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Сайту 4stor.ru 10 ЛЕТ! Конкурс!

Всем привет! bowtie

20 августа 2009 года на сайте 4stor.ru была опубликована первая история. Именно в эту дату мы отмечаем день рождения нашего сайта! За долгие 10 лет существования мы выросли из маленького уголка страшилок в огромную обитель ужаса и страха. Мы стали лидерами RUнета в контентной области страшных историй, имея лидирующие позиции как по посещаемости и регистрации новых пользователей, так и по нашей библиотеке страшилок vau

Вместе с Вами рос и развивался наш сайт, вместе с вами менялись и мы. И сегодня, за неделю до памятной даты, мы открываем конкурс в честь десятого дня рождения нашего с Вами сайта relaxed

Сайту 4stor.ru 10 ЛЕТ! Конкурс!


Перейдем к условиям конкурса stuck_out_tongue

Задание будет крайне простое, не будет требовать особых усилий и смекалки. Необходимо сделать фотографию любого подходящего под атмосферу места в вашем городе: лес, парк, заброшенное здание, колодец и что еще только придет в голову. На фото необходимо сделать ключ, чтобы мы могли удостовериться, что фото именно Ваше. Это может быть селфи, может быть вытянутая в кадр рука с пальцем вверх или просто листочек с надписью "для 4stor" в кадре.
После фотографии Вам необходимо придумать мистическое описание этому месту. Оно может и не совпадать с действительностью, а может оказаться и правдой. Все зависит от Вашего воображения и фантазии. Главное, чтобы мы поверили и прониклись этим ужасным местом.
И последний штрих - отправить Вашу работу мне в личку или на почту: admin@4stor.ru

По Вашим работам пройдет три номинации:
1. Наилучшая фотография.
2. Наилучшее описание.
3. Приз зрительских симпатий.

Победители получат ценные и очень приятные призы blush

Первые два пункта оцениваются тремя администраторами сайта: Anhelone, Lycanthrope и Core.
DEADLINE конкурса - 2 сентября 2019 года.

И бонус!
20го числа в нашей группе ВКонтакте мы разыграем еще один приз среди подписчиков smirk

Вопросы, пожелания и просто поздравить друг друга можно задать тут wink

Ну а в дополнение порадую Вас коллажем из ТОП-250 комментаторов сайта за 10 лет существования flushed
Нашел себя? Обязательно пиши в комментарии!

Сайту 4stor.ru 10 ЛЕТ! Конкурс!

Вчера, 19:08 by AdministratorПросмотров: 213Комментарии: 16
+9

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:16
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (917|-2)
Публикаций: 326
Комментариев: 2 512
Я тут есть! m0304 С Днём Рождения, любимый сайт! prazdnik
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#2 написал: Core
Вчера, 19:18
+2
Группа: Администраторы
Репутация: (357|0)
Публикаций: 495
Комментариев: 2 518
Хех, я тоже есть)) Столько знакомых лиц на коллаже, которые не часто сюда теперь заходят) Прослезился disappointed_relieved
Зарегистрирован: 26.12.2010
                       
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:29
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2248|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 731
С Наступающим! prazdnik
Не думала, что надолго залипну здесь, а вон оно как))) good
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: conjure one
Вчера, 19:32
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6639|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 650
Коллаж как экскурс в историю! Себя нашел) С ДР! 336
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:44
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1661|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 275
Даже йа нахожусь
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Летяга
Вчера, 19:51
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 759
Комментариев: 8 589
Я прямо смущена relaxed
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#7 написал: kusi
Вчера, 19:54
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (3051|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 091
Хочется пожелать в день рождения вечности) Что бы он был и после нас, и уже не мы, а наши внуки сидели писали комменты, сторочки и конечно стихи)
С днём рождения, любимый сайт! heart_eyes prazdnik
Меня тут сложно не увидеть))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#8 написал: Qusto
Вчера, 20:13
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (917|-2)
Публикаций: 326
Комментариев: 2 512
Цитата: kusi
Хочется пожелать в день рождения вечности) Что бы он был и после нас, и уже не мы, а наши внуки сидели писали комменты, сторочки и конечно стихи)
С днём рождения, любимый сайт! heart_eyes prazdnik


Действительно, 4стор это ведь маленькая вселенная, которую каждый нашёл по-своему... Именно на сторе я начал писать стихи и рассказы, как, думаю, и многие!

