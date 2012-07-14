---
Сайту 4stor.ru 10 ЛЕТ! Конкурс!Всем привет!
20 августа 2009 года на сайте 4stor.ru была опубликована первая история. Именно в эту дату мы отмечаем день рождения нашего сайта! За долгие 10 лет существования мы выросли из маленького уголка страшилок в огромную обитель ужаса и страха. Мы стали лидерами RUнета в контентной области страшных историй, имея лидирующие позиции как по посещаемости и регистрации новых пользователей, так и по нашей библиотеке страшилок
Вместе с Вами рос и развивался наш сайт, вместе с вами менялись и мы. И сегодня, за неделю до памятной даты, мы открываем конкурс в честь десятого дня рождения нашего с Вами сайта
Перейдем к условиям конкурса
Задание будет крайне простое, не будет требовать особых усилий и смекалки. Необходимо сделать фотографию любого подходящего под атмосферу места в вашем городе: лес, парк, заброшенное здание, колодец и что еще только придет в голову. На фото необходимо сделать ключ, чтобы мы могли удостовериться, что фото именно Ваше. Это может быть селфи, может быть вытянутая в кадр рука с пальцем вверх или просто листочек с надписью "для 4stor" в кадре.
После фотографии Вам необходимо придумать мистическое описание этому месту. Оно может и не совпадать с действительностью, а может оказаться и правдой. Все зависит от Вашего воображения и фантазии. Главное, чтобы мы поверили и прониклись этим ужасным местом.
И последний штрих - отправить Вашу работу мне в личку или на почту: admin@4stor.ru
По Вашим работам пройдет три номинации:
1. Наилучшая фотография.
2. Наилучшее описание.
3. Приз зрительских симпатий.
Победители получат ценные и очень приятные призы
Первые два пункта оцениваются тремя администраторами сайта: Anhelone, Lycanthrope и Core.
DEADLINE конкурса - 2 сентября 2019 года.
И бонус!
20го числа в нашей группе ВКонтакте мы разыграем еще один приз среди подписчиков
Вопросы, пожелания и просто поздравить друг друга можно задать тут
Ну а в дополнение порадую Вас коллажем из ТОП-250 комментаторов сайта за 10 лет существования
Нашел себя? Обязательно пиши в комментарии!
Вчера, 19:08 by AdministratorПросмотров: 213Комментарии: 16