю победителей! А может такое быть, что по итогу зрительского голосования победит снова кто-то из тех, кто в других номинациях уже победил? wink
Зарегистрирован: 18.05.2015
          
#10 написал: Qusto
Вчера, 19:42
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (924|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 529
Цитата: Talisha
Ага, очень хочется почитать истории и фото посмотреть! Поздравляю победителей! А может такое быть, что по итогу зрительского голосования победит снова кто-то из тех, кто в других номинациях уже победил? wink


Не думаю, обычно победители в такого рода номинациях не участвуют.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#11 написал: Sniff
Вчера, 19:59
0
Группа: Авторы
Репутация: (188|-1)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 428
Ну что, главное участие, а результат фигня))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#12 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:23
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1676|-2)
Публикаций: 84
Комментариев: 5 331
Поздравляю всех! prazdnik
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#13 написал: Core
Вчера, 20:29
0
Группа: Администраторы
Репутация: (369|0)
Публикаций: 495
Комментариев: 2 523
Цитата: Бабушка Лукерья
Письмо на почту отправила relaxed

Отправьте еще раз, пожалуйста, а то не пришло о_О
Зарегистрирован: 26.12.2010
                       
#14 написал: Бабушка Лукерья
Вчера, 20:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 38
Цитата: Core
Цитата: Бабушка Лукерья
Письмо на почту отправила relaxed

Отправьте еще раз, пожалуйста, а то не пришло о_О

О_о Отправила ещё раз
Зарегистрирован: 24.06.2013
#15 написал: Mrs.Owl
Вчера, 21:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 45
Эх... 2 место как в фото, так и в истории. Ну как так(
Зарегистрирован: 6.12.2016
 
#16 написал: Темнокрыскин
Вчера, 22:42
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Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 63
Ну Темнокрыскин - он и в почте Темнокрыскин. )
Зарегистрирован: 7.03.2019
#17 написал: Темнокрыскин
Вчера, 22:58
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 63
А пока что ждём-с. Посмотрим, как оценка жюри будет отличаться от оценки зрителей. )))
Зарегистрирован: 7.03.2019
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