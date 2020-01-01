Бетонный "утюг" у берега моря













Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:20 by

Солнце уже клонилось к закату, когда на горизонте показался огромный «бетонный утюг». Старое заброшенное здание необычной треугольной формы вызвало стойкие ассоциации с нагревательным электроприбором.Подъехав ближе, я понял, что на крышу пансионата легко можно залезть — тут же родилась идея проводить день минувший, глядя на закат с высоты двенадцатиэтажного дома. Отличный план был поддержан остальными участниками поездки: немедля паркуем машину, берём фотоаппараты и устремляемся к зданию стараясь обогнать падающее в море светило…Строительство базы отдыха началось перед самым развалом Советского Союза и по всей видимости не было завершено.Но даже в сравнении со старой архивной фотографией 1989 года состояние заметно ухудшилось: утрачена отделка фасада, пропали стеклопакеты, проводка и коммуникации демонтированы полностью. Практически готовое к приёму отдыхающих здание превратилось в руины.К сожалению, нам неизвестно ничего ни про судьбу здания, ни про сам проект. Архитектор пансионата неизвестен, но явно это был амбициозный и уверенный в себе человек, раз решился на такой смелый и необычный проект. Кстати, обратите внимание на фото ниже. Здание стоит «на ножках» — вес конструкции распределен по бетонным опорам.Далее мой путь лежит наверх. В настоящий момент на главной лестнице недостаёт пролётов и приходится передвигаться по этажам в поисках небольших лестниц, помогающих преодолеть проблемные участки.Этажи представляют уж совсем безрадостную картину, здесь не задерживаемся и отправляемся на крышу здания.Успели! Когда я оказался на крыше солнце было готово коснуться водной глади. Застать закат в таком месте — большая удача…Яркие краски вечера создают особую атмосферу. Прекрасное место, замечательная природа и шикарное море. Расположение у пансионата отличное — жаль, что теперь он лежит в руинах.Стоило солнцу скрыться за горизонт, как тени стали стремительно сгущаться… Передвигаться по заброшенному зданию в темноте — опасно и мы поспешили вернуться к машине до наступления темноты.Когда я вышел из здания сумерки уже сгустились. Снова успели вовремя!Ночь на юге наступает как-то особенно быстро… Заброшенный пансионат хоть и навевает грустные мысли, но даже в таком состоянии способен подарить приятные эмоции. Где ещё, как не в Абхазии, вдоль моря найдётся столько уединенных и необычных мест для созерцания заката?Автор - NordSkif -Co.

Ключевые слова: Абхазия пансионат для работников «АвтоВаза» здание заброшки

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