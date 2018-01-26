Свадьба в Троицке

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:18

Григорий боев Просмотров: 564 Комментарии: 14 +5 Сегодня, 14:18 by

Это был 2014 год, лето, и у моих друзей была свадьба и, естественно, меня с девушкой пригласили. Все прекрасно: они расписались и решились ехать отмечать сие прекрасное событие. Но отмечать на природе с шашлычком на 4 дня с палатками. Всего на отмечание поехало 14 взрослых и 3 детей. Приехали, расставили палатки, принялись отмечать... Естественно, выпили очень много.Наутро у всех дикий сушняк, у меня в том числе (немного не рассчитали с провизией: есть все, а вот о минералке забыли), посадили за руль того, который не пил, и в машину село 4 вместе со мной, поехали в ближайшее село на качалку. Проехали километров, наверное, 10, по лесной дорожке мимо проскользнул бетонный посыпавшийся забор. Остановились, стало ясно, что заброшена, но было принято решение заехать на обратном пути.Доехали до села, набрали воды и поехали обратно. Остановились у заброшки, ну, естественно, все стали ходить, фотографировать и осматривать, и я не исключение. На территории было 3 больших здания из кирпича, 2-хэтажных полуживых, пара деревянных построек в виде сараев и куча веранд (заброшенный детский лагерь). Сделал фоток, наверное, штук 30, а фоток делал много одного и того же, чтобы потом выбрать более качественный снимок, и стал наводить на общий план построек, как в экране телефона промелькнули мальчик с девочкой, причём не прозрачные, прямо рядом со мной... Но рядом со мной ещё были друзья, и, естественно, я это придал огласке... после чего был высмеян, типа мне больше не наливать. Потом и сам улыбнулся, подумал, действительно, скорее всего, показалось, ну я дальше начал фотографировать и позже мне приглянулся сарай, стоящий в тени дерева.Дерево было массивным, закрывало всю постройку целиком. А само здание было прямоугольной формы с треугольной крышей, а с торца здания был дверной проем без двери, а над проемом окно в тени, и там темно... Я сфоткал, красиво так получилось, после чего вскоре уехали обратно в лагерь, рассказали о находке, рассказали о моих видениях, и я был снова высмеян остальными... Ночью у костра под песни под гитару лежал на спальном мешке, смотрел фотки. И вот на этой самой фотке, на которой был сарай в тени... внизу стоял парень, облокотившись о дверной проем, а наверху - девочка, только полупрозрачные фигуры, но прорисовка четкая: руки, ноги, одежда (кстати, одежда не пионерская была). Естественно, с изумлением и матной фразой показал остальным, на что те ответили, что это жесть. К моему сожалению, телефон и фотки я не сохранил (точнее, телефон есть, но он сдох, а все фотки на нем).

Ключевые слова: Призрак мальчик девочка лагерь телефон фото авторская история

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