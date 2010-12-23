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Заброшки


Заброшки

Заброшенный усадебный дом

Кажется, что этому желтому усадебному дому в качестве окружения больше подошли бы какие-нибудь европейские луга и уютные аккуратные деревушки. Но волею судьбы он оказался затерян среди смоленских лесов. На окраине деревни. По соседству с полузаброшенными (и просто заброшенными) избушками.

Да и его хозяин был человеком непростым. Последние исследования краеведов обнаружили, что при строительстве этого дома было использовано множество масонских символов. Стремление к "великой истине", просветлению, вечной жизни, и вот это вот все.

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А еще среди местных жителей ходят легенды про это место. Кто знает, может и неспроста это? Но давайте по порядку.

Усадебный дом в стиле классицизма, который теперь пугает путников пустыми черными глазницами окон, был построен в конце 18-го века и принадлежал дворянскому роду Повалишиных.

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Чуть в стороне от усадебного комплекса был храм с высокой колокольней. Но сейчас осталась лишь колокольня. А хозяйственные постройки и конный двор, расположенные вдоль дороги, уже почти не угадываются за разросшимися кустами.

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После революции тут сначала была сельскохозяйственная школа, потом - дом инвалидов и больница. Ну и последними в просторных залах вели приемы сотрудники областного тубдиспансера.

Заглянем внутрь?

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Только очень осторожно. Во многих местах пол банально прогнил. А кое-где доски стащили мародеры.

Зато можно в полной мере насладиться великолепием советской кафельной плитки, которой отделывали санузлы в государственных учреждениях.

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А еще - вездесущая зеленая краска, которой стены окрашены наполовину. Интересно, так делали, потому что краску экономили, и красить все целиком было слишком дорого?

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От былой роскоши и лепнины тут почти ничего не осталось. Слишком много времени прошло, слишком много хозяев сменило здание.

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Пожалуй, единственное интересное место внутри усадьбы - этот центральный зал с колоннами. Еще на втором этаже должна быть красивая круглая ротонда, но забираться туда попросту опасно: слишком велика вероятность внезапно оказаться в подвале, минуя потолок и прогнивший пол.

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Кстати, пару лет назад усадьбу Васильевское (Повалишиных) включили в какой-то список наследия и поставили в очередь на реставрацию. Вроде как даже исполнитель был определен. Но, как видите, пока ничего не произошло.

И мне почему-то кажется, что в лучшем случае тут все законсервируют. Слишком уж дорого обойдется полная реставрация.

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Ну а что с загадочными оккультными символами и байками местных? Краевед и историк Дмитрий Ойнас посвятил очень много времени изучению усадебного парка и обнаружил, что деревья тут высажены таким образом, что образуют звезду Давида. И четко в вершинах этой звезды были обнаружены две пирамиды. Одна в виде насыпи, а другая в виде углубления.

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Возможно, именно в вершине треугольника была какая-то ритуальная постройка, которая должна была привести владельца парка к истине. И даже яблоневый сад вписывается в каноны масонства как символ "личного рая".

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Но, конечно, обычные жители деревни не могли прочитать всех символов и знаков. Они просто рассказывали друг другу истории.

И до наших времен дошли предупреждения о том, что в парке не стоит находиться долго. Потому что начинает резко ухудшаться самочувствие, и люди теряют сознание.

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Ну а дальше выбор за вами - верить или нет. На мой взгляд, у многих заброшенных мест есть какая-то особенная энергетика. А может быть, они просто создают такое настроение.


Автор - Лена Лисейкина.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 86Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Усадебный дом дворянский род Повалишиных 18-й век заброшки

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:32
+2
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Поразительно. Этот особняк не одну сотню лет мог простоять, ежели при хорошем хозяине. У нас же все просрать умудряются. Такие дома рушатся. Эх.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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