P.S. Аккаунты будем по наследству передавать! stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#9 написал: kusi
Вчера, 20:20
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (3051|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 091
Цитата: Qusto

P.S. Аккаунты будем по наследству передавать!

Разумеется) нам то они потом не к чему будут , а наши потомки только цифры будут приписывать к никам)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#10 написал: Arhip
Вчера, 20:34
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1163|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 1 012
Даже себя ухитрился найти. Очень приятно, не ожидал smile
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#11 написал: Tigger power
Вчера, 20:47
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2248|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 731
Цитата: Qusto
4стор это ведь маленькая вселенная, которую каждый нашёл по-своему... Именно на сторе я начал писать стихи и рассказы, как, думаю, и многие!

Это точно!) Стор - хороший вклад в нашу жизнь: опыт, моральные и душевные качества, и даже духовность.
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#12 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1661|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 275
Цитата: Qusto
Аккаунты будем по наследству передавать!
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stuck_out_tongue_closed_eyes
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#13 написал: Sniff
Вчера, 21:12
+2
Группа: Авторы
Репутация: (177|-2)
Публикаций: 74
Комментариев: 1 404
С днем рождения, Стор! Ты теперь совсем большой и умный! Десять лет, это серьезная дата)
Поздравления любимому сайту от скромногоавтора, самые искренние и горячие)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#14 написал: Marion Phauna
Вчера, 21:19
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (387|0)
Публикаций: 295
Комментариев: 3 900
читаешь ники олдов и грустишь. даже если не общался с ними. этакая ностальгия, привкус впечатлений после регистрации, месяца прибывания, года, двух лет и так далее.
кого-то видела в чате, чьи-то публикации читала, с кем-то даже ругалась :D или просто встречала в комментах.

странный интерес возникает - а чем теперь занимаются эти люди? а чем они занимались, когда были активистами всего лишь пару лет назад или даже те же 10 лет назад? мы не общались, но все равно интересно.

кто-то иногда заходит в чат, но атмосфера уже не та, пожалуй. нормальное явление, но все равно грустненько.

помню зарегалась тут аж в 2012, в новогодние каникулы. приятно вспомнить. и неожиданно понять, что из той 16-летней студентки первого курса техникума я выросла в 23-летнюю выпускницу университета. эх, со сколькими передружилась, переругалась, просто общалась и в итоге стала братюнями. для меня это лишь 7.5 лет. и черт, я все эти 7.5 лет заходила сюда с нормальной такой периодичностью. не взирая на происходящее тут. уже как привычка, хоть уже все не так как лет пять-шесть назад.

да, и прикольненько узреть свой ник прям по серединке. я уж боялась, что про самого главного нарушителя забыли, хех.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#15 написал: Qusto
Вчера, 21:33
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (917|-2)
Публикаций: 326
Комментариев: 2 512
Из моего древнего, но в тему...

Сижу на сайте я одном,
И мистики полно на нём,
И существует он с тех пор,
Как называется 4stor.
А главный здесь - администратор, и он такой тут не один.
Ещё живёт здесь модератор, над троллями он господин.
И много здесь историй разных -
Не очень, странных и прекрасных.
У нас рассказ напишет автор, а журналист его найдёт.
Покритикует комментатор, истории твои прочтёт.
Порой у нас ошибки есть, ну а порой их прям не счесть!
И для таких явлений частых редакторы на сайте есть.
Коль посещаете нашу вы обитель,
Для вас есть группа «Посетитель».
Друзьями сайта стать хотите? Простите, тут всё очень строго!
Трудиться нужно очень много!
Любители хороших строк? Не помирайте от тоски.
Прошу я вас в раздел «Стихи».
Вы скептик? В первый раз у нас?
«Истории из жизни» - таков раздел для вас.
Историй авторских здесь много,
В них не найти фантазии предел. Прошу вас в «Творческий» раздел.
Ну и вообще у нас разделов много, и у тебя сегодня нету дел?
Ты прочитай их, если не успел!
Скажу отдельно о разделе,
Собака, банка, где погром?
И если строчку выше понял,
Прошу тебя в раздел «Дурдом».
Ну вот и ознакомились немного,
Ты не стесняйся, чаще заходи.
Прошли уже мы долгую дорогу,
Но я уверен, у нас всё впереди!
Сижу на сайте я одном,
И мистики полно на нём,
И существует он с тех пор,
Как называется 4stor.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#16 написал: Матвеевский
Вчера, 22:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (123|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 330
Поздравляю) Хочется пожелать сайту взятия новых высот
Зарегистрирован: 5.03.2018
  
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