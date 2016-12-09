"Копи Мории"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:56

Hunter Grey Просмотров: 14 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:56 by

Сегодня хотелось бы вам показать самое впечатляющее подземелье на моей памяти. Даже сложно представить, что это было создано человеком. А находясь внутри, я представлял себе сюжет Властелина колец. Советский союз был щедр на масштабные проекты, а также на их реализацию. И вот, в кавказских горах появилась Ингурская ГЭС, довольно впечатляющее сооружение. Но не многие знают, что у этого проекта была еще вторая очередь пуска. К сожалению, реализовать все до конца не успели, социализм пал. Сейчас можно осмотреть лишь некоторую часть этого огромного предприятия.Чтоб попасть к интересующему нас месту, необходимо перебраться на другой берег довольно бурной и полноводной реки. Если бы тут не было остатков моста, данная задача оказалась бы не реальной. Конечно, проход по остову подвесного моста обеспечивает приток адреналина. Провалы в полотнище моста шириной около метра, через которые ты смотришь на бурлящую реку Ингрури, перекатывающую булыжники. Но это меньшая из наших проблем. Раньше вся эта территория была СССР, сейчас же где-то здесь проходит граница между Грузией и Абхазией. Технически, река Ингури является границей, и получается, что мы незаконно попадаем на территорию другого государства. По крайней мере, в тот момент у меня в голове крутились именно эти мысли. Как потом оказалось, граница между этими двумя государствами действительно проходит по реке, но идет она от побережья до гор, а дальше продолжается по хребту. Так что, все оказалось нормально, мы как были в Грузии, так в ней и остались.Если смотреть издалека на гору, то она вся испещрена различными тоннелями и ходами. До большинства, в данный момент, невозможно добраться. На уровне дороги находится лишь три входа, как потом оказалось, ведущие в одну систему. Из этих ходов мы выбрали самый крупный. По нему попали в основной зал, который впоследствии должен был служить машинным помещением подземной ГЭС. Тут должны были устанавливаться турбины, в которые направлялся поток горной реки. Сила течение реки приводит в действие механизм, генератор в результате кручения вырабатывает электричество. Как же все просто кажется. А когда понимаешь, что вот это все выдолблено человеком, в горной толще. Начинаешь представлять, как была сделана эта огромная бетонная арка. Сравниваешь свои размеры с общим пространством, и ощущаешь себя муравьем. Дух захватывает.К сожалению, это все лишь большой недострой. Была произведена лишь выработка породы, сделана усиливающая арка маш. зала, организованы тоннели, ведущие наружу. Выходя из зала, мы попадаем в довольно типовую штольню. Если рассмотреть кадр, прямо маш. зал, направо уходит штрек, опоясывающий его. Пройдя по штольне, мы попадаем к началу самого большого зала, туда, где мы начали свой осмотр. Налево, сделано бетоном, выход в зал. Если пойти прямо, штрек делает поворот и вывод в самый большой тоннель, я его для себе охарактеризовал как главный. Еще одно интересное место в этой системе, это пропасти. Три прямоугольных провала, уходящие еще в глубь земной тверди. Если быть неаккуратным, в них легко можно упасть и уже, скорей всего, не выбраться никогда. В одной из пропастей есть лестница, но что-то у меня не было желания по ней спускаться. Внизу, сквозь кристально чистую воду, проглядывает выработка, уходящая на непонятную глубину. Возможно, там раньше был еще один уровень системы, который впоследствии затопило. Что странно, в другой пропасти уровень воды оказался ниже, хотя они вроде бы должны быть связаны, да и, по моим предположениям, должны бы зависеть от уровня реки. Но факт есть факт, и тут мы можем чуть лучше рассмотреть, что находится под водой. Мне все же кажется, что там идет еще один тоннель.Казалось бы, объект огромнейших масштабов, но это все, мы осмотрели его весь. Конечно, размах поражает, и смотря в эти бездонные пропасти, лично у меня, захватывает дух. Даже смотря фотографии, я вновь возвращаюсь к тем чувствам. Надеюсь, вам тоже понравилось.Автор - oesolod.

Ключевые слова: Грузия штольни пропасть мост река заброшенное место

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