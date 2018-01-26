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Истории из жизни

Свадьба в Троицке

Это был 2014 год, лето, и у моих друзей была свадьба и, естественно, меня с девушкой пригласили. Все прекрасно: они расписались и решились ехать отмечать сие прекрасное событие. Но отмечать на природе с шашлычком на 4 дня с палатками. Всего на отмечание поехало 14 взрослых и 3 детей. Приехали, расставили палатки, принялись отмечать... Естественно, выпили очень много.

Наутро у всех дикий сушняк, у меня в том числе (немного не рассчитали с провизией: есть все, а вот о минералке забыли), посадили за руль того, который не пил, и в машину село 4 вместе со мной, поехали в ближайшее село на качалку. Проехали километров, наверное, 10, по лесной дорожке мимо проскользнул бетонный посыпавшийся забор. Остановились, стало ясно, что заброшена, но было принято решение заехать на обратном пути.

Доехали до села, набрали воды и поехали обратно. Остановились у заброшки, ну, естественно, все стали ходить, фотографировать и осматривать, и я не исключение. На территории было 3 больших здания из кирпича, 2-хэтажных полуживых, пара деревянных построек в виде сараев и куча веранд (заброшенный детский лагерь). Сделал фоток, наверное, штук 30, а фоток делал много одного и того же, чтобы потом выбрать более качественный снимок, и стал наводить на общий план построек, как в экране телефона промелькнули мальчик с девочкой, причём не прозрачные, прямо рядом со мной... Но рядом со мной ещё были друзья, и, естественно, я это придал огласке... после чего был высмеян, типа мне больше не наливать. Потом и сам улыбнулся, подумал, действительно, скорее всего, показалось, ну я дальше начал фотографировать и позже мне приглянулся сарай, стоящий в тени дерева.

Дерево было массивным, закрывало всю постройку целиком. А само здание было прямоугольной формы с треугольной крышей, а с торца здания был дверной проем без двери, а над проемом окно в тени, и там темно... Я сфоткал, красиво так получилось, после чего вскоре уехали обратно в лагерь, рассказали о находке, рассказали о моих видениях, и я был снова высмеян остальными... Ночью у костра под песни под гитару лежал на спальном мешке, смотрел фотки. И вот на этой самой фотке, на которой был сарай в тени... внизу стоял парень, облокотившись о дверной проем, а наверху - девочка, только полупрозрачные фигуры, но прорисовка четкая: руки, ноги, одежда (кстати, одежда не пионерская была). Естественно, с изумлением и матной фразой показал остальным, на что те ответили, что это жесть. К моему сожалению, телефон и фотки я не сохранил (точнее, телефон есть, но он сдох, а все фотки на нем).

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18 by Григорий боевПросмотров: 564Комментарии: 14
+5

Ключевые слова: Призрак мальчик девочка лагерь телефон фото авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 14:43
+7
Группа: Посетители
Репутация: (202|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 069
"К моему сожалению, телефон и фотки я не сохранил (точнее, телефон есть, но он сдох, а все фотки на нем)."


Та мы и не надеялись.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 14:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (870|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 623
Цитата: DRUID
"К моему сожалению, телефон и фотки я не сохранил (точнее, телефон есть, но он сдох, а все фотки на нем)."


Та мы и не надеялись.


Ага, как всегда, другого можно было и не ожидать.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: marzzz
Сегодня, 14:58
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (508|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 6 685
Если бы удалось нащелкать романтических фоток невесты в белом и жениха в строгом на фоне заброшек да с участием призрачных детей, свадьба бы стала фишкой сезона!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#4 написал: Talisha
Сегодня, 16:16
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1554|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 678
Такие вещи на память всем рассылать и на комп сбрасывать надо, где-то бы сохранилось. Иначе неинтересно, как выдуманная байка с разочарованием в конце звучит...
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:51
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2820|-1)
Публикаций: 1 658
Комментариев: 10 866
Жаль фото нет, а без них простая страшилка, к сожалению.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: Alice East
Сегодня, 16:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Да уж. Звучит как байка после такой концовки. Сделать столько кадров, чтобы выбрать лучший - явно заморочились. А фотку с призраками скинуть как минимум на комп - нет. Смысловая несостыковка налицо.
Зарегистрирован: 7.10.2018
#7 написал: Sniff
Сегодня, 16:59
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (127|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 226
Шишулю нам, как обычно, вместо фоток) Телефоны умирают, у них телефонный грипп сразу начинается))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:05
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1625|-1)
Публикаций: 79
Комментариев: 5 021
Цитата: Sniff
телефонный грипп сразу начи

Это не грипп. Это страшное проклятие. Телефон заснявший призрак умирает мучительно, в судорогах
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#9 написал: Nlo
Сегодня, 17:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 70
Зря вы, конечно, про фотки упомянули. Здесь жюри по достоверности не слабее, чем комиссия по канонизации у католиков smile
Зато атмосфера у рассказа летняя, лёгкая такая, по сезону как раз;))
Зарегистрирован: 19.12.2018
#10 написал: Sniff
Сегодня, 17:22
+1
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Группа: Авторы
Репутация: (127|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 226
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Sniff
телефонный грипп сразу начи

Это не грипп. Это страшное проклятие. Телефон заснявший призрак умирает мучительно, в судорогах


Надо срочно специалиста вызывать по снятию порчи и проклятий!)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#11 написал: DRUID
Сегодня, 17:58
+1
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Репутация: (202|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 069
Цитата: Sniff

Надо срочно специалиста вызывать по снятию порчи и проклятий!)


Я тутати!

Заклянаю тебя о бесОвска аппаратура
НОКИЯ 5100 прабудисяааааааааааааа!
Призрак с фото паявисяааааааааааааа!
И нам, Фомам-неверуящим пакажисяаа!
Во имя Sамсунга и Сони Эриксона
И святого Айфона!
Аминь!!! Ой Алееее!
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#12 написал: Sniff
Сегодня, 18:05
+1
Онлайн
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Репутация: (127|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 226
О, Великий мастер, спасибо!)))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#13 написал: DRUID
Сегодня, 18:13
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Репутация: (202|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 069
Автор простите ! Без обид, просто шутки.
Ваша стори в плюсе и это главное.

Помню когда я написала свою первую историю и увидела 3 плюса, моему счастью не было предела. Были те кто не верил, но многие поддержали и это было очень важно для меня.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#14 написал: FromSiberia
Сегодня, 18:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 592
А какая это область? Просто в России столько Троицков))))))) У нас тоже есть один))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
